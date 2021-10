Krejčíková je v Indian Wells v osmifinále, Plíšková nečekaně vypadla

Indian Wells (USA) - Tenistka Barbora Krejčíková porazila v Indian Wells domácí Amandu Anisimovovou 6:2, 6:3 a v osmifinále se utká s Paulou Badosaovou ze Španělska. S turnajem se naopak nečekaně rozloučila nejvýše nasazená Karolína Plíšková, která ve třetím kole prohrála 3:6 a 5:7 s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Vítězka Roland Garros Krejčíková měla v utkání s Anisimovovou v obou setech výborné začátky a vždy vedla rychle 4:0. První set dohrála Češka bez problémů, ve druhém sice ztratila jednou servis a nechala Američanku snížit na 4:3, ale pak duel po sedmdesáti minutách dokončila.

Olympijská vítězka ve čtyřhře Krejčíková hraje v Indian Wells poprvé hlavní soutěž dvouhry a postupem do osmifinále by si měla znovu vylepšit žebříčkové maximum; posunout by se měla na čtvrté místo pořadí WTA. V případě titulu má šanci být světovou trojkou.

Tou je zatím Plíšková, která se proti Haddadové Maiaové nemohla ve větrných podmínkách spolehnout na svoji největší zbraň - servis. O podání přišla v utkání se 115. hráčkou žebříčku, která se do soutěže dostala až jako náhradnice z kvalifikace, celkem osmkrát.

Ve druhé sadě si hráčky neudržely servis osmkrát v řadě. Za stavu 3:5 nenechala Plíšková soupeřku duel dopodávat. Při svém servisu měla šanci posunout sadu do tie-breaku, ale při druhém mečbolu Brazilky trefila špatně bekhend a prohrála za dvě hodiny a čtyři minuty.

Turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (1-Rus.) - Krajinovič (27-Srb.) 6:2, 7:6 (7:1), Hurkacz (8-Pol.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:2, Karacev (19-Rus.) - Shapovalov (9-Kan.) 7:5, 6:2, Dimitrov (23-Bulh.) - Opelka (16-USA) 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 8,150.470 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (3-ČR) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:3, Haddadová Maiaová (Braz.) - Karolína Plíšková (1-ČR) 6:3, 7:5, Džabúrová (12-Tun.) - Collinsová (22-USA) 6:1, 6:3, Badosaová (21-Šp.) - Gauffová (15-USA) 6:2, 6:2, Kontaveitová (18-Est.) - Andreescuová (16-Kan.) 7:6 (7:5), 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Zidanšeková (26-Slovin.) 6:4, 6:3.