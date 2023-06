Krejčíková je v Birminghamu poprvé v kariéře ve finále na trávě

Birmingham - Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Birminghamu poprvé v kariéře do finále na trávě. Nasazená jednička porazila v dnešním úvodním semifinále Číňanku Ču Lin 6:3, 6:2 a zahraje si o druhý letošní a celkově sedmý titul ve dvouhře.

Další soupeřkou sedmadvacetileté rodačky z Ivančic bude vítězka duelu mezi turnajovou dvojkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska a čtvrtou nasazenou Anastasií Potapovovou z Ruska.

Světová dvanáctka Krejčíková se dostala do finále podruhé v sezoně. Na únorovém podniku WTA 1000 v Dubaji získala titul po výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Od té doby až do tohoto týdne marně usilovala na okruhu WTA o postup alespoň do čtvrtfinále.

V Birminghamu se ale šampionce Roland Garros z roku 2021 nadmíru daří a zatím na turnaji neztratila ani set. Po postupu přes krajanky Terezu Martincovou a Lindu Fruhvirtovou dnes vyřadila Ču Lin za hodinu a půl. V úvodním gamu sice přišla o podání, ziskem čtyř her v řadě ale skóre otočila. Další šanci už soupeřce nenabídla a zajistila si desáté finále dvouhry v kariéře.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 259.203 dolarů): Dvouhra - semifinále: Krejčíková (1-ČR) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:2.