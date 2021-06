Krejčíková je ráda, že má jistou cenu a chtěla by pohár

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková má jistotu, že odjede z Roland Garros s trofejí. Po dnešní výhře v semifinále si v Paříži zahraje první grandslamové finále dvouhry a buď získá za triumf pohár Suzanne Lenglenové, nebo památeční talíř pro finalistku.

"Ráda si něco odvážím z turnajů a nějakou památku si domů odvezu," usmála se Krejčíková při online tiskové konferenci. "Ať už to bude talíř, nebo pohár, tak to bude fajn. Budu makat do posledního míče a doufám, že by to mohlo vyjít na ten pohár. To by bylo pěkný."

Postup do finále Krejčíková vydřela v utkání s Marií Sakkariovou. Ve třetím setu odvrátila při svém podání Řekyni mečbol a zvládla i náročnou koncovku. "Hrozně jsme se tahaly. Byl to úžasný zápas, asi nejlepší na tour za letošní rok. Za Marii mě mrzí, že mohla vyhrát jenom jedna z nás. Ale jsem ráda, že jsem vyhrála já a že budu hrát finále," pronesla pětadvacetiletá Češka.

Krejčíkové po náročných výměnách docházely síly. "Ke konci už jsem vůbec nevěděla, jaké je skóre. Jen jsem si říkala: ona podává, někam ji to zreturnuj a zkus dát winner (vítězný úder)," popsala svůj stav a dodala: "Je ale nepopsatelný, jak teď hraju, jak se mi daří."

Za jakéhokoli skóre působila klidně. "Nebyla jsem nervózní celý zápas," uvedla a za svoji náturu děkovala svému otci. "Mám štěstí, že to mám v genech. On je taky takový kliďas. Je důležité zůstat v klidu. Ivan Lendl byl celý kamenný, když hrál, a jak hrál dobře. Dokážu zůstat uvnitř klidná. Tak, jak na kurtu vypadám, taková jsem i uvnitř. A myslím, že ostatním holkám to musí vadit."

Při čtvrtém mečbolu české tenistky došlo ke kontroverzi. Lajnový rozhodčí ohlásil aut, ale hlavní po kontrole výrok otočil a Krejčíková musela místo oslavy postupu hrát dál. "Říkala jsem, ne ne ne. V tom momentu jsem si myslela, že to je aut. Ale co můžu dělat? Umpirový rozhodčí viděl míč jako dobrý a já s tím nic nezmůžu. Nemůžu nikomu zavolat, nemůžu změnit jeho rozhodnutí," uvedla a doplnila: "Tak jsem si řekla: v pohodě, míč se bude opakovat a je třeba pracovat a bojovat dál."

Po utkání znovu zmínila zesnulou Janu Novotnou, její bývalou trenérku a mentorku. Během zápasu se ale soustředí na tenis. "V hlavě mám jenom další fiftýn, další míč, uvažuju, kam budu podávat, který úder mám zahrát a kam ho mám umístit," řekla Krejčíková.

Je moc ráda, že má podporu i od českých legend. V hledišti jí tleskali a v zákulisí dodávají odvahy Martina Navrátilová a Jan Kodeš. "Je čest, když vám přijde zpráva od pana Kodeše nebo Martiny a chtějí vám pomoct. Jsou k vám hrozně milí, příjemní, chtějí vám dodat sebevědomí, energii. Je to krásné a strašně si toho vážím," řekla. Přiznala, že si jejich zápasy nepamatuje. "Ale vždycky jsem je hrozně obdivovala za to, co udělali pro tenis, jak se jim dařilo."

V pátek Krejčíková příliš nevydechne. S Kateřinou Siniakovou nastoupí od 13:00 do semifinále čtyřhry. "Tak doufám, že si dobře zahraju a hlavně budu něco dělat. Debl mi sedí. Vůbec mi nevadí, že nemám volné dny. Snad se dobře připravím a na finále budu ready."

Na soupeřku v sobotním boji o titul zatím nechtěla myslet. Ví ale, že ji čeká rovněž debutantka v grandslamovém finále Ruska Anastasia Pavljučenkovová. "Je skvělá, velmi zkušená a musí válet, když je ve finále. Prostě si to půjdu užít, protože jsem nikdy nečekala, že bych se na turnaji mohla dostat takhle daleko. Půjdu tam a budu bojovat až do konce," slíbila Krejčíková.