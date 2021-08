Krejčíková je poprvé v první desítce světového tenisového žebříčku dvouhry

Londýn - Tenistka Barbora Krejčíková se poprvé v kariéře dostala v žebříčku dvouhry do první světové desítky, kterou nově uzavírá. Vítězka Roland Garros od olympijských her v Tokiu, kde získala s Kateřinou Siniakovou zlato ve čtyřhře, nehrála, ale o jednu příčku do top 10 se posunula díky poklesu Rumunky Simony Halepové.

Nejlepší Češkou zůstala Karolína Plíšková, jež je šestá, Petře Kvitové patří dvanácté místo. Vedle Krejčíkové si vylepšila kariérní žebříčkové maximum také Tereza Martincová, která se posunula na 61. pozici.

Pořadí WTA Tour vede wimbledonská šampionka Ashleigh Bartyová z Austrálie s velkým náskokem 2489 bodů před Japonkou Naomi Ósakaovou.