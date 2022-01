Krejčíková hladce prošla do 3. kola Australian Open, Martincová vypadla

Melbourne - Čtvrtá nasazená Barbora Krejčíková hladce postoupila do 3. kola tenisového Australian Open. Číňanku Wang Si-jü porazila 6:2 a 6:3 a vylepšila si maximum v Melbourne. Loni i předloni vypadla ve druhém kole. V něm dnes skončila premiéra v hlavní soutěži Australian Open pro Terezu Martincovou, jež prohrála 2:6 a 6:7 s Italkou Camilou Giorgiovou. Česká tenistka zdramatizovala koncovku druhého setu, ale do rozhodující sady duel s turnajovou třicítkou nedotáhla.

Vítězka loňského Roland Garros Krejčíková po hladkém postupu přes zkušenou Andreu Petkovicovou tentokrát narazila na dvacetiletou vytáhlou Číňanku ze druhé stovky světového žebříčku, která se do hlavní soutěže dostala na divokou kartu. "Bylo to opravdu těžké. Je to hráčka, která je na vzestupu. Je to levačka, je velmi nebezpečná, dobře podává. Jsem opravdu šťastná, jak jsem dnes hrála, a těším se, že budu hrát další zápas," řekla česká jednička v rozhovoru na kurtu.

V utkání si sice třikrát prohrála podání, ale sedmkrát byla úspěšná na příjmu. To jí zajistilo pohodlné vítězství a v dalším kole duel s někdejší grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. "Těším se, že budu hrát další zápas. Miluji to tady, v Austrálii, je to moje oblíbená destinace. Těším se, že se s ní utkám. Uvidím, na jaké úrovni jsem," poznamenala Češka k duelu s turnajovou šestadvacítkou.

Martincová, která hrála s tejpem pod bolavým kolenem, proti agresivním úderům Giorgiové dlouho měla minimum šancí. První brejkboly si vypracovala až na začátku druhého setu, ale ve druhé hře ani jeden ze čtyř neproměnila. Naopak dvakrát přišla o podání a Giorgiová za stavu 6:2 a 5:2 podávala na ukončení zápasu. Neuspěla, a když se jí totéž přihodilo za stavu 5:4, Martincová vyrovnala na 5:5. Set dospěl do tie-breaku, v němž měla Italka navrch a výhrou 7:2 si zajistila postup.

Sedmadvacetiletá Češka viděla šanci ve dvanáctém gamu. "Vedla jsem 6:5 a 30:0, ona slušně servírovala, za stavu 30:15 jsem se snažila jít do returnu druhého servisu, trefila jsem pásku. V tie-breaku rozehrála výborně začátek a nedala mi moc možnost, abych něco vymyslela," řekla serveru iDNES.cz.

Bartyová znovu dominovala, postoupili i Ósakaová a Nadal

Světová tenisová jednička Ashleigh Bartyová zvládla suverénně i 2. kolo Australian Open. Italku Lucii Bronzettiovou porazila dvakrát 6:1. Uspěla rovněž japonská obhájkyně titulu Naomi Ósakaová, jež zvítězila nad americkou soupeřkou Madison Brengleovou 6:0 a 6:4. Postoupil i Rafael Nadal, který může na rozdíl od deportovaného Novaka Djokoviče získat rekordní jednadvacátý grandslamový titul.

Domácí favoritka Bartyová se na kurtu nezdržela ani hodinu. První set vyhrála díky jedenácti vítězným úderům za 25 minut a ve druhém to bylo obdobné. Bronzettiové, které patří ve světovém žebříčku 142. místo, pestře hrající Bartyová nedovolila ani jeden brejkbol.

První hráčka světa by chtěla ukončit 44 let dlouhé čekání místních fanoušků na australskou vítězku dvouhry na Australian Open. A byla nadšená z podpory příznivců. "Byla tam neuvěřitelná atmosféra. Byla to dneska zábava," řekla. Ve třetím kole se Bartyová utká s přemožitelkou Terezy Martincové Camilou Giorgiovou.

Vítězka úvodního grandslamu sezony z let 2019 a 2021 Ósakaová v úvodu zápasu s Brengleovou dominovala, první hru ztratila až v osmém gamu. Američanka měla ze získaného gamu velkou radost a pak se s přispěním chyb japonské tenistky dostala do zápasu. Ve druhé sadě vedla Brengleová 4:3 a podávala, jenže Ósakaová znovu zpřesnila údery a třemi gamy za sebou zápas ukončila.

O účast v osmifinále se třináctá nasazená Ósakaová utká s někdejší semifinalistkou Roland Garros Amandou Anisimovovou z USA, která zdolala 6:2 a 7:5 olympijskou šampionku Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

Nadal porazil 6:2, 6:3 a 6:4 německého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna. Jediný bývalý šampion Australian Open, jenž je v letošním pavouku, ve větrném počasí zaznamenal třicet vítězných úderů a sebral třicetiletému Němci čtyřikrát servis. Sám odvrátil oba brejkboly, kterým čelil.

Ve třetím kole jsou také dvojnásobná vítězka ze zdejších kurtů Victoria Azarenková a šampionka z nedávného turnaje v Sydney Paula Badosaová. Běloruska porazila 6:1 a 6:2 Švýcarku Jil Teichmannovou. Osmá nasazená Badosaová vyhrála podobně hladce 6:0 a 6:3 nad Italkou Martinou Trevisanovou.

Výsledky grandslamového Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Nadal (6-Šp.) - Hanfmann (Něm.) 6:2, 6:3, 6:4, Berrettini (7-It.) - Kozlov (USA) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1, Mannarino (Fr.) - Hurkacz (10-Pol.) 6:4, 6:2, 6:3, Shapovalov (14-Kan.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 7:5, 6:2, Carreňo (19-Šp.) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, Opelka (23-USA) - Koepfer (Něm.) 6:4, 6:3, 7:6 (7:4), Sonego (25-It.) - Otte (Něm.) 2:6, 6:2, 6:3, 6:1, Chačanov (28-Rus.) - Bonzi (Fr.) 6:4, 6:0, 7:5, Alcaraz (31-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6:2, 6:1, 7:5, Kecmanovič (Srb.) - Paul (USA) 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (10:8), Korda (USA) - Moutet (Fr.) 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (8:6), Albot (Mold.) - Vukic (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:4. Čtyřhra - 1.kolo: Granollers, Zebalos (3-Šp./Arg.) - Nišioka, Veselý (Jap./ČR) 6:3, 6:2. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (4-ČR) - Wang Si-jü (Čína) 6:2, 6:3, Giorgiová (30-It.) - Martincová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2), Bartyová (1-Austr.) - Bronzettiová (It.) 6:1, 6:1, Badosaová (8-Šp.) - Trevisanová (It.) 6:0, 6:3, Ósakaová (13-Jap.) - Brengleová (USA) 6:0, 6:4, Svitolinová (15-Ukr.) - Tanová (Fr.) 6:3, 5:7, 5:1 skreč, Pegulaová (21-USA) - Peraová (USA) 6:4, 6:4, Anisimovová (USA) - Bencicová (22-Švýc.) 6:2, 7:5, Azarenková (24-Běl.) - Teichmannová (Švýc.) 6:1, 6:2, Ostapenková (26-Lot.) - Riskeová (USA) 4:6, 6:2, 6:4, Kuděrmětovová (28-Rus.) - Ruseová (Rum.) 6:2, 7:5, Kosťuková (Ukr.) - Sorribesová (32-Šp.) 7:6 (7:5), 6:3, Parrizasová (Šp.) - Zanevská (Belg.) bez boje, Keysová (USA) - Cristianová (Rum.) 6:2, 7:5, Wang Čchiang (Čína) - Van Uytvancková (Belg.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Bouzková (10-ČR) - Gorgodzeová, Baraová (Gruz./Rum.) 6:3, 6:4.