Krejčíková chce stavět na zkušenosti ze zápasu s Azarenkovou

Ostrava - Sympatické vystoupení ve druhém kole dvouhry proti Viktorii Azarenkové sice tenistka Barbora Krejčíková k postupu nedotáhla, ale své singlové vystoupení v Ostravě hodnotila jen pozitivně. Čtyřiadvacetiletá Češka chce na zkušenostech ze zápasu s bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou stavět.

I ve chvílích, kdy Azarenkovou zasypávala vítěznými údery, cítila z jednatřicetileté Bělorusky velkou sílu. "Bylo vidět, jak je psychicky silná, jak je odolná. I kdyby měla 2:6 a 0:5, tak tam bude dávat pěsti, povzbuzovat se a myslet si, že to vyhraje," líčila při videokonferenci.

Azarenková postupně otočila duel ve svůj prospěch díky letitým zkušenostem ze světové špičky. Krejčíková, která je čerstvě v první stovce, zatím ve dvouhře tak ostřílená není. "Tyhle zápasy hraju čerstvě. Jsem ráda za jakoukoliv zkušenost, která se mi naskytne. Tenhle zápas byla obrovská zkušenost a těším se, až na tom budu stavět," svěřila se.

Letos na vlastní kůži pocítila, jak těžké je čelit hráčkám z absolutní špičky, jako je Azarenková, Petra Kvitová nebo Simona Halepová. "Je to úplně jinej level. Ty holky hrají rychleji, všechno je to rychlejší, nedají žádný balon zadarmo. Celkově je strašně náročné to tempo udržet. Myslím, že to je odděluje od nás všech ostatních, které tam ještě nejsme," konstatovala.

V několikaměsíční turnajové pauze zaviněné koronavirem na sobě hodně zapracovala. "Po tom ježdění, kdy jsem přeskakovala ze singla do debla a zpět, jsem měla konečně čas víc potrénovat, zlepšit údery, zaměřit se trošku na servis a tyhle aspekty. Plus jsem měla větší šanci dělat kondici, protože jsem věděla, že nemusím být příští týden připravená a mohla jsem si dát víc do těla," ocenila.

Dnes proto měla dostatek sil, aby po vyřazení ve dvouhře nastoupila po boku Kateřiny Siniakové do prvního kola čtyřhry a pomohla k postupu druhého nasazeného páru do čtvrtfinále. "Vždycky je supr, když člověk hraje víc zápasů v míň dnech, než když je to naopak," pochvalovala si tenistka, která v součtu s kvalifikací odehrála od soboty pět zápasů. Další ji čeká ve čtvrtek, kdy se Siniakovou nastoupí ve čtvrtfinále čtyřhry proti polsko-švýcarskému páru Magda Linetteová, Jill Teichmannová.