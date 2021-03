Krejčíková chce po životním turnaji zůstat pokorná a zlepšovat se

Dubaj/Praha - Tenistka Barbora Krejčíková chce po životním turnaji zůstat pokorná, dál pracovat a získané zkušenosti proměnit v další zlepšení. Postupem do finále velkého turnaje v Dubaji potvrzuje svůj průlom ve dvouhře a k nálepce především elitní deblistky přidává i tu s kvalitní singlistkou.

"Vždycky jsem věřila, že můžu hrát dobře i dvouhru a jen mi trvalo déle, než jsem se k tomu propracovala," řekla Krejčíková novinářům po prohře ve finále v Dubaji se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. "Mám za sebou jeden z nejlepších turnajů v kariéře, jsem pyšná a vděčná a v dalších dnech mi to teprve dojde."

Postupem do premiérového finále kategorie 1000 získala do další části sezony velké sebevědomí. "Ale musím být pokorná a jít týden po týdnu. Tenhle týden jsem hrála nejlepší tenis, porazila skvělé hráčky, ale další týden už nemusí být stejný. Nikdo neví, co bude za šest měsíců. Teď si užívám současnost," pronesla.

Ještě před půl rokem ani nebyla ve světové stovce dvouhry. Průlom v singlu zaznamenala až na Roland Garros. Tuší, že pro soupeřky je stále nová, ale postupem si na její styl zvyknou. "Možná začnu víc prohrávat a bude to mentálně těžké. Musím se na to připravit, užívat si přípravu a zápasy a zůstat pozitivní," řekla.

Mnohokrát zopakovala, že pořád sbírá zkušenosti. Snaží se přední tenistky okoukávat a učit se od nich. "Jak hrají, jak se povzbuzují, jak vypadají na kurtu. Všechno je pro mě pořád nové," uvedl brněnská rodačka. "Třeba musím zlepšit servis, abych si víc pomáhala. A důležitá je mentální stránka, Garbiňe hrála pořád soustředěná. To jsou věci, v kterých se můžu zlepšit a chtěla bych se zlepšit."

V Dubaji se někdejší svěřenkyni Jany Novotné povedlo změnit naladění na zápasy. Šla si je užívat. "Dřív to říkala Ana Ivanovičová a já nechápala, o čem mluví. Teď se do toho stavu dostávám. Vidím, že tam člověk musí jít a bojovat, ale cítím, že jsem se to naučila užívat a tady jsem to dělala," řekla Krejčíková.

Odměna je jasná. V pořadí dvouhry se vyhoupne na 36. místo světa. Za půl roku poskočila o osmdesát míst. "Je to bomba, obrovská motivace a ujištění, že moje cesta je správná a mám v ní pokračovat. Makat a bavit se tím," uvedla.

Ještě týden nyní zůstane v Dubaji. Kvůli koronaviru raději nechce na týden cestovat domů. "Mám strach, že bych se pak nikam nedostala," vysvětlila. Pár dnů bude odpočívat na pláži. "Strávím hodně času v moři, musí zregenerovat a připravit se na další turnaj," dodala s výhledem na Miami, kde zkusí současnou formu potvrdit.