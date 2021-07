Krejčíková byla po prohře s jedničkou zklamaná, těšily ji získané zkušenosti

Londýn - Vítěznou sérii Barbory Krejčíkové přerušila až světová jednička. Teoreticky by tak mohla být česká tenistka po prohře v osmifinále Wimbledonu, v kterém hrála poprvé v kariéře dvouhru, spokojená, ale nebyla. Hlavně si pochvalovala nabrané zkušenosti.

Patnáct zápasů za sebou vyhrála Krejčíková do dnešního dne. Její životní singlová pouť obnášela titul ve Štrasburku a především grandslamový vavřín na Roland Garros. Zvládla i tři zápasy na trávě v All England Clubu a nestačila až na Australanku Ashleigh Bartyovou.

"Prostě se to nesešlo. Musím to brát pozitivně, i když teď jsem zklamaná. Asi by bylo blbě, kdybych nebyla," konstatovala Krejčíková. Porážku nenesla lépe proto, že podlehla současné královně světového tenisu. "Určitě ne. Ať je na druhé straně kdokoliv, chtěla jsem tam jít a vyhrát," podotkla.

Svůj první zápas proti aktuální jedničce přitom začala dobře. Získala brejk a mohla přidat další. "Udělala jsem ale pár zbytečných chyb, postavila jsem ji na nohy. Pak už to byl boj, který mi nevyšel," řekla. "Ash je jednička a je tak vysoko právem. Hraje skvěle a ví, jak si pomoct. I když prohrávala, byla pořád pozitivní a snažila se najít cestu, jak mi to znepříjemnit."

Krejčíková postupem času dělala lehčí chyby, které byly v předchozích zápasech výjimečné. "Ona se lepšila, já postupně upadala. Možná mi ještě chybí zkušenosti, ale prostě mě to stálo zápas. Nejsem tak vysoko tak dlouho, musím posbírat zkušenosti a pořád se snažit dál zlepšovat. Příště, až si s ní zahraju, se třeba už dostanu do třetího setu," řekla česká hráčka.

Největší rozdíl viděla v podání. "Měla jsem příležitosti, ale Ash si strašně pomohla servisem. Dostala mě pod tlak a pak si to diktovala, jak potřebovala. I když jsem měla výhody pro sebe, tak jsem si servisem nepomohla, dělala jsem po něm hrozně chyb," řekla Krejčíková. Má jasno, na čem zapracovat. "Na servise, tam je za mě největší slabina. Musím se posunout."

Cestou z dvorce číslo jedna si vyslechla potlesk obecenstva. Odcházela ale smutná. "Mrzelo mě, že to byl poslední singlový zápas na takhle velkém kurtu před tolika lidmi. Byla jsem smutná, že zápas skončil. Bylo mi to líto. Doufám, že si to lidé užívali, že jsme předváděli dobrou show," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Zopakovala, že je sice zklamaná, ale vyhrála tři zápasy a nabrala nové zkušenosti. "Byl to dobrý týden, posbírala jsem nové zkušenosti na trávě a hrála jsem dobrý tenis," řekla a už myslela dopředu. "Teď se vrátíme zpátky na beton, čekají mě další hezký turnaje. Na ty se těším a budu se snažit zase co nejvíc posunout," uvedla. Příští týden by měla hrát v Praze.