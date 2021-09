Krejčíková bude o čtvrtfinále US Open hrát na kurtu Arthura Ashe

New York - Tenistka Barbora Krejčíková si na US Open poprvé zahraje dvouhru na největším kurtu areálu Flushing Meadows. Česká hráčka a osmá nasazená bude o postup do čtvrtfinále usilovat na dvorci Arthura Ashe. Osmifinále s turnajovou devítkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou uzavře program dne a v Česku se tak bude hrát v pondělí v noci.

Letošní vítězka Roland Garros Krejčíková se s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Muguruzaovou střetla dvakrát. Letos ve finále v Dubaji prohrála a nedávno na turnaji v Cincinnati po boji uspěla. "Zápas může být hodně vyrovnaný," očekává Krejčíková.

Krejčíková ve třech zápasech s hráčkami z druhé stovky žebříčku potvrdila roli favoritky a neztratila set. Muguruzavá musela víc bojovat a ve třetím kole vyřadila ve třech setech loňskou finalistku Victorii Azarenkovou z Běloruska. "Je taky v dobré formě, i když odehrála tři těžké zápasy. Očekávám náročnou bitvu a půjdu předvést svůj nejlepší výkon," řekla Češka.

Nedělní program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Svitolinová (5-Ukr.) - Halepová (12-Rum.), Medveděv (2-Rus.) - Evans (24-Brit.), 1:00, Tiafoe (USA) - Auger-Aliassime (12-Kan.), Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.).

Kurt Louise Armstronga: Schwartzman (11-Arg.) - Van de Zandschulp (Niz.), Kerberová (16-Něm.) - Fernandezová (Kan.), Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (15-Belg.).

Grandstand - 4. zápas: Gojowczyk (Něm.) - Alcaraz (Šp.).