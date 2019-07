Krejčíková bude na Štvanici jedničkou, Rosol obhajuje titul

Praha - Žebříčkem dvouhry stoupající teniska Barbora Krejčíková ukáže svoji formu znovu i českým fanouškům. Na letošním Prague Open, turnaji kategorie ITF s dotací 60 tisíc dolarů, bude příští týden na pražské Štvanici plnit roli nejvýše nasazené. Zároveň se už tradičně uskuteční challenger mužů dotovaný částkou 43 tisíc eur, titul bude obhajovat Lukáš Rosol.

Krejčíkové, která byla ještě v lednu světovou jedničkou ve čtyřhře, se letos na turnajích ITF ve dvouhře daří. Vyhrála na nich už 20 zápasů po sobě a získala čtyři tituly. Dvakrát se radovala v USA, jednou v německém Wiesbadenu a ve Starých Splavech.

Do Prahy přijede po turnaji WTA v Bukurešti, po kterém by se v případě úspěchu mohla posunout do první stovky žebříčku. Pokud by se jí to nepodařilo, bude mít stejnou možnost i v Praze. Rok začínala na 203. místě.

S Krejčíkovou se v hlavní soutěži Advantage Cars Prague Open 2019 by Moneta Money Bank, jak zní plný název turnaje, z Češek představí Tereza Martincová, Tereza Smitková, Anastasia Zarycká, Lucie Hradecká a nejspíše i Denisa Alertová. Volnou kartu pravděpodobně obdrží Denisa Hindová a Darja Viďmanová.

Antukový turnaj žen na Štvanici domácí hráčka vyhrála naposledy předloni, kdy se z titulu radovala Markéta Vondroušová, letošní finalistka Roland Garros.

Třiatřicetiletý Rosol kraloval na Štavnici loni a v letech 2011 a 2014. Ve dvouhře z domácích hráčů nastoupí také Adam Pavlásek, Václav Šafránek a Jan Šátral. Na divokou kartu budou získávat mezi muži zkušenosti mladíci Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka, čerství šampioni čtyřhry juniorů ve Wimbledonu.

Mužskou jedničkou je Slovák Andrej Martin, hlavní soutěž začne v pondělí. Ženy se přidají v úterý a finálové zápasy dvouher jsou shodně v neděli. Vítězka dvouhry žen si vydělá 9142 dolarů, král challengeru získá 6190 eur. Vstup je zdarma.