Krejčíková bude hrát v Paříži o titul také ve čtyřhře

Paříž - Barbora Krejčíková si na grandslamovém Roland Garros zahraje po dvouhře i finále čtyřhry. S Kateřinou Siniakovou porazily v dnešním semifinále v Paříži polsko-americkou dvojici Magda Linetteová, Bernarda Peraová 6:1, 6:2.

Krejčíková se může stát první tenistkou po 21 letech, která na French Open získá tituly ve dvouhře i čtyřhře. Naposledy to dokázala domácí Mary Pierceová v roce 2000.

Postupem do finále obou soutěží Krejčíková navázala na krajanku Lucii Šafářovou. Ta v roce 2015 prohrála finále dvouhry se Serenou Williamsovou z USA a uspěla v páru s Bethanií Mattekovou-Sandsovou ve čtyřhře.

Krejčíková se Siniakovou měly semifinále od začátku pod kontrolou a aktivnějším i deblovějším pojetím soupeřky přehrály za hodinu a jedenáct minut. Mají nyní šanci získat třetí společný grandslamový titul a druhý v Paříži, kde triumfovaly před třemi lety. Tehdy ve stejném roce slavily i ve Wimbledonu. Letos už si Krejčíková a Siniaková zahrály finále i na Australian Open.

Jejich soupeřkami v nedělním finále Roland Garros budou vítězky utkání mezi americko-polským párem Matteková-Sandsová, Iga Šwiateková a rumunsko-argentinskou dvojicí Irina Beguová, Nadia Podoroská. V případě úspěchu se Krejčíková stane podruhé v kariéře světovou deblovou jedničkou.

Ve finále dvouhry se Krejčíková střetne v sobotu s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Nosková postoupila do finále juniorky Roland Garros

Linda Nosková postoupila na Roland Garros do finále juniorské dvouhry. Šestnáctiletá tenistka zdolala čtvrtou nasazenou Rusku Dianu Šnajderovou 1:6, 6:3, 6:3 a může se stát první českou juniorskou grandslamovou šampionkou od roku 2014, kdy na US Open triumfovala Marie Bouzková.

V Paříži může Nosková navázat na Hanu Mandlíkovou, která tu mezi juniorkami získala titul v roce 1978. Finále si česká juniorka na Roland Garros naposledy zahrála v roce 1989, kdy Eva Švíglerová prohrála s Američankou Jennifer Capriatiovou 4:6, 0:6.

"Je to skvělý pocit, tohle se neděje každý den. Je to výjimečný zážitek a budu se snažit to dohrát ve finále do konce a být grandslamovou vítězkou," řekla Nosková, která napodobila na pařížské antuce čtvrteční úspěch Barbory Krejčíkové. "Potkaly jsme se v šatně a gratulovala jsem jí. Přála bych si české dvojnásobné vítězství, to by bylo úchvatné," uvedla Nosková.

Nadějnou hráčku připravuje od loňska trenér Tomáš Krupa, který dovedl do světové desítky Tomáše Berdycha a vedl mimo jiné i Karolínu Plíškovou. "Vidí chyby důkladněji a rozebírá to se mnou, díky tomu můžu pracovat víc na svém zdokonalení než dřív," řekla Nosková.

Zlepšení se projevilo už letos v březnu, kdy vyhrála v Bratislavě dva turnaje ITF žen. "Nabrala jsem úderovou jistotu. Díky tomu, že si jsem jistá, tak mám i větší sebevědomí, což mi pomáhá. Hlavně si jdu pro svoje míče, buduji hru a to, jak bude výměna vypadat," řekla Nosková.

S o rok starší Šnajdrovou sice Nosková za 18 minut prohrála úvodní set, po ztrátě podání i v úvodu druhé sady se ale dokázala oklepat a semifinálový duel otočila."V prvním setu mě překvapila, ale snažila jsem se hrát svoji hru a chodit do toho první," řekla Nosková.

Ve finále se utká s vítězkou ruského souboje mezi Erikou Andrejevovou a Oksanou Selechmetěvovou.

Stejně jako zkušenější krajanka Krejčíková může Nosková zabojovat i o finále čtyřhry. V deblu se ještě dnes odpoledne postaví spolu s partnerkou Victorií Jiménezovou z Andorry proti rusko-maďarské dvojici Maria Bondarenková, Amarissa Kiara Tóthová.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Ženy: Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Linetteová, Peraová (Pol./USA) 6:1, 6:2. Juniorky: Dvouhra - semifinále: Nosková (ČR) - Šnajderová (4-Rus.) 1:6, 6:3, 6:3.