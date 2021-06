Krejčíková bude hrát o titul i v deblu, Tsitsipas je ve finále

Paříž - Barbora Krejčíková si na grandslamovém Roland Garros zahraje po dvouhře i finále čtyřhry. S Kateřinou Siniakovou porazily v dnešním semifinále v Paříži polsko-americkou dvojici Magda Linetteová, Bernarda Peraová 6:1, 6:2. Řek Stefanos Tsitsipas si poprvé zahraje o grandslamový titul. V semifinále porazil 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 Alexandera Zvereva.

Krejčíková se může stát první tenistkou po 21 letech, která na French Open získá tituly ve dvouhře i čtyřhře. Naposledy to dokázala domácí Mary Pierceová v roce 2000.

Postupem do finále obou soutěží Krejčíková navázala na krajanku Lucii Šafářovou. Ta v roce 2015 prohrála finále dvouhry se Serenou Williamsovou z USA a uspěla v páru s Bethanií Mattekovou-Sandsovou ve čtyřhře.

Krejčíková se Siniakovou měly semifinále od začátku pod kontrolou a aktivnějším i deblovějším pojetím soupeřky přehrály za hodinu a jedenáct minut. Mají nyní šanci získat třetí společný grandslamový titul a druhý v Paříži, kde triumfovaly před třemi lety. Tehdy ve stejném roce slavily i ve Wimbledonu. Letos už si Krejčíková a Siniaková zahrály finále i na Australian Open.

Jejich soupeřem v nedělním finále Roland Garros bude americko-polský pár Matteková-Sandsová, Iga Šwiateková. Polská tenistka po vyřazení ve čtvrtfinále neobhájí loňský titul ve dvouhře, ale může odjet z Paříže alespoň s deblovou trofejí.

Ve finále dvouhry se Krejčíková střetne v sobotu s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Tsitsipas zdolal v pěti setech Zvereva a je poprvé ve finále grandslamu

Stefanos Tsitsipas si na pařížské antuce poprvé v kariéře zahraje o grandslamový titul. Dvaadvacetiletý aténský rodák porazil v dnešním semifinále Roland Garros po třech a půl hodinách 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 Němce Alexandera Zvereva a je prvním zástupcem řeckého tenisu ve finále dvouhry grandslamového turnaje.

O nejcennější titul kariéry se pátý tenista světového žebříčku Tsitsipas střetne v neděli s vítězem druhého semifinále mezi hrajícími legendami Novakem Djokovičem ze Srbska a Španělem Rafaelem Nadalem.

Tsitsipas uspěl v grandslamovém semifinále na čtvrtý pokus, letos na Australian Open ho vyřadil v boji o finále Rus Daniil Medveděv. Zverevovi se nepodařilo navázat na loňský postup do finále US Open.

Německý tenista se dokázal zvednout po prohraných prvních dvou setech, přidal na razanci úderů a díky brejkům v úvodu třetí a čtvrté sady srovnal. Čtyřiadvacetiletý Zverev měl hned na začátku rozhodujícího setu šanci na další brejk, při podání soupeře vedl 40:0, ale Tsitsipas získal následujících pět bodů.

A byl to naopak vítěz letošních antukových turnajů v Monte Carlu a Lyonu, komu se podařil rozhodující brejk. Tsitsipas se dostal do klíčového vedení 3:1 i díky velké pomoci Zvereva, jenž udělal dvojchybu a poté netrefil dva bekhendy a forhend. Za stavu 5:2 ještě řecký tenista nevyužil čtyři mečboly při podání soupeře, ale v příštím gamu už zakončil zápas esem. Stal se tak nejmladším pařížským finalistou od roku 2008, kdy Nadal získal čtvrtý ze svých třinácti titulů pět dnů po 22. narozeninách.

Nosková postoupila do finále juniorky Roland Garros

Linda Nosková postoupila na Roland Garros do finále juniorské dvouhry. Šestnáctiletá tenistka zdolala čtvrtou nasazenou Rusku Dianu Šnajderovou 1:6, 6:3, 6:3 a může se stát první českou juniorskou grandslamovou šampionkou od roku 2014, kdy na US Open triumfovala Marie Bouzková.

V Paříži může Nosková navázat na Hanu Mandlíkovou, která tu mezi juniorkami získala titul v roce 1978. Finále si česká juniorka na Roland Garros naposledy zahrála v roce 1989, kdy Eva Švíglerová prohrála s Američankou Jennifer Capriatiovou 4:6, 0:6.

"Je to skvělý pocit, tohle se neděje každý den. Je to výjimečný zážitek a budu se snažit to dohrát ve finále do konce a být grandslamovou vítězkou," řekla Nosková, která napodobila na pařížské antuce čtvrteční úspěch Barbory Krejčíkové. "Potkaly jsme se v šatně a gratulovala jsem jí. Přála bych si české dvojnásobné vítězství, to by bylo úchvatné," uvedla Nosková.

Nadějnou hráčku připravuje od loňska trenér Tomáš Krupa, který dovedl do světové desítky Tomáše Berdycha a vedl mimo jiné i Karolínu Plíškovou. "Vidí chyby důkladněji a rozebírá to se mnou, díky tomu můžu pracovat víc na svém zdokonalení než dřív," řekla Nosková.

Zlepšení se projevilo už letos v březnu, kdy vyhrála v Bratislavě dva turnaje ITF. "Nabrala jsem úderovou jistotu. Díky tomu, že si jsem jistá, tak mám i větší sebevědomí, což mi pomáhá. Hlavně si jdu pro svoje míče, buduji hru a to, jak bude výměna vypadat," řekla Nosková.

S o rok starší Šnajdrovou sice Nosková za 18 minut prohrála úvodní set, po ztrátě podání i v úvodu druhé sady se ale dokázala oklepat a semifinálový duel otočila. "V prvním setu mě překvapila, ale snažila jsem se hrát svoji hru a chodit do toho první," řekla Nosková, jež se ve finále utká s další Ruskou Erikou Andrejevovou.

Stejně jako Krejčíková bojovala Nosková i o finále čtyřhry, ale na rozdíl od zkušenější krajanky neuspěla. Spolu s partnerkou Victorií Jiménezovou z Andorry prohrála v semifinále s rusko-maďarskou dvojicí Maria Bondarenková, Amarissa Kiara Tóthová.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Muži: Dvouhra - semifinále: Tsitsipas (5-Řec.) - A. Zverev (6-Něm.) 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Ženy: Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Linetteová, Peraová (Pol./USA) 6:1, 6:2, Matteková-Sandsová, Šwiateková (14-USA/Pol.) - Beguová, Podoroská (Rum./Arg.) 6:3, 6:4. Juniorky: Dvouhra - semifinále: Nosková (ČR) - Šnajderová (4-Rus.) 1:6, 6:3, 6:3. Čtyřhra - semifinále: Bondarenková, Tóthová (8-Rus./Maď.) - Jiménezová, Nosková (3-And./ČR) 6:7 (2:7), 6:2, 10:4.