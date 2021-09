Krejčíková bude hrát o semifinále US Open v noci na středu

New York - Barbora Krejčíková si zahraje o postup do semifinále US Open v noci na středu. Její zápas proti druhé nasazené běloruské tenistce Aryně Sabalenkové na největším kurtu areálu Flushing Meadows začne v 1:00 SELČ. Pořadatelé jej nasadili jako třetí v pořadí.

Letošní vítězka Roland Garros Krejčíková premiéru ve dvouhře na kurtu Arthura Ashe zvládla a v noci na dnešek vyřadila v osmifinále turnajovou devítku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Se Sabalenkovou se dosud utkala jednou. Loni v semifinále halového turnaje v Linci prohrála ve třech setech.

"Hraje extrémně dobře, je ve vynikající kondici a dává nesmírné rány. Bude to mimořádně náročné. Doufám, že se dám dohromady a budu připravená," řekla česká tenistka, jež dohrávala duel s Muguruzaovou se zdravotními problémy, ale měla by být v pořádku.

Úterní program:

Kurt Arthura Ashe: 18:00 SELČ Van de Zandschulp (Niz.) - Medveděv (2-Rus.), Svitolinová (5-Ukr.) - Fernandezová (Kan.), 1:00 Krejčíková (8-ČR) - Sabalenková (2-Běl.), Auger-Aliassime (12-Kan.) - Alcaraz (Šp.).