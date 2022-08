Ilustrační foto - Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku.

Ilustrační foto - Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Tenistka Barbora Krejčíková bude dnes usilovat o postup do třetího kola US Open. Soupeřkou loňské čtvrtfinalistky bude Srbka Aleksandra Kruničová, s kterou se utká počtvrté. Dva z dosavadních tří vzájemných zápasů Krejčíková prohrála. Naposledy se však utkaly před pěti lety.

Loučící se americká hvězda Serena Williamsová bude čelit turnajové dvojce Anett Kontaveitové z Estonska. Hrát bude i nejvýše nasazený Rus Daniil Medveděv, kterého čeká Francouz Arthur Rinderknech.