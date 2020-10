Krejčíková bude hrát na Roland Garros o čtvrtfinále

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková bude v neděli na Roland Garros usilovat o premiérový postup do grandslamového čtvrtfinále. Její utkání s Nadiou Podoroskou z Argentiny je na řadě jako druhý zápas dne na třetím největším kurtu Suzanne Mathieuové. Program v Paříži začne v 11:00.

Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková figuruje v singlovém žebříčku WTA na 114. místě. Ve dvouhře na některém z turnajů velké čtyřky prorazila poprvé, s Podoroskou, 131. hráčkou světa, se dosud neutkala.

Nedělní program (začátky 11:00):

Kurt Philippa Chatriera: Halepová (1-Rum.) - Šwiateková (Pol.), Korda (USA) - Nadal (2-Šp.), Svitolinová (3-Ukr.) - Garciaová (Fr.), Gaston (Fr.) - Thiem (3-Rak.).

Kurt Suzanne Lenglenové: Trevisanová (It.) - Bertensová (5-Niz.), A. Zverev (6-Něm.) - Sinner (It.), Sonego (It.) - Schwartzman (12-Arg.).

Kurt Simonne Mathieuové: 2. zápas Krejčíková (ČR) - Podoroská (Arg.).