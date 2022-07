Krejčíková ani Kvitová do osmifinále nepostoupily, vypadla jednička Šwiateková

Londýn - České tenistky Barbora Krejčíková a Petra Kvitová se do osmifinále Wimbledonu neprobojovaly. Třináctá nasazená Krejčíková nedotáhla ve 3. kole k postupu nadějně rozehraný duel s Australankou Ajlou Tomljanovicovou a prohrála 6:2, 4:6, 3:6. Dvojnásobná vítězka turnaje Kvitová podlehla čtvrté hráčce světa Paule Badosaové 5:7, 6:7. Jedinou Češkou ve dvouhře zůstala Marie Bouzková, kterou v neděli čeká osmifinále s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Vítězka loňského Roland Garros z dvouhry i čtyřhry Krejčíková prohrála se 44. hráčkou světa Tomljanovicovou první vzájemný zápas. Ve Wimbledonu neobhájila loňskou osmifinálovou účast, která je zároveň na travnatých dvorcích v All England Clubu jejím maximem.

"Celý zápas jsem hrála dobře. Porážka mě mrzí, ale beru to pozitivně. Můj tenis se zlepšuje zápas od zápasu. A to, že přijde nějaká prohra, se prostě stane," řekla webu Tenisový svět Krejčíková.

Šestadvacetiletá tenistka, kterou během roku přibrzdilo zranění lokte a následné onemocnění koronavirem, vstoupila do utkání s o tři roky starší soupeřkou lépe. V úvodu prolomila třikrát její servis a získala za 32 minut první set.

Australanka se ale v druhé sadě při svém podání zvedla a Krejčíková už nedostávala tolik možností. Za stavu 4:5 česká hráčka čelila dvěma setbolům, před kterými si vyměnila raketu. První ještě odvrátila, druhý už ne a v letošním ročníku poprvé ztratila set.

"Ona je dobrá hráčka, loni tu byla ve čtvrtfinále. Postupně se začala zlepšovat a já začala dělat víc chyb. Na konci druhého setu se to špatně sešlo. Udělala jsem moc chyb, dala jí víc jednodušších míčů zadarmo a ona mě pak brejkla," uvedla Krejčíková.

Před rozhodující sadou si rodačka z Brna dala chvíli pauzu a odešla z kurtu. Za stavu 1:2 si vyžádala zdravotní přestávku, nechala si ošetřit chodidlo a v šestém gamu přišla o servis. "Jelikož musím hrát v botách staré značky, mám docela sedřená chodidla. Nové boty jsme ještě nestihli doladit. Nejvíc ladíme velikost, přesněji délku," vysvětlila Češka.

V napínavé koncovce Krejčíková měla za stavu 3:5 dva brejkboly a mohla se vrátit do hry, ale nevyužila je. Naopak Tomljanovicová proměnila první mečbol a bude ve Wimbledonu bojovat o druhé čtvrtfinále za sebou. Narazí na Francouzku Alizé Cornetovou, která překvapivě vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Kvitová, jež před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Eastbourne, utrpěla první porážku po sedmi zápasech. Na londýnské trávě se od posledního triumfu v roce 2014 dostala dvaatřicetiletá tenistka do osmifinále jen jednou, a to před třemi lety.

Proti o osm let mladší Španělce měla vývoj prvního setu ve svých rukou. Po úvodním brejku vedla 5:3, Badosaová ale výsledek otočila. V koncovce prolomila Kvitové dvakrát servis a sadu získala.

Také ve druhém dějství měla dvaatřicetiletá Češka blízko úspěchu. Neproměnila ale ani jeden z devíti brejkbolů a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní po dvou hodinách a sedmi minutách uspěla její soupeřka v poměru 7:4.

Kvitové nepomohlo ani 34 vítězných úderů. Zároveň totiž zaznamenala 31 nevynucených chyb. Badosaovou čeká v další fázi wimbledonská vítězka z roku 2019 Rumunka Simona Halepová.

Vítězná série Šwiatekové skončila ve Wimbledonu na raketě Cornetové

Vítězná série polské tenistky Igy Šwiatekové skončila po 37 zápasech ve třetím kole Wimbledonu. Jednadvacetiletá světová jednička podlehla na trávě v All England Clubu Francouzce Alizé Cornetové 4:6, 2:6.

Šwiateková na WTA Tour dominovala od poloviny února a od té doby posbírala šest trofejí: v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Římě a na French Open. Sedmatřiceti vyhranými zápasy v řadě vytvořila nejdelší vítěznou sérii v tomto tisíciletí a vyrovnala se Martině Hingisové, jež tolik triumfů za sebou zaznamenala jako dosud poslední hráčka v roce 1997.

Další úspěch už ale juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2018 nepřidala a neobhájí v Londýně loňskou osmifinálovou účast. "Co můžu říct? Vím, že jsem nehrála dobře. Nebyla jsem si jistá svou taktikou a ona to jako dobrá hráčka výborně využila. Nepředvedla jsem dobrý výkon," uznala Šwiateková. Ve druhém setu se sice ujala vedení 2:0, pak ale šest gamů v řadě prohrála. "Obvykle, když se vracím do zápasu, mám nějaký plán a vím, co změnit. Teď jsem nevěděla, byla jsem zmatená. A na trávě jde všechno hrozně rychle," konstatovala.

Dvaatřicetiletá Cornetová, jež hraje 62. grandslamový turnaj v řadě, čímž vyrovnala rekord Japonky Ai Sugijamaové, zvítězila hladce za hodinu a půl a počtvrté v kariéře získala skalp světové jedničky. Její další soupeřkou bude přemožitelka Barbory Krejčíkové Ajla Tomljanovicová z Austrálie.

Už do osmifinále se při wimbledonské premiéře dostala francouzská tenistka Harmony Tanová. Nečekaná přemožitelka sedminásobné šampionky Sereny Williamsové z úvodního kola zdolala dvakrát 6:1 domácí tenistku Katie Boulterovou, jež ve čtvrtek ukončila naděje loňské finalistky Karolíny Plíškové. Čtyřiadvacetiletá Tanová přitom poprvé v kariéře vyhrála tři zápasy za sebou.

Stopatnáctá hráčka žebříčku Tanová zahájila svůj první londýnský grandslam strhující bitvou s Williamsovou, jež ve Wimbledonu hrála první turnaj po roční absenci. Na cennou výhru navázala proti Španělce Saře Sorribesové a dnes vyřadila za pouhých 52 minut Boulterovou. Jejím dosavadním maximem na grandslamu bylo druhé kolo.

O postup do čtvrtfinále se utká s Američankou Amandou Anisimovovou. Turnajová dvacítka vyřadila osmnáctiletou finalistku Roland Garros Coco Gauffovou. Anisimovová nad jedenáctou nasazenou soupeřkou, která po vydařeném vystoupení v Paříži patřila do okruhu favoritek na zisk titulu, zvítězila 6:7, 6:2, 6:1.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Nadal (2-Šp.) - Sonego (27-It.) 6:1, 6:2, 6:4, Fritz (11-USA) - Molčan (SR) 6:4, 6:1, 7:6 (7:3), De Minaur (19-Austr.) - Broady (Brit.) 6:3, 6:4, 7:5, Van de Zandschulp (21-Niz.) - Gasquet (Fr.) 7:5, 2:6, 7:6 (9:7), 6:1, Garín (Chile) - Brooksby (29-USA) 6:2, 6:3, 1:6, 6:4, Nakashima (USA) - Galán (Kol.) 6:4, 6:4, 6:1, Kubler (Austr.) - Sock (USA) 6:2, 4:6, 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Tomljanovicová (Austr.) - Krejčíková (13-ČR) 2:6, 6:4, 6:3, Badosaová (4-Šp.) - Kvitová (25-ČR) 7:5, 7:6 (7:4), Cornetová (Fr.) - Šwiateková (1-Pol.) 6:4, 6:2, Martičová (Chorv.) - Pegulaová (8-USA) 6:2, 7:6 (7:5), Anisimovová (20-USA) - Gauffová (11-USA) 6:7 (4:7), 6:2, 6:1, Halepová (16-Rum.) - Frechová (Pol.) 6:4, 6:1, Rybakinová (17-Kaz.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 7:6 (7:4), 7:5, Tanová (Fr.) - Boulterová (Brit.) 6:1, 6:1. Čtyřhra - 2. kolo: Collinsová, Krawczyková (USA) - Bouzková, Mihalíková (16-ČR/SR) 6:1, 6:3. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Čang Šuaj, Mahut (3-Čína/Fr.) - Hradecká, Escobar (ČR/Ekv.) 6:3, 6:4. Junioři: Dvouhra - 1. kolo: Menšík (2-ČR) - Searle (Brit.) 6:2, 7:6 (7:4), Bartoň (ČR) - Gea (Fr.) 6:2, 7:6 (7:5). Juniorky: Dvouhra - 1. kolo: Bartůňková (3-ČR) - Mertová (Tur.) 6:0, 6:4, Klimovičová (16-ČR) - Lakiová (Řec.) 6:2, 7:5, Daubnerová (4-SR) - Šálková (ČR) 1:6, 6:4, 7:6 (11:9), Xuová (10-Kan.) - Tomajková (ČR) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, McDonaldová (Brit.) - Štruplová (ČR) 7:5, 6:1.