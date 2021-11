Krejčíková a Siniaková vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň

Guadalajara (Mexiko) - Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se staly prvními ryze českými vítězkami čtyřhry na Turnaji mistryň. Nasazené jedničky porazily ve finále v mexické Guadalajaře tchajwansko-belgický pár Sie Šu-wej, Elise Mertensová 6:3 a 6:4. Siniaková díky tomu ukončí rok jako světová deblová jednička.

Titulem ve čtyřhře na Masters Krejčíková a Siniaková navázaly na Andreu Sestini Hlaváčkovou, Hanu Mandlíkovou, Helenu Sukovou a Janu Novotnou, které ale měly vždy partnerku z ciziny. Rekordních třinácti trofejí má Navrátilová, ta ale vyhrála vždy jako Američanka.

Siniaková s Krejčíkovou dnes v Mexiku završily životní sezonu. Před Turnajem mistryň letos vyhrály grandslamové Roland Garros, staly se olympijskými vítězkami v Tokiu a přidaly další dva tituly na okruhu WTA - ovládly Gippsland Trophy a Madrid. Už před finále byly nejlepším párem sezony.

Úvodní set finále se nesl v duchu skvěle servírující Krejčíkové, na síti důrazné Siniakové, která přidala skvělé returny. Krejčíková v první sadě podávala třikrát a ztratila jen jeden fiftýn, a to kvůli dvojchybě. Češky vzaly podání Mertensové na 4:2, pak sice ztratila podání Siniaková, ale vzápětí po voleji Krejčíkové brejkly Sie Šu-wej. Krejčíková sadu doservírovala.

Druhý set rozhodly brejkem Mertensové na 2:0 a při svém podání byly pevné. První mečbol soupeřky odvrátily se štěstím při podání Mertensové. Zápas tak dokončila na podání Krejčíková. Za stavu 30:40 Češky odvrátily brejkbol a druhý mečbol už proměnily a byl ukázkou jejich síly - Krejčíková dala dobrý servis a Siniaková se na síti nemýlila.

"Díky, Báro, že se mnou hraješ. Měla jsi úžasný rok," děkovala Siniaková za spolupráci Krejčíkové během ceremoniálu. "Hru s tebou si moc užívám, hrajeme spolu už dlouho a daří se nám. Těším se, že toho máme ještě hodně před sebou," doplnila Krejčíková.

Při slavnostním vyhlášení si vzaly trofej Martiny Navrátilové právě za dohledu legendy světového tenisu, která v ochozech českému páru fandila a snažila se hráčkám i radit. Krejčíková poté Navrátilovou i Siniakovou rozplakala, když zmínila, že Česko ve středu slavilo sametovou revoluci, která vedla k pádu komunismu, kvůli kterému musela Navrátilová emigrovat.

"V roce 1989 jsme měli statečné studenty a občany, kteří vyšli do ulic a demonstrovali proti nedemokratickému režimu, který jsme tehdy měli. Jsem ráda, že už tento režim už u nás není a můžeme žít v krásné zemi bez omezení a svobodně," pronesla Krejčíková.

Z pětimilionové dotace turnaje se mezi deblistky rozděloval milion dolarů. Siniaková a Krejčíková si jako neporažené šampionky rozpůlí 360 tisíc dolarů, skoro osm milionů korun.

Siniaková v čele pořadí čtyřhry nahradí Sie Šu-wej a podruhé v kariéře ukončí rok jako první deblistka světa. V roce 2018 byly první společně s parťačkou Krejčíkovou.

Muguruzaová vyhrála jako první Španělka

Tenistka Garbiňe Muguruzaová se stala první španělskou šampionkou Turnaje mistryň. Dvojnásobná grandslamová šampionka porazila ve finále v mexické Guadalajaře 6:3 a 7:5 Estonku Anett Kontaveitovou.

Osmadvacetiletá Muguruzaová získala svůj jubilejní desátý titul kariéry a jeden z nejvýznamnějších. V roce 2016 ovládla antukové Roland Garros a o rok později Wimbledon.

"Tohle vítězství je další důkaz, že jsem, myslím, v nejlepší fázi své kariéry. To, jaké mám zkušenosti, jaký hraju tenis, jak se dokážu ovládat, to všechno je mnohem lepší než dříve," uvedla Muguruzaová, kterou hnalo celý turnaj za triumfem mexické publikum. "Pro mě byl splněný sen tady hrát," řekla rodačka z venezuelské metropole Caracasu.

Muguruzaová ukázala ve finále pevnější nervy. Opět dobře podávala a svým tradičním zarputilým stylem bojovala o každý míč. Debutantka na vrcholu sezony Kontaveitová z přemíry snahy často chybovala. Od stavu 2:3 v první sadě získala Španělka pět her v řadě. Ve druhém setu prohrávala 3:5, ale další sérií čtyř her sadu i zápas ukončila a po mečbolu si lehla na kurt.

Bývalá světová jednička Muguruzaová vavřínem na Masters předčila svoji krajanku Arantxu Sánchezovou Vicariovou, která v roce 1993 finále prohrála.

Muguruzaová, která hrála své čtvrté Masters, i Kontaveitová byly ve skupině Teotihuacán, z níž postoupily na úkor českých hráček Barbory Krejčíkové a Karolíny Plíškové. Muguruzaová se v žebříčku posune na třetí místo před Češky, Kontaveitová bude sedmá.

Turnaj mistryň se hrál po roční pauze, jelikož loni akci zhatila pandemie koronaviru. I tentokrát se měl vrchol sezony konat v čínském Šen-čenu, kde by měl být až do roku 2030, ale kvůli globální zdravotní situaci byla pro letošek přesunuta do Mexika.

Tenisový Turnaj mistryň v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů)

Finále

Dvouhra:

Muguruzaová (6-Šp.) - Kontaveitová (8-Est.) 6:3, 7:5.

Čtyřhra:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sie Šu-wej, Mertensová (4-Tchaj-wan/Belg.) 6:3, 6:4.