Krejčíková a Siniaková se na US Open pokusí zkompletovat grandslamovou sbírku

Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková budou dnes na US Open usilovat ve čtyřhře o titul, kterým by zkompletovaly svou grandslamovou sbírku úspěchů. České olympijské šampionky, které už dvakrát vyhrály Wimbledon i French Open a jednou Australian Open, nastoupí ve finále v 19:00 SELČ proti domácímu páru Caty McNallyová, Taylor Townsendová. Bez ohledu na výsledek bude Siniaková po US Open opět světovou deblovou jedničkou.

Následovat bude finále mužské dvouhry mezi Norem Casperem Ruudem a Španělem Carlosem Alcarazem, které bude bojem o dva trůny. Oba tenisté se ve Flushing Meadows utkají o první grandslamový titul a zároveň o post světové jedničky. Vítěz nahradí loňského šampiona Rusa Daniila Medveděva, který vypadl v osmifinále. Zápas začne na stadionu Arthura Ashe ve 22:00 SELČ.