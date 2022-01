Krejčíková a Siniaková jsou potřetí v Melbourne v semifinále čtyřhry

Melbourne - České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily na grandslamovém Australian Open potřetí za sebou do semifinále čtyřhry. Turnajové jedničky porazily ve čtvrtfinále v Melbourne americko-australský pár Caroline Dolehideová, Storm Sandersová 6:2 a 7:6.

"Byl to další velmi obtížný zápas. V prvním setu jsme proměňovaly šance, ve druhém to bylo vyrovnané a jsem ráda, jak jsme to zvládly. Těším se na semifinále," řekla na kurtu Krejčíková, která se dala dohromady po problémech z úterního čtvrtfinále dvouhry a hrála dobře.

V prvním setu si olympijské vítězky vybudovaly náskok 5:1. Ve druhém po ztrátě podání Siniakové prohrávaly 1:3, ale brejk získaly hned zpět a v tie-breaku zápas ukončily poměrem 7:3. "Jsem šťastná, že jsme vyhrály a hrály skvěle," řekla Siniaková. Češky zatím neztratily v turnaji ani set.

Krejčíková a Siniaková hrají v nové sezoně první společný turnaj a zatím navazují na úspěšný loňský rok, ve kterém vedle zlata z Tokia vyhrály Roland Garris či Turnaj mistryň. "Budujeme si sebevědomí. Je začátek sezony, všechno je od začátku a každý nás chce porazit, proto je to možná teď těžší. Ale zatím odvádíme dobrou práci a uvidíme, kam až to dotáhneme," řekla Krejčíková.

Loni došla se Siniakovou v Melbourne až do finále. V cestě zahrát si o titul i letos jim v semifinále budou ve čtvrtek stát třetí nasazené Belgičanka Elise Mertensová a Ruska Veronika Kuděrmětovová.

Collinsová a Šwiateková se utkají v semifinále dvouher

Americká tenistka Danielle Collinsová a Polka Iga Šwiateková tvoří druhou semifinálovou dvojici grandslamového Australian Open. Collinsová v dnešním čtvrtfinále v Melbourne porazila Alizé Cornetovou z Francie 7:5 a 6:1. Předloňská vítězka Roland Garros Šwiateková po třech hodinách a minutě zdolala Estonku Kaiu Kanepiovou 4:6, 7:6 a 6:3.

Prvním párem pro čtvrteční semifinále jsou od úterý domácí favoritka a světová jednička Ashleigh Bartyová s Američankou Madison Keysovou, přemožitelkou Barbory Krejčíkové.

Osmadvacetiletá Collinsová se vrátila do semifinále Australian Open po třech letech. "Je skvělé, že po zdravotních problémech zase hraju na téhle úrovni. Fyzicky jsem na tom ještě lépe než dříve a tohle je velká odměna," řekla Američanka, která loni v dubnu musela na gynekologickou operaci.

Vyrovnaný první set agresivněji hrající Collinsová za stavu 5:3 ještě nedopodávala, ale ve dvanácté hře proměnila třetí setbol a druhý set rozhodla ziskem pěti gamů za sebou.

Dramatičtější duel Šwiatekové s Kanepiovou nabídl jedenáct ztracených servisů. V prvním setu byla po desátém setbolu úspěšnější Estonka. Polka ve druhé sadě smazala brejk a vyhrála v tie-breaku 7:2 a v rozhodující setu se radovala po mečbolu, při kterém soupeřka chybovala.

Grandslamový turnaj Australian Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Šwiateková (7-Pol.) - Kanepiová (Est.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:3, Collinsová (27-USA) - Cornetová (Fr.) 7:5, 6:1. Čtyřhra - čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Dolehideová, Sandersová (9-USA/Austr.) 6:2, 7:6 (7:3). Junioři: Dvouhra - 3. kolo: Menšík (4-ČR) - Jones (Austr.) 6:2, 6:4, Pacheco (9-Mex.) - Nicod (ČR) 7:5, 6:3. Juniorky: Dvouhra - 4. kolo: Lakiová (6-Řec.) - Šálková (ČR) 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), Kempenaersová-Poczová (Austr.) - Valentová (ČR) 7:6 (7:3), 0:6, 7:6 (10:5).