Krejčíková a Martincová jsou v Dauhá v osmifinále, Kvitová kvůli zápěstí vzdala

Dauhá/Guadalajara - Barbora Krejčíková a Tereza Martincová postoupily na turnaji v Dauhá do osmifinále. Třetí tenistka světového žebříčku si poradila s Polkou Magdou Linetteovou 6:1 a 6:3, Martincová porazila navzdory zaváhání v koncovce Arantxu Rusovou z Nizozemska 6:2, 6:4. Naopak Petra Kvitová zápas druhého kola nedohrála, dvojnásobná vítězka katarského turnaje vzdala Belgičance Elise Mertensové za stavu 5:7 a 2:1 poté, co si nechala od fyzioterapeutky ošetřit levou ruku. Důvodem je obnovený zánět v zápěstí. Na turnaji v Guadalajaře prošla do druhého kola Marie Bouzková, z podnikem se naopak rozloučila Brenda Fruhvirtová debutující na okruhu WTA.

Turnajová dvojka Krejčíková měla zápas pod kontrolou. Od stavu 0:1 v prvním setu vyhrála sedm her za sebou. Ve druhé sadě odvrátila ve třetí hře dva brejkboly a rozhodla ziskem podání Polky na 4:2. "Jsem super spokojená se svou hrou. Zvládla jsem všechny obtížné situace a těším se na další zápas," řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu. Její soupeřkou v boji o čtvrtfinále bude ve formě hrající Lotyška Jelena Ostapenková, vítězka z Dubaje z minulého týdne.

Krejčíková si na konto připsala devátý vítězný zápas dvouhry v sezoně. "Chci vyhrávat a zůstat zdravá, to jsou hlavní cíle," řekla loňská vítězka Roland Garros a olympijská vítězka čtyřhry z Tokia. "Minulý rok byl skvělý, ale už je minulostí. Mám před sebou další výzvy."

Sedmadvacetiletá Martincová měla zápas s Rusovou od počátku pod kontrolou a zdálo se, že kráčí za suverénním postupem. Úvodní set získala za necelou půlhodinu a ve druhém vedla rychle už 5:0. Duel ale nedokázala ani nadvakrát dopodávat a soupeřka, která se do hlavní soutěže dostala až jako šťastná poražená z kvalifikace, čtyřmi gamy v řadě snížila na 4:5. Na třetí pokus už ale Martincová zápas při svém servisu uzavřela. O čtvrtfinále se utká se světovou desítkou Ons Džabúrovou z Tuniska.

Jednatřicetiletou Kvitovou trápí zanícené zápěstí od začátku roku. V Austrálii vyhrála ze tří turnajů jeden zápas. Na ruku se ale po vyřazení v 1. kole úvodního grandslamu v Melbourne nevymlouvala.

Minulý týden došla v Dubaji do čtvrtfinále. V Dauhá v pondělí suverénně přehrála Rumunku Irinu Camelii Beguovou, v dalším duelu ale zvládla jen patnáct gamů. Utkání plné zvratů vzdala po hodině a čtvrt. "Obnovil se jí zánět v zápěstí, proto vzdala. Co dál, ukáží podrobnější vyšetření," uvedl pro média mluvčí jednadvacáté hráčky světa Karel Tejkal.

Před rokem Kvitová v katarské metropoli vyhrála prestižní turnaj podruhé po roce 2018 a oslavila celkově 28. titul.

Bouzková v Guadalajaře postoupila, debutující Fruhvirtová podlehla Stephensové Marie Bouzková postoupila na oblíbeném turnaji v Guadalajaře do druhého kola po třísetové bitvě s Misaki Doiovou z Japonska. Česká finalistka z roku 2019 zvítězila po dvou hodinách a 39 minutách 4:6, 7:5 a 6:4. První zápas na okruhu WTA odehrála v Mexiku čtrnáctiletá Brenda Fruhvirtová a nestačila na bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou. Američance, jež v sezoně 2017 ovládla US Open, podlehla dvakrát 2:6.

Bouzková otočila zápas s Doiovou v závěru druhého setu, v němž ještě prohrávala 4:5. Třemi gamy v řadě ale konec odvrátila a zápas ukončila čistou hrou a mečbolem. O čtvrtfinále si 96. hráčka žebříčku zahraje s Italkou Luciou Bronzettiovou.

Fruhvirtová po úspěšné kvalifikaci narazila při premiéře na elitním turnaji na zkušenou Stephensovou a o senzaci se nepostarala. V každém setu nicméně mladičká Češka uhrála proti nasazené šestce dva gamy.

Zverev a Brooksby se postarali o rekord, v Acapulcu dohráli v pět hodin ráno

Pět minut před pátou hodinou ranní skončil zápas mezi Alexanderem Zverevem a Jensonem Brooksbym na turnaji ATP v Acapulcu. Znamená to nový rekord tenisové historie. Obhájce titulu Němec Zverev odvrátil americkému soupeři ve druhém setu dva mečboly a noční maraton otočil ve vítězství 3:6, 7:6 a 6:2.

Protože se předchozí utkání protáhla také do tří setů a skončila hodně pozdě, Zverev a Brooksby se dostali na kurt až v půl druhé. O postup bojovali téměř tři a půl hodiny. "Jsem šťastný, že jsem vyhrál a že jsem součástí historie," řekl Zverev. "Byla to neuvěřitelná bitva, neuvěřitelný zápas," dodal olympijský vítěz, jehož ve druhém kole čeká krajan Peter Gojowczyk.

Dosud nejpozději skončil souboj mezi Australanem Lleytonem Hewittem a Marcosem Baghdatisem z Kypru na Australian Open v roce 2008. Tehdy dohráli ve 4:34.

Bláznivé hodiny v pondělí prožil v Acapulcu i Američan Stefan Kozlov. Během tréninku s Rafaelem Nadalem náhodou zjistil, že jako šťastný poražený z kvalifikace má naskočit do hlavní soutěže za zraněného Maxima Cressyho. V křečích pak absolvoval zápas s Grigorem Dimitrovem a nad bulharským favoritem vybojoval životní výhru.

"Rafovi praskla struna a šel k tašce. Z nějakého důvodu jsem zkontroloval telefon. Měl jsem intuici a zjistil, že mám snad dvacet zpráv. Rafa byl za mě nadšený, já měl třicet minut, abych se připravil," popsal hektické chvíle Kozlov. Na konci druhé sady ho chytly křeče, ale nevzdal se a vybojoval si postup. Pokud bude úspěšný i Nadal proti Denisi Kudlovi, zahrajou si spolu znovu. Už oficiální zápas.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace) Turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,949.665 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Sinner (4-It.) - Davidovich (Šp.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, Hurkacz (5-Pol.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 6:1, McDonald (USA) - Karacev (7-Rus.) 7:5, 6:3, Molčan (SR) - Harris (JAR) 6:3, 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - Ivaška (Běl.) 6:3, 6:2, Chačanov (Rus.) - De Minaur (Austr.) 6:3, 6:7 (1:7), 7:5, Berankis (Lit.) - Struff (Něm.) 6:1, 3:6, 6:3, Popyrin (Austr.) - Basilašvili (Gruz.) 6:2, 6:3, Rubljov (2-Rus.) - Evans (Brit.) 6:4, 7:5, Bautista (8-Šp.) - Rinderknech (Fr.) 6:3, 6:4. Turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,632.448 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (2-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:3, Martincová (ČR) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:4, Mertensová (16-Belg.) - Kvitová (ČR) 7:5, 1:2 skreč, Badosaová (3-Šp.) - Tausonová (Dán.) 6:1, 6:2, Pegulaová (9-USA) - Juvanová (Slovin.) 6:3, 6:3, Gauffová (14-USA) - Garciaová (Fr.) 6:2, 7:6 (7:3), Kasatkinová (Rus.) - Cristianová (Rum.) 2:6, 2:2 skreč., Džabúrová (8-Tun.) - Sasnovičová (Běl.) 1:6, 7:5, 6:3, Brengleová (USA) - Azarenková (12-Běl.) bez boje, Ostapenková (15-Lot.) - Anisimovová (USA) 6:3, 4:6, 6:4. Čtyřhra - 2. kolo: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Eikeriová, Panovová (Nor./Rus.) 6:2, 6:1. Turnaj mužů v Acapulcu (tvrdý povrch, dotace 1,678.065 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Zverev (2-Něm.) - Brooksby (USA) 3:6, 7:6 (12:10), 6:2, Fritz (7-USA) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, Carreňo (8-Šp.) - Otte (Něm.) 6:2, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Nakashima (USA) 6:4, 6:4, Isner (USA) - Verdasco (Šp.) 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), Lajovič (Srb.) - Korda (USA) 6:4, 4:6, 7:5, Kozlov (USA) - Dimitrov (Bulh.) 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Turnaj mužů v Santiagu de Chile

(antuka, dotace 546.340 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Seyboth Wild (Braz.) - Kicker (Arg.) 6:4, 3:6, 6:4, Monteiro (Braz.) - Jarry (Chile) 7:6 (11:9), 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: Kolář, Milojevič (ČR/Srb.) - Lama, Tabilo (Chile) 6:4, 1:6, 10:7. Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Doiová (7-Jap.) 4:6, 7:5, 6:4, Stephensová (6-USA) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:2, Tanová (Fr.) - Keysová (2-USA) 6:4, 1:6, 6:1,Kalinská (Rus.) - Čeng Čchin-wen (8-Čína) 6:3, 2:6, 6:2, Wang Čchiang (Čína) - Davisová (USA) 6:2, 6:1, Bronzettiová (It.) - McNallyová (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.