Krejčíková a Kvitová jsou v Indian Wells v osmifinále, Nosková vypadla

Indian Wells (USA) - Barbora Krejčíková a Petra Kvitová jsou na prestižním tenisovém turnaji v Indian Wells v osmifinále. Krejčíková přehrála 6:2, 6:7, 6:2 Číňanku Wang Sin-jü a po zisku titulu v Dubaji prodloužila vítěznou sérii na osm zápasů. Kvitová dostala od Jeleny Ostapenkové z Lotyšska "kanára", ale ve druhém setu jí ho oplatila a vyhrála 0:6, 6:0, 6:4. Naopak Linda Nosková nestačila na Američanku Coco Gauffovou, které podlehla 4:6 a 3:6.

Kvitová vyhrála teprve třetí z 25 zápasů, v němž si připsala "kanára". Dokázala to poprvé od roku 2013 a premiérově poté, co neuhrála ani game v úvodním setu. V Indian Wells však poté získala deset gamů za sebou. Náskok 4:0 v rozhodující sadě ještě ztratila, ale po divokém průběhu výhru vybojovala. O čtvrtfinále, čímž by v Indian Wells vyrovnala své maximum, si zahraje proti světové trojce Jessice Pegulaové z USA.

Krejčíková měla proti Wang Sin-jü už ve druhé sadě tři mečboly, ale musela nakonec také do třetího setu. V něm už světová šestnáctka roli favoritky jasně potvrdila. Její příští soupeřkou bude druhá hráčka žebříčku Běloruska Aryna Sabalenková, proti níž ve třetím kole nenastoupila Ukrajinka Lesja Curenková.

Podle pořadatelů Curenková nechtěla hrát z osobních důvodů. Agentura AFP připomněla, že Curenková předčasně ukončila devět ze svých posledních 18 turnajů od loňského turnaje v Indian Wells, jenž začal nedlouho po ruské invazi na Ukrajinu. Bělorusko je spojencem Ruska.

Kvitová s Krejčíkovou navázaly na postup Karolíny Plíškové, z českých tenistek v neděli neuspěla jen Nosková. Domácí favoritce Gauffové, jež dnes slaví 19. narozeniny a je šestou tenistkou žebříčku, nedokázala ani jednou vzít servis.

Dnes o postup do osmifinále budou ještě hrát Karolína Muchová a Markéta Vondroušová.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch): Muži (dotace 10,143.750 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (5-Rus.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 3:6, 6:1, Rubljov (6-Rus.) - Humbert (Fr.) 7:5, 6:3, Zverev (12-Něm.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:5, 1:6, 7:5, Davidovich (23-Šp.) - Chačanov (13-Rus.) 6:3, 1:6, 6:4, Tiafoe (14-USA) - Kubler (Austr.) 6:3, 6:2, Tabilo (Chile) - Thompson (Austr.) 6:3, 7:6 (8:6). Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Kvitová (15-ČR) - Ostapenková (24-Lot.) 0:6, 6:0, 6:4, Krejčíková (16-ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:7 (1:7), 6:2, Gauffová (6-USA) - Nosková (ČR) 6:4, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Curenková (Ukr.) bez boje, Pegulaová (3-USA) - Potapovová (26-Rus.) 3:6, 6:4, 7:5.