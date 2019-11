Krejčík nominaci na nájezdy nečekal, ale rozhodl v nich o výhře

Helsinky - Vítězným nájezdem rozhodl obránce Jakub Krejčík o výhře českých hokejistů v duelu Euro Hockey Tour v Helsinkách proti domácímu Finsku 3:2 po samostatných nájezdech. Osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie byl překvapený z rozhodnutí trenérů, že zasáhne do rozstřelu. Ve třetí sérii se prosadil blafákem do bekhendu a byl jediným úspěšným exekutorem.

"Ukázali na mě trenéři. Trochu jsem pozvedl obočí, když jsem uslyšel svoje jméno," řekl Krejčík a přiznal, že to byl pro něj trochu šok. "Ale nakonec jsem si řekl, proč ne. Zkusím to, nemám co ztratit. A nakonec to vyšlo," doplnil zadák Kärpätu Oulu, který si připsal v 92. reprezentačním zápase třetí branku.

Krejčík dokázal ve finské lize 25. října v duelu proti Kuopiu při výhře 7:1 nastřílet dokonce hattrick, ale přesto se nepovažuje za nějakého střelce mezi beky. "Hattrick jsem dal, ale nájezdy jsou přeci jen něco jiného," uvedl. Vsadil na osvědčené zakončení. "Většinou zkouším jednu jedinou věc, když už se k nájezdu dostanu. Takže jsem do toho šel zase a povedlo se."

Trošku jej mrzelo, že na nastavení došlo a Češi si nezajistili výhru už v základní hrací době, díky čemuž by měli jistý triumf na turnaji. "Věřili jsme si i na tři body, aby to bylo už hotové. Ale nevadí, byl to hodně těžký zápas, takže jsme rádi i za vítězství po nájezdech. Je pro nás důležité. Fini začali hodně aktivně, my s tím počítali, takže jsme se snažili hrát jednoduše. Ale stejně to byl hodně náročný zápas," uvedl Krejčík.

"Víme, že s nimi je to vždycky o bruslení, aktivním hokeji. Snažili jsme se na to připravit a myslím, že nám hodně pomohlo vítězství se Švédskem, víc jsme si věřili," poukázal na vliv úspěšného vstupu do turnaje v Leksandu.

Důležité podle Krejčíka bylo, že Finové neskórovali v přesilových hrách. "Nepříjemná byla dlouhá finská přesilovka pět na tři, která trvala přes minutu. Tam je to vždycky trochu o štěstí, jestli vás ta jejich střela trefí. Ale super, že se nám podařilo i tohle ubránit," dodal Krejčík.