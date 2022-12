Krejčího sedm bodů jen zmírnilo jasnou porážku Atlanty v New Yorku

New York - Dosud nejlepší zápas za Atlantu odehrál v NBA český basketbalista Vít Krejčí. Při porážce 89:113 s New York Knicks ve slavné Madison Square Garden zaznamenal sedm bodů za dvě trojky a jeden trestný hod, tři doskoky a jednu asistenci. Na palubovce strávil téměř 14 a půl minuty.

Dramatickou koncovku nabídl duel v Utahu, kde Jazz přetlačili Golden State 124:123 díky smeči Itala Simoneho Fontecchia 1,4 sekundy před koncem, ačkoli ještě sedm sekund před sirénou prohrávali o čtyři body. Obhájcům titulu, kteří nastoupili bez Stephena Curryho, nestačilo 36 bodů Jordana Poolea.

Krejčí se spolu s Frankem Kaminskym, který odehrál šest a půl minuty, jako jediní dva hráči Atlanty dostali ve statistice plus minus do kladných čísel. Krejčí měl dva plusové body, Kaminsky jeden. Za 11 utkání, do kterých v sezoně naskočil, to byla Krejčího maxima v bodech i doskocích.

Jeho týmu se však zápas nepovedl. Hawks prohrávali už po první čtvrtině dvouciferným rozdílem a v utkání měli tristní úspěšnost trojek - 17 procent. Trefili jen šest z 36 pokusů. Bogdan Bogdanovič neproměnil ani jeden z 10, Trae Young ani jeden ze čtyř, A.J. Griffin uspěl při jediné z osmi střel.

Týmu chyběli De'Andre Hunter a John Collins, po třech minutách se k nim navíc kvůli zranění kotníku přidal Dejounte Murray. "Snažili jsme se najít řešení i bez hráčů, které jsme postrádali, ale je to těžké. Do dalších utkání se s tím prostě nějak budeme muset vyrovnat," uvedl Young, který dal 19 bodů.

Domácí Knicks trefili 17 z 36 trojek a kralovali na doskoku v poměru 55:39. Julius Randle přispěl k jejich výhře 34 body a 17 doskoky, 23 bodů přidal Quentin Grimes. Hawks jsou ve Východní konferenci pátí s bilancí 13-12, Knicks patří osmé místo.

Naprosto jasným výsledkem skončil duel jedniček obou konferencí, v němž Boston deklasoval domácí Phoenix 125:98. Už v poločase vedli Celtics o 27 bodů a vypracovali si náskok až 45 bodů. Zářila dvojice Jayson Tatum a Jaylen Brown, jež se podělila rovným dílem o 50 bodů.

Phoenixu se sice do sestavy vrátil Chris Paul, za 24 minut ale dal jen čtyři body. Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Josh Okogie, který nasbíral 28 bodů. Celtics vedou Východní konferenci s bilancí 20-5, Phoenix na Západě klesl na druhou příčku (16-9).

Nečekaným lídrem Západní konference se stali basketbalisté New Orleans, kteří si po vítězství 104:98 nad Detroitem vylepšili bilanci na 16-8. Hvězda Pelicans Zion Williamson nastřádal 29 bodů a 10 doskoků. Pistons, kteří jsou třetím nejhorším celkem soutěže, vedl s 25 body Saddiq Bey, 17 bodů a 12 asistencí zaznamenal Killian Hayes.

Ja Morant pomohl Memphisu k triumfu 123:102 nad Oklahomou City triple doublem za 26 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Skvělý výkon podal i Janis Adetokunbo v dresu Milwaukee, které dovedl k výhře 126:113 nad Sacramentem 35 body.

Výsledky středečních zápasů NBA:

New York - Atlanta 113:89 (za hosty Krejčí 7 bodů, 3 doskoky, 1 asistence), Brooklyn - Charlotte 122:116, Chicago - Washington 115:111, Memphis - Oklahoma City 123:102, Milwaukee - Sacramento 126:113, Minnesota - Indiana 121:115, New Orleans - Detroit 104:98, Orlando - LA Clippers 116:111 po prodl., Phoenix - Boston 98:125, Toronto - LA Lakers 126:113, Utah - Golden State 124:123.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 26 21 5 80,8 2. Brooklyn 26 14 12 53,8 3. Toronto 25 13 12 52,0 4. Philadelphia 24 12 12 50,0 5. New York 25 12 13 48,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 24 18 6 75,0 2. Cleveland 25 16 9 64,0 3. Indiana 25 13 12 52,0 4. Chicago 24 10 14 41,7 5. Detroit 27 7 20 25,9

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 25 13 12 52,0 2. Miami 25 11 14 44,0 Washington 25 11 14 44,0 4. Charlotte 25 7 18 28,0 5. Orlando 26 6 20 23,1

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 24 16 8 66,7 2. Memphis 25 16 9 64,0 3. Dallas 24 13 11 54,2 4. Houston 24 7 17 29,2 5. San Antonio 24 6 18 25,0

Severozápadní divize:

1. Denver 24 14 10 58,3 2. Utah 27 15 12 55,6 3. Portland 24 13 11 54,2 4. Minnesota 24 12 12 50,0 5. Oklahoma City 25 11 14 44,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 25 16 9 64,0 2. Sacramento 23 13 10 56,5 3. LA Clippers 26 14 12 53,8 4. Golden State 26 13 13 50,0 5. LA Lakers 24 10 14 41,7