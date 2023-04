Krejčího Atlanta zdramatizovala sérii s Bostonem, Denver je krok od postupu

New York - Basketbalisté Atlanty porazili v pátečním domácím utkání Boston 130:122 a snížili stav série osmifinále play off NBA na 1:2 na zápasy. Český reprezentant Vít Krejčí duel sledoval pouze z lavičky Hawks. New York Knicks díky skvělé obraně přehráli Cleveland 99:79 a ujali se vedení v sérii 2:1. Naproti tomu Denver jako nejlepší tým Západní konference potvrzuje roli favorita, Minnesotu zdolal i potřetí a po výhře 120:111 má postup na dosah.

Atlanta těžila z "probuzení" klíčového hráče Traeho Younga, který zatím zůstával za očekáváním. Tentokrát ale našel recept na obranu Marcuse Smarta a 32 body a 9 asistencemi dovedl tým k vítězství. Výrazně mu pomohl Dejounte Murray, který zapsal 25 bodů. Stali se první dvojicí Hawks od roku 1966, která zaznamenala v utkání play off alespoň po 25 bodech, 5 doskocích a 5 asistencích. Společně se postarali také o 22 ze 30 bodů v poslední čtvrtině.

"Rozehrávači kontrolují hru a my dva se považujeme za docela dobré rozehrávače. Tak jsme to dnes chtěli ukázat," řekl Young. "Hodně to spolu řešili a snažili se něco vymyslet na obranu soupeře. Já si řekl, že jim do toho nebudu mluvit a dám jim důvěru," doplnil kouč Quin Snyder.

Zato Cleveland na obranu soupeře nic nevymyslel. Na hřišti New Yorku střílel s úspěšností jen 39 procent, připsal si 20 ztrát a výsledkem bylo v útoku jen 79 bodů, nejméně v celé této sezoně ze všech týmů. Z toho 22 dal Donovan Mitchell a 17 Caris LeVert. Darius Garland trefil jen 4 z 21 střel a měl 10 bodů.

Knicks doma vybojovali důležitou druhou výhru v sérii. Jalen Brunson k tomu přispěl 21 body, R.J. Barrett přidal 19. Zásadní roli sehrála bouřlivá atmosféra ve vyprodané Madison Square Garden, ve které často nebylo slyšet ani hlasatele zápasu. "Dodalo nám to hrozně moc energie, kterou jsme pak nechali na hřišti,“ řekl za domácí tým Julius Randle.

Denveru k třetí výhře nad Minnesotou opět výrazně pomohl Nikola Jokič, který zaznamenal sedmý triple double v play off v kariéře, tentokrát za 20 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí. Michael Porter přidal 25 bodů a Jamal Murray 18. Timberwolves nestačilo ani 36 bodů Anthonyho Edwardse, který je zatím druhý nejlepší střelec play off, a 27 bodů Karla-Anthonyho Townse.

Denver má nyní čtyři pokusy na to, aby získal poslední potřebnou výhru k postupu. "Naším cílem je nepolevovat a nemyslet si, že máme hotovo. Musíme hrát nadále s tímto nasazením a nedat soupeři šanci se chytit," řekl trenér Denveru Mike Malone.

1. kolo play off NBA: Východní konference - 3. zápasy: Atlanta - Boston 130:122, stav série 1:2; New York - Cleveland 99:79, stav série 2:1. Západní konference - 3. zápas: Minnesota - Denver 111:120, stav série 0:3.