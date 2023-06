Krejčí zvažuje konec kariéry, láká ho ale MS v Praze

Praha - Hokejový útočník David Krejčí se stále nerozhodl, zda bude pokračovat v aktivní kariéře, nebo ji v sedmatřiceti letech ukončí. V rozhovoru s novináři na slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky přiznal, že jej láká start na domácím mistrovství světa v květnu příštího roku. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 nicméně počítá s tím, že i kdyby pokračoval, nenaskočí do soutěžních zápasů hned na začátku sezony.

"Uvidíme, ještě přemýšlím," řekl Krejčí novinářům na dotaz, zda se už rozhodl o další budoucnosti. "Po sezoně jsem si myslel, že to bude rychlé, ale s odstupem času, nejde se takhle rychle rozhodnout. (Hokej) je můj život, hraji ho od tří čtyř let, takže nechci udělat nějaké náhlé rozhodnutí. I když to potrvá další týden, měsíc, pár měsíců. Nikam nespěchám," uvedl útočník Bostonu.

Krejčí je nerozhodný i proto, že příští rok se MS uskuteční v Česku. "Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru, dolů. Uvidíme," řekl rodák ze Šternberka.

Žádný vliv na jeho rozhodnutí nebude mít kamarád a dosavadní spoluhráč v Bruins David Pastrňák. "On má svůj život a já svůj. Respektujeme se. Minulý rok by byl rád, kdybych přišel, což se stalo, ale netlačil na mě," uvedl Krejčí, jenž se v minulé sezoně do NHL vrátil po roce v extraligové Olomouci.

Bezprostředně po nečekaném vyřazení Bostonu v 1. kole Stanleyova poháru Krejčí oznámil, že buď skončí, nebo bude pokračovat v Bruins. Teď už to ale vidí jinak. "V emocích se řekne hodně věcí, které postupem času nemají žádnou váhu. Variant je více. Myslím si, že na 99 procent nikde nezačnu sezonu. V NHL, v Čechách, v Evropě, nikde. Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc," uvedl s tím, že se bude snažit udržovat v kondici, aby v případě, že bude chtít opět hrát, mohl začít po krátkém tréninku s týmem.

Z pohledu startu na MS by bylo nejlepší, kdyby hrál v Evropě. "V NHL bych nepodepsal nikde jinde než v Bostonu a ten si myslím, že příští rok bude v play off," vysvětlil Krejčí, který se do Česka ze zámoří s rodinou vrátil tento týden.