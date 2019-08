Krejčí zůstal v Boloni a těší se čtvrtou sezonu v Serii A

Boloňa (Itálie)/Praha - Přestože fotbalista Ladislav Krejčí uvažoval v uplynulých měsících o změně klubu, v Boloni nakonec zůstal a o víkendu načne čtvrtou sezonu v italské Serii A. Sedmadvacetiletý český reprezentační záložník věří, že si vybojuje místo v základní sestavě. Doufá, že Boloňa naváže na povedený konec minulého ročníku a tentokrát se jí nebude týkat boj o záchranu.

O odchodu přemýšlel Krejčí kvůli menšímu hernímu vytížení, jinak je s životem v Itálii naprosto spokojený. "Řešilo se to. Boloňa se byla ochotná bavit, ale během přípravy se moje pozice změnila. Klub řekl, že se o odchodu bavit nebudou a už vůbec ne o hostování. To respektuji a budu se dál prát o místo v sestavě," řekl Krejčí v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

V přípravných zápasech pravidelně nastupoval, ale v posledním utkání v Italském poháru zůstal na lavičce. "Na mou pozici na levé straně jsme dva s Mitchellem Dijksem. On se zranil a v přípravě toho tolik neodehrál. Ale teď se uzdravil a v poháru nastoupil on, tak uvidíme. Já se mohu snažit jen být maximálně připravený a čekat na svou šanci. A tu pak využít a přesvědčit trenéry," konstatoval Krejčí.

Do Itálie přišel ze Sparty v létě 2016 a vstoupí již do své čtvrté sezony v Serii A. "Vím, co mě čeká, do čeho jdu. Umím jazyk, znám italskou mentalitu, takže nejsem tak vyjukaný. Na většině stadionů jsem už hrál, takže je to určitě jednodušší," prohlásil Krejčí.

Boloňa v minulém ročníku dlouho hrála o záchranu. "Minulou sezonu jsme byli na padáka, ale pak jsme se pod trenérem Mihajlovičem zvedli a dostali jsme se na desáté místo. Sezonu jsme zakončili výborně, tak věřím, že na to navážeme a budeme pokračovat v dobrých výkonech a ve fotbale z konce minulé sezony. Snad začneme dobře a nebudeme muset nic honit," přál si.

Jeho tým odstartuje soutěž na hřišti nováčka Hellasu Verona. "Hlavní cíl je co nejdříve se zachránit, abychom nebyli pod tlakem. Kdybychom se pak dostali jako minulou sezonu k desátému místu nebo i výš, tak by to byl úspěch a bylo by to úžasné," dodal Krejčí.

Ve třetím kole se Boloňa utká s Brescií, za kterou hrají Aleš Matějů a nová posila Jaromír Zmrhal. "Je super, že se zase do Serie A někdo dostal a může nabírat zkušenosti s novou ligou, s novou kulturou a fotbalem. Jak se to dělá venku. Přeji mu, aby se prosadil," uvedl Krejčí.

"Těším se, že se s klukama uvidím a můžeme si spolu popovídat. Je super slyšet češtinu na hřišti a pobavit se o fotbale i rodině. Hlavní ale je utkání, pokecat můžeme pak. Stejně to mám s Kubou Janktem, Patrikem Schickem nebo Tondou Barákem," dodal Krejčí k dalším Čechům v Serii A.

Za jasného favorita soutěže považuje suveréna posledních let Juventus Turín. "Jednoznačně. Když vidím, jaké zase udělali nákupy a jak tým posouvají dál, tak je to jasný favorit. Každé přestupové období dělají nákupy, které zvedají kvalitu týmu," podotkl Krejčí.

V dresu Juventusu čeká druhá sezona hvězdného portugalského kanonýra Cristina Ronalda. "Obrovsky to zvedlo nejen Juventus, ale marketingově celou italskou ligu. On je superstar, kterou sleduje celý svět. A sám Ronaldo ukázal svou extratřídu, když hned v první sezoně v lize, která je po taktické stránce nejlepší a nejtěžší pro útočníky, dal 21 branek. Svou důležitost ukázal," dodal Krejčí.