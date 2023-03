Krejčí zaznamenal nejrychlejší gól fotbalové reprezentace od rozdělení federace

Praha - Obránce Ladislav Krejčí mladší zaznamenal nejrychlejší gól české fotbalové reprezentace v samostatné historii. Třiadvacetiletý stoper pražské Sparty se v zahajovacím utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Edenu proti Polsku prosadil už po 27 sekundách a jako první od rozdělení federace skóroval v národním A-týmu už v úvodní minutě. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nakonec zvítězili 3:1.

Dosud čtyři čeští reprezentanti se v samostatné historii trefili ve druhé minutě. Povedlo se to Vladimíru Šmicerovi v roce 2002 při výhře 5:0 nad Jugoslávií, v dubnu 2003 Tomáši Rosickému při vítězství 4:0 nad Tureckem, v říjnu 2007 Liboru Sionkovi při triumfu 3:0 v Německu a Michalu Kadlecovi z penalty o čtyři roky později v Litvě, kterou národní celek porazil 4:1.

Reprezentaci se také poprvé podařilo dát dvě branky během úvodních tří minut, v čase 2:10 zvýšil na 2:0 Tomáš Čvančara. Dva góly předtím vstřelil český tým nejrychleji v úvodních šesti minutách při výhře 2:1 nad Řeckem na evropském šampionátu 2012 v Polsku a soupeře shodou okolností trénoval stejně jako dnes Poláky portugalský trenér Fernando Santos.

"Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně. Ale že do tří minut dáme dva góly, to jsme asi nečekali," řekl na tiskové konferenci Šilhavý. "Když dostanete dva góly takhle v prvních minutách, je těžké přemýšlet, jak budete hrát dál. Těžko uvěřit, že to šlo takhle rychle. Bylo hrozně těžké vrátit se do hry, první minuty nás velice zaskočily," poznamenal Santos.