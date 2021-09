Krejčí zazářil třemi body a z fanoušků v Olomouci je nadšený

Olomouc - Třemi body za dvě branky a jednu asistenci ozdobil útočník David Krejčí své druhé vystoupení v dresu Olomouce a podílel se na domácím vítězství nad Plzní 4:1. Pětatřicetiletá dlouholetá hvězda Bostonu v NHL tak navázala na gól z vítězné páteční premiéry proti Mladé Boleslavi (3:2 v prodloužení) a opět si mohla vychutnat po zápase ovace fanoušků.

"Fanoušci jsou tu fakt super a je neskutečné hrát před takovou kulisou. Po zápase si to moc užívám a doufám, že to bude pokračovat dál, bude se dařit a budu před ně jezdit co nejčastěji," řekl Krejčí novinářům.

V pátek odehrál Krejčí první duel od 9. června, kdy nastoupil naposledy za Boston ve 2. kole play off proti New York Islanders. Dnes se cítil na ledě zase o něco lépe. "Bylo to určitě o trochu lepší než minulý zápas. V polovině zápasu to bylo 4:0, což nám určitě pomohlo. Ale nemyslím si, že by to dnes bylo snadné. Na začátku nám tam padly góly. Určitě se pak hraje lépe, když se vede," uvedl Krejčí.

"Ve druhé třetině jsme možná trochu polevili. Nejsme ale roboti, každý to má trochu v sobě, můžeme si to říct na rovinu. Od toho jsme tam my starší, abychom to uklidnili a řekli něco v kabině. Třetí třetina už pak byla zase o něco lepší. Až na ten jeden obdržený gól jsme jim toho moc nepovolili," pochvaloval si výkon týmu.

Sám svými góly ve 25. a 27. minutě zvýšil náskok na 4:0. V druhém případě se prosadil v početní výhodě a byla to první využitá Hanáků v sezoně. "Na přesilovkách v tréninku dost pracujeme a dnes jsme měli několik hezkých akcí. Můj gól byla spíš improvizace," podotkl Krejčí.

"Viděl jsem, že Knotek stojí dobře před brankářem, který nic nevidí. Já už jsem to musel jen dobře trefit. Kdyby tam Knotek nestál, určitě to tam nepadne. Nemá z toho sice žádný bod, ale bez něj by ta branka nepadla. Dnes jsem to byl já, příště to zase bude někdo jiný," doplnil.

Ještě si zvyká na zápasový program i větší hřiště. "Jsem zvyklý z NHL hrát hodně a méně trénovat. Bylo tam dost volných dnů. Tady se více trénuje, ale mně to zas tolik nevadí. Volná sobota nám určitě pomohla. Osobně mám ale radši, když jdou zápasy rychle po sobě a méně se trénuje. Je tu větší led, více se tu bruslí, na to si musím trochu zvyknout a mít kratší střídání. Dneska se mi párkrát stalo, že jsem tam zůstal déle, než jsem chtěl," dodal Krejčí.