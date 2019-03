New York - Útočník David Krejčí rozhodl v sobotním utkání NHL gólem v poslední minutě o výhře Bostonu 3:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Libor Hájek vstřelil v soutěži premiérovou branku, kterou pomohl New Yorku Rangers porazit New Jersey 4:2. Tomáš Nosek se gólem a přihrávkou podílel na vítězství Vegas 6:2 ve Vancouveru. I díky trefě Davida Kämpfa uspělo Chicago 2:1 v Dallasu.

Jakub Voráček, který kvůli zranění vynechal předchozí dva zápasy, se vrátil do sestavy Philadelphie a pomohl jí dvěma přihrávkami k výhře 5:2 na ledě New Yorku Islanders. Kladenský odchovanec obdržel na začátku třetí třetiny za stavu 5:1 pětiminutový trest za nedovolené bránění. Český útočník čekal u hrazení na kotouč, který k němu směřoval, a najíždějícímu Johnny Boychukovi nastavil v poslední chvíli záda a srazil ho tím k ledu. Po zákroku se na Voráčka ihned vrhl Josh Bailey, ale k bitce nedošlo.

Gólman Petr Mrázek zastavil 31 střel, dovedl Carolinu k výhře 5:3 v Nashvillu a stal se třetí hvězdou zápasu. Tomáš Hertl přispěl dvěma přihrávkami San Jose k výhře 3:2 v prodloužení nad St. Louis. Po jedné asistenci si připsali Filip Zadina a Filip Hronek. Po obou jejich akcích snižoval Detroit na ledě Tampy Bay na rozdíl jedné branky, ale nakonec prohrál 2:3. V obraně vítězů nastoupil poprvé Jan Rutta, kterého získal lídr soutěže v průběhu sezony z Chicaga.

Krejčí dal osmnáctý gól sezony v čase 59:15, když na hranici brankoviště tečoval střelu Dantona Heinena. Boston měl už strhující finiš i v předchozím utkání, ve kterém dokonce v závěrečné minutě otočil dvěma zásahy zápas Floridou z 2:3 na 4:3. Bruins, kterým už měsíc chybí kvůli zranění palce na levé ruce David Pastrňák, bodovali podevatenácté v řadě.

Rangers prohrávali ještě ve 39. minutě 0:2. Na obratu se podílel Hájek, který hrál v NHL pátý zápas, vyrovnávacím gólem na začátku třetí třetiny. Český obránce podpořil útok a střelou z levého kruhu trefil pravý horní roh branky Coryho Schneidera. Hájek, třetí hvězda zápasu, ale nedohrál a kvůli problémům s ramenem z utkání odstoupil.

NHL:

Colorado - Buffalo 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 24. MacKinnon, 51. Rantanen, 59. Bourque. Střely na branku: 43:18. Diváci: 18.502. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Grubauer, 3. Rantanen (všichni Colorado).

San Jose - St. Louis 3:2 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 17. a 20. Meier (na druhou Hertl), 64. Labanc (Hertl) - 11. Maroon, 40. B. Schenn. Střely na branku: 33:19. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. M. Jones (oba San Jose), 3. Allen (St. Louis).

Boston - Ottawa 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 31. Marchand, 49. Wagner, 60. Krejčí - 32. Pageau, 43. B. Tkachuk. Střely na branku: 31:19. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Wagner (oba Boston), 3. B. Tkachuk (Ottawa).

Tampa Bay - Detroit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 12. a 54. Kučerov, 4. McDonagh - 40. Vanek (Zadina), 60. Mantha (Hronek). Střely na branku: 33:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hedman, 3. McDonagh (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Philadelphia 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Branky: 7. Mayfield, 57. Leddy - 16. Hartman, 20. J. Van Riemsdyk (Voráček), 22. Couturier (Voráček), 26. Patrick, 38. Konecny. Střely na branku: 27:25. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. J. Van Riemsdyk, 2. Gostisbehere, 3. Sanheim (všichni Philadelphia).

NY Rangers - New Jersey 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Branky: 39. a 60. R. Strome, 42. Hájek, 54. Naměstnikov - 17. Severson, 20. Coleman. Střely na branku: 41:24. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. Naměstnikov, 3. Hájek (všichni NY Rangers).

Columbus - Pittsburgh 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 23. a 59. Atkinson, 3. Jenner, 57. Bjorkstrand - 27. Aston-Reese. Střely na branku: 33:29. Diváci: 19.146. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. Bobrovskij, 3. J. Anderson (všichni Columbus).

Edmonton - Toronto 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky: 59. Nugent-Hopkins, 60. Klefbom - 20. Rielly, 33. Tavares, 43. Muzzin. Střely na branku: 33:40. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Rielly (Toronto).

Nashville - Carolina 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Branky: 23. C. Smith, 43. B. Boyle, 58. Mikael Granlund - 15. a 20. Niederreiter, 41. Williams, 47. Martinook, 60. Aho. Střely na branku: 34:32. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 91,18 procenta. Diváci: 17.724. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Teräväinen, 3. Mrázek (všichni Carolina).

Dallas - Chicago 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky: 7. A. Radulov - 6. Kämpf, 20. DeBrincat. Střely na branku: 27:39. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kunitz (Chicago), 2. Chudobin (Dallas), 3. P. Kane (Chicago).

Arizona - Los Angeles 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky: 8. a 51. Dvorak, 10. a 56. Grabner - 15. Kempe, 44. Grundström. Střely na branku: 32:36. Diváci: 14.976. Hvězdy zápasu: 1. Grabner, 2. Dvorak, 3. Kuemper (všichni Arizona).

Vancouver - Vegas 2:6 (1:5, 1:1, 0:0)

Branky: 11. Boeser, 24. Horvat - 2. Mark Stone, 6. Tuch, 9. Eakin (Nosek), 12. Nosek, 15. Stastny, 25. Schmidt. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.286. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Tuch, 3. C. Miller (všichni Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 69 52 4 13 266:181 108 2. Boston 68 42 9 17 205:169 93 3. Toronto 68 42 5 21 244:193 89 4. Montreal 69 36 7 26 208:207 79 5. Florida 68 29 12 27 218:233 70 6. Buffalo 68 30 9 29 194:219 69 7. Detroit 68 24 10 34 187:232 58 8. Ottawa 69 23 6 40 203:258 52

Metropolitní divize:

1. Washington 68 40 7 21 234:211 87 2. NY Islanders 68 39 7 22 198:168 85 3. Carolina 68 37 7 24 205:191 81 4. Pittsburgh 68 36 9 23 233:208 81 5. Columbus 68 38 3 27 209:202 79 6. Philadelphia 68 33 8 27 209:226 74 7. NY Rangers 68 28 12 28 196:224 68 8. New Jersey 69 25 9 35 191:232 59

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 67 40 4 23 232:199 84 2. Nashville 70 39 5 26 210:189 83 3. St. Louis 68 36 7 25 198:188 79 4. Dallas 68 35 5 28 172:172 75 5. Minnesota 69 33 8 28 191:202 74 6. Colorado 69 30 12 27 223:215 72 7. Chicago 68 29 9 30 227:255 67

Pacifická divize:

1. San Jose 68 41 8 19 246:210 90 2. Calgary 68 41 7 20 235:196 89 3. Vegas 69 38 5 26 209:190 81 4. Arizona 68 34 5 29 183:188 73 5. Edmonton 68 30 7 31 192:221 67 6. Vancouver 69 28 9 32 187:217 65 7. Anaheim 69 27 9 33 159:211 63 8. Los Angeles 68 24 8 36 161:218 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.