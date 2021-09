Krejčí zařídil vítězným gólem výhru Olomouce nad hokejisty Liberce 3:1

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v utkání 8. extraligového kola Liberec 3:1. Brankář Jakub Sedláček si tak připsal vítěznou premiéru v dresu Hanáků, jimž se podařilo uspět doma počtvrté z pěti zápasů. Vítězný gól dal sedmou brankou v šestém zápase za Olomouc od návratu z NHL hvězdný útočník David Krejčí, který ve druhé třetině zvyšoval na 2:0.

Olomouc se dostala do vedení v šesté minutě, kdy se Bambula po rychlém přechodu do útoku trefil přesně do pravého horního rohu Kváčovy branky. Zvýšit na rozdíl dvou branek mohli vzápětí Krejčí s Burianem, ale Kváča si na jejich kličky v samostatných únicích počkal a dvakrát svůj tým podržel. Následujících deset minut se hrál hokej bez větších šancí.

V posledních třech minutách úvodní třetiny ale mohly skórovat oba týmy. Nejdříve Burian bekhendem netrefil branku, vzápětí Ordoš s Grígerem nedohráli přesně přečíslení dvou proti jednomu a nakonec si skvělý zákrok připsal Sedláček, když hokejkou zastavil puk směřující do odkryté branky během liberecké přesilové hry.

Liberec na začátku druhé třetiny nevyužil přesilovou hru a vzápětí jej za to první olomoucká formace potrestala. Káňa precizní přihrávkou našel úplně volného Krejčího, který zblízka překonal hostujícího brankáře. Liberec mohl snížit zásluhou Zachara, jenže Sedláček si jeho střelu z pravého kruhu pohlídal. Také Olomouc mohla vstřelit další branku, ale střela Bambuly i teč Koloucha skončily těsně vedle Kváčovy branky. Neuspěl ani Kucsera, proti kterému zasáhl hostující brankář betonem.

Velké šance si Olomouc vytvořila v přesilové hře, ale po dobře sehraných kombinacích puk do sítě nedostali Káňa, Krejčí ani Kucsera. V liberecké přesilové hře pak několikrát nebezpečně střílel Filippi. Hosté se snížení dočkali těsně po uplynutí početní výhody, kdy dorazil puk za Sedláčkova záda Jelínek.

Olomoučtí vstoupili do třetí třetiny využitou přesilovkou; úspěšným střelcem byl Káňa, který zamířil přesně do horního rohu hostující branky. Snížit mohl vzápětí Zachar, jenže v samostatném úniku nedokázal překonat Sedláčka. Samostatný únik ale krátce nato nevyužil ani domácí Kucsera, úspěšnější byl Kváča.

Krátce po polovině třetí třetiny pak prolétla Birnerova tečovaná střela jen těsně vedle domácí branky a střelu Vlacha pokryl brankář Sedláček. Hosté neuspěli ani v závěrečné přesilové hře a hře bez brankáře, během které trefil Vlach jen tyč Sedláčkovy branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Musím říct, že jsme dnes hráli velice dobře. Byl to kvalitní zodpovědný výkon podpořený všemi hráči, kteří nastoupili. Celou polovinu zápasu jsme dobře bruslili a byli jsme kvalitní. Bod zlomu mohl nastat po naší přesilové hře, kterou jsme neproměnili a naopak mohli v oslabení inkasovat. Pak jsme se sice začali o výsledek trochu bát, ale kvalitní obrannou hrou a proměněnou přesilovkou na 3:1 jsme ten výsledek ubránili. Musím hráčům poděkovat, výkonnost se teď hodně zvedá. Ještě musíme zapracovat na produktivitě, která nás pořád trochu zlobí. Kuba Sedláček chytal výborně, je to zkušený gólman a ani dlouhá doba bez zápasu mu nezabránila v tom, aby podal kvalitní výkon. Chytal jistě, neodrážely se od něj puky do předbrankového prostoru a podržel nás také při libereckých nájezdech."

Patrik Augusta (Liberec): "V utkání jsme velice brzy inkasovali, což je zrovna v Olomouci špatný začátek. V rozpoložení a produktivitě, kterou máme v posledních zápasech, to není nic jednoduchého. Snažili jsme se vrátit do utkání, ale minimálně půlku zápasu jsme tahali za kratší konec. Domácí skvěle bránili, zablokovali v boxu spoustu střel a byli silnější v soubojích. V momentě, kdy jsme se nadechovali a podařilo se nám snížit na 1:2, tak jsme dostali třetí gól. Poté už byli domácí kompaktní a velmi dobře bránili, nedokázali jsme se prosadit při dorážkách a samostatné nájezdy byly záležitostí domácího brankáře. Dnes rozhodla produktivita, nějaké šance jsme si vytvořili, ale na jeden gól se zápasy vyhrávat nedají. Denně na tom teď pracujeme a pracovat budeme dál."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Bambula (Kolouch), 24. Krejčí (J. Káňa II, Kucsera), 45. J. Káňa II (Ondrušek, Kucsera) - 37. P. Jelínek (J. Vlach, Rosandič). Rozhodčí: Kika, Obadal - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 4475. Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, J. Káňa II - Navrátil, J. Knotek, Burian - Kunc, Handl, Klimek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a J. Tomajko. Liberec: Kváča - Melancon, Šmíd, Rosandič, Vitásek, M. Ivan, Derner - Záborský, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Faško-Rudáš, P. Jelínek, J. Vlach - J. Šír, A. Najman, Rychlovský - Jiruš. Trenér: P. Augusta.