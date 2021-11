Krejčí věří, že český hokej může na olympiádě získat medaili

Olomouc - Hokejista David Krejčí, který se v létě po patnácti letech v dresu Bostonu v NHL vrátil do české extraligy a válí za Olomouc, je přesvědčen, že český národní tým má stále svoji kvalitu a na olympijských hrách v Pekingu může získat medaili. V rozhovoru s novináři dnes rovněž připustil, že jeho návrat do NHL není vyloučený.

Pětatřicetiletý útočník naposledy reprezentoval na mistrovství světa v roce 2018 a jeho jméno podle všeho figuruje i v širším seznamu pro Peking. O olympiádě se bavil s manažerem Petrem Nedvědem i hlavním koučem Filipem Pešánem. "Ptal se mě na olympiádu a já mu řekl, že když budu zdravý a on mě bude chtít, že pojedu. Vždy jsem reprezentoval rád. Je to čest nosit národní dres," řekl Krejčí, který v národním týmu odehrál 34 utkání s bilancí 7 gólů a 12 asistencí.

Zároveň ale přiznal, že i když do startu OH zbývá jen několik týdnů, může se stát cokoliv. "Svět nyní vypadá, že jde jinou cestou, než jsme předpokládali. Dokud nebudou konání her a moje nominace jasné, nebudu to řešit a soustředím se na Olomouc a na věci, které můžu ovlivnit jenom já. Když tam pojedu, soustředím se na nároďák, aby udělal co možná nejlepší úspěch, což je medaile. Věřím, že máme hráče na to, abychom ji přivezli. Bez ní by to bylo zklamání," řekl Krejčí, který Česko reprezentoval na OH 2010 ve Vancouveru, kde tým skončil ve čtvrtfinále.

Svoji víru v medaili opírá o zkušené hráče, kteří jsou nyní oporami svých celků v NHL: "Pasta (David Pastrňák), Voras (Jakub Voráček), Hertlík (Tomáš Hertl), (Martin) Nečas..., to jsou kvalitní hráči a je dobře, že budou moct hrát na olympiádě," prohlásil Krejčí v souvislosti s tím, že na minulé olympiádě v Jižní Koreji hráči z NHL chyběli.

Bývalé kolegy ze severoamerické soutěže sleduje nyní spíše v televizních spotech. "Na živo je nevidím vzhledem k nočním začátkům, ale ráno se vždy mrknu na výsledky a jsem v obraze," řekl držitel Zlaté hokejky z roku 2013.

Nejvíc pochopitelně sleduje Boston, kde odehrál 15 sezon. Jeho bývalý tým zatím předvádí nevyrovnané výkony a výsledky. "Mají tam hodně nových hráčů, je to o trpělivosti. Jsou na tom jakž takž v pohodě, musí si to sednout a výsledky přijdou. S Pastou jsem v kontaktu párkrát za týden a bavíme se o tom," vysvětlil. Na otázku, zda je reálný jeho návrat na zámořský led, Krejčí odpověděl neurčitě: "Uvidíme, jak to všechno dopadne. Možná jo, možná ne."

Národní tým má v této sezoně za sebou nevydařené vystoupení na Karjala Cupu, ale Krejčí, který duely českého týmu sledoval doma, z toho vědu nedělá. "Po třech zápasech se to těžko hodnotí. Celý tým měl problémy s koncovkou, ale hráli tam hráči, kteří gól dát umějí. Jsou to kvalitní hokejisti a teď jim to nevyšlo," dodal k nedávnému turnaji.

Krejčí dnes převzal v Olomouci ocenění v projektu "Náš lídr" za výkony v úvodu sezony. Měsíc bude užívat vůz Škoda Enyaq. "Elektromobil jsem ještě neřídil, rád to vyzkouším. Ale popravdě, individuální ocenění mě moc nezajímají, hokej je kolektivní hra a bez spoluhráčů bych ji neměl," zdůraznil Krejčí.

V sezoně dosud zaznamenal 12 gólů a 11 asistencí a Olomouc se za jeho vydatného přispění drží ve středu tabulky. "Já si žádné cíle nedávám, chci jen, aby vše dobře klapalo, jak na ledě, tak v rodině. Já už jsem extraligu hrál za Pardubice při výluce NHL, takže vím, že je to kvalitní soutěž, což se mi potvrdilo i letos," konstatoval hráč s 1118 starty v NHL. Nechtěl tipovat, jak by se Olomouc mohla v extralize umístit. "Jako hráči chceme vyhrát každý zápas. Na co to bude stačit, to uvidíme. Jdeme tady zápas od zápasu a díváme se nahoru, ale před námi je ještě víc než polovina soutěže," řekl.