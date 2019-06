Krejčí věří, že by se Boston s Chárovou absencí dokázal vyrovnat

Hokejista Bostonu Zdeno Chára zraněný po zásahu pukem do obličeje ve 4. finále play off NHL.

Boston (USA) - Hokejisté Bostonu se v pátém utkání finále play off NHL proti St. Louis možná budou muset obejít bez obránců Matta Grzelcyka a Zdena Cháry, který patří k největším tahounům týmu. Podle útočníka Davida Krejčího ale Bruins v sezoně dokázali, že umějí vyhrávat i bez důležitých opor.

"Možná nám trochu pomůže, že se spousta našich klíčových hráčů v průběhu ročníku zranila. Museli je zastoupit jiní. Byli bychom rádi, kdyby se Griz a Zee vrátili. Nevím, jak na tom jsou, ale pokud nebudou hrát, dokážou je nahradit jiní. Už se jim to povedlo předtím, takže by to pro nás nemělo představovat žádný problém," řekl třiatřicetiletý Krejčí na tiskové konferenci.

Grzelcyka ve druhém finálovém utkání narazil na mantinel Oskar Sundqvist, kterému vedení soutěže udělilo za zákrok jednozápasový distanc. Chára odstoupil ze hry ve čtvrtém duelu poté, co se mu střela Braydena Schenna odrazila od hokejky do obličeje. Dvaačtyřicetiletý bek podle zámořských médií utrpěl zlomeninu čelisti. Do bojů o Stanley Cup navíc už pravděpodobně nezasáhnou další zadák Kevan Miller a útočník Chris Wagner.

"Když se dostanete až do finále, musíte počítat se ztrátami. K tomu, aby byli všichni zdraví, byste museli mít velkou kliku. Musíme to překousnout," uvedl útočník David Pastrňák. "Chára je ale významnou součástí našeho mužstva, jeho největším lídrem. Všechno, co říká, dává smysl, každý ho poslouchá," prohlásil havířovský rodák.

Sám Pastrňák zmeškal v základní části kvůli zranění 16 zápasů. Jeho spoluhráč z útoku Patrice Bergeron dokonce o jeden víc. Nejvýrazněji Boston trápily zdravotní problémy obránců. Určitou dobu na marodce strávili Brandon Carlo, Chára, Torey Krug, Charlie McAvoy, Miller a Urho Vaakanainen. I proto si v listopadu premiérový start v NHL připsal Jakub Zbořil, který zasáhl do dvou utkání.

Chárův a Grzelcykův start v dalším pokračování přesto není vyloučený. V NHL není výjimkou, že hráči nastupují navzdory zranění. Jejich motivace je zřejmá. "Hrajete o něco, o čem jste jako děti snili. Teď máte příležitost si ten sen splnit, jsme mu velmi blízko. Neexistuje moc zranění, která by vás na cestě za vaším cílem zastavila," prohlásil Krejčí.

Právě od jeho formace, kterou na křídlech doplňují Jake DeBrusk a David Backes, se očekává větší bodový příspěvek. Proti Blues bodoval pouze DeBrusk, jenž zaznamenal dvě asistence.

"Při každém střídání se snažíme, ale dohromady nám to nefungovalo. Náš poslední zápas mi moc radosti neudělal. Musíme si o tom promluvit, to nám nic neudělá. Musíme se na sebe podívat do zrcadla a začít dělat věci, o kterých mluvíme," konstatoval Krejčí.

Série je vyrovnaná 2:2. Pátý duel tedy rozhodne o držiteli mečbolu. "Jsme v dobré pozici. Teď je to o dvou vítězstvích. Máme výhodu domácího prostředí," řekl Pastrňák. Finále bude pokračovat v noci na pátek od 2:00 SELČ.