Krejčí třikrát asistoval u výhry Bostonu, Zachova branka k vítězství nevedla

Hokejista New Jersey Pavel Zacha střílí gól v utkání na ledě Philadelphie, v brance Flyers je Brian Elliott. ČTK/AP/Matt Slocum

New York - Český hokejový útočník David Krejčí pomohl v NHL Bostonu třemi nahrávkami k výhře nad New York Islanders 3:2 v prodloužení. Na jedné brance Bruins se podílel také David Pastrňák. Pavel Zacha, jediný český střelec pondělního programu, brankou neodvrátil prohru New Jersey 2:4 na ledě Philadelphie.

K vítězství nevedly ani asistence českých útočníků Davida Kämpfa a Dominika Kubalíka, jejich Chicago podlehlo Dallasu 4:5 v prodloužení. Gólovou nahrávku si připsal také obránce Radko Gudas, který se podílel na vysoké výhře Floridy nad Tampou Bay 4:0. V brance Caroliny se nedařilo Petru Mrázkovi. Český brankář inkasoval na ledě Nashvillu pět branek a Hurricanes v předehře prvního kola play off podlehli Predators 0:5.

Boston v duelu o třetí místo ve Východní konferenci proti New York Islanders dvakrát vedl, ale Ostrované se v obou případech dokázali vrátit do hry. Bruins otevřeli skóre v závěru první třetiny, kdy v přesilové hře našel David Krejčí Taylora Halla, který z ostrého úhlu prostřelil brankáře Semjona Varlamova. Minutu a osmatřicet sekund po začátku druhé třetiny srovnal Oliver Wahlstrom.

Druhou branku Bostonu vstřelil po výborném Pastrňákově zisku a přesné Krejčího přihrávce do brankoviště Islanders Brad Marchand. Newyorčané však dokázali opět rychle zareagovat, branku na 2:2 vstřelil po dvou minutách Mathew Barzal. V prodloužení rozhodl o výhře Bruins povedenou individuální akcí Hall.

Výsledky pondělních zápasů NHL:

Philadelphia - New Jersey 4:2, Montreal - Edmonton 3:4 v prodl., Boston - NY Islanders 3:2 v prodl., Florida - Tampa Bay 4:0, Nashville - Carolina 5:0, Chicago - Dallas 4:5 v prodl., Winnipeg - Vancouver 1:3. Zápasy Los Angeles - St. Louis 1:2 v prodl., Vegas - Colorado 1:2.