Krejčí třikrát asistoval u výhry Bostonu, Zachova branka k vítězství nevedla

Hokejista New Jersey Pavel Zacha střílí gól v utkání na ledě Philadelphie, v brance Flyers je Brian Elliott. ČTK/AP/Matt Slocum

New York - Český hokejový útočník David Krejčí pomohl v NHL Bostonu třemi nahrávkami k výhře nad New York Islanders 3:2 v prodloužení. Na jedné brance Bruins se podílel také David Pastrňák. Pavel Zacha, jediný český střelec pondělního programu, brankou neodvrátil prohru New Jersey 2:4 na ledě Philadelphie.

K vítězství nevedly ani asistence českých útočníků Davida Kämpfa a Dominika Kubalíka, jejich Chicago podlehlo Dallasu 4:5 v prodloužení. Gólovou nahrávku si připsal také obránce Radko Gudas, který se podílel na vysoké výhře Floridy nad Tampou Bay 4:0. V brance Caroliny se nedařilo Petru Mrázkovi. Český brankář inkasoval na ledě Nashvillu pět branek a Hurricanes v předehře prvního kola play off podlehli Predators 0:5.

Boston v duelu o třetí místo ve Východní konferenci proti New York Islanders dvakrát vedl, ale Ostrované se v obou případech dokázali vrátit do hry. Bruins otevřeli skóre v závěru první třetiny, kdy v přesilové hře našel David Krejčí Taylora Halla, který z ostrého úhlu prostřelil brankáře Semjona Varlamova. Minutu a osmatřicet sekund po začátku druhé třetiny srovnal Oliver Wahlstrom.

Druhou branku Bostonu vstřelil po výborném Pastrňákově zisku a přesné Krejčího přihrávce do brankoviště Islanders Brad Marchand. Newyorčané však dokázali opět rychle zareagovat, branku na 2:2 vstřelil po dvou minutách Mathew Barzal. V prodloužení rozhodl o výhře Bruins povedenou individuální akcí Hall.

Statistika pondělních zápasů NHL:

Philadelphia - New Jersey 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky: 14. a 57. Farabee, 31. Couturier, 53. J. van Riemsdyk - 4. Zacha, 6. Kuokkanen. Střely na branku: 31:25. Diváci: 3882 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Farabee, 2. Giroux, 3. J. van Riemsdyk (všichni Philadelphia).

Montreal - Edmonton 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

Branky: 10. Evans, 26. Byron, 54. Lehkonen - 10. Neal, 14. Nugent-Hopkins, 30. Kahun, 63. McDavid. Střely na branku: 28:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Evans, 2. Byron, 3. Lehkonen (všichni Montreal).

Boston - NY Islanders 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 20. a 63. Hall (na obě Krejčí), 27. Marchand (Krejčí, Pastrňák) – 22. Wahlstrom, 29. Barzal. Střely na branku: 38:18. Diváci: 4565 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Marchand (oba Boston), 3. Barzal (NY Islanders).

Florida - Tampa Bay 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 16. Weegar, 29. Lammikko, 43. Verhaeghe, 55. Wennberg (Gudas). Střely na branku: 30:30. Diváci: 5040 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Driedger, 2. Lammikko, 3. Verhaeghe (všichni Florida).

Nashville - Carolina 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 5. a 25. Duchene, 3. Grimaldi, 33. Johansen, 41. Jeannot. Střely na branku: 27:30. Diváci: 5700 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Duchene, 3. Jeannot (všichni Nashville).

Chicago - Dallas 4:5 v prodl. (2:1, 1:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 1. DeBrincat, 2. Suter, 37. D. Strome (D. Kubalík), 49. Hinostroza (Kämpf) - 16. Pavelski, 40. Heiskanen, 51. Kiviranta, 53. Dickinson, 65. Robertson. Střely na branku: 23:50. Diváci: 3917 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen (Dallas), 2. Delia, 3. DeBrincat (oba Chicago).

Winnipeg - Vancouver 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 11. Connor - 4. a 51. Höglander, 8. Horvat. Střely na branku: 40:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Höglander, 2. Demko, 3. Horvat (všichni Vancouver).

Los Angeles - St. Louis 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 48. Iafallo - 42. Bozak, 61. Faulk. Střely na branku: 27:19. Diváci: 2154 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Faulk (St. Louis), 2. Wagner (Los Angeles), 3. R. O'Reilly (St. Louis).

Vegas - Colorado 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 9. Pietrangelo - 28. Burakovsky, 52. Compher. Střely na branku: 37:21. Diváci: 7567 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Compher (Colorado), 2. Pietrangelo (Vegas), 3. Grubauer (Colorado).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Carolina 56 36 8 12 179:136 80 2. Florida 56 37 5 14 189:153 79 3. Tampa Bay 56 36 3 17 181:147 75 4. Nashville 56 31 2 23 156:154 64 5. Dallas 56 23 14 19 158:154 60 6. Chicago 56 24 7 25 161:186 55 7. Detroit 56 19 10 27 127:171 48 8. Columbus 56 18 12 26 137:187 48

Severní divize:

1. Toronto 54 35 6 13 182:140 76 2. Edmonton 54 34 2 18 178:147 70 3. Winnipeg 54 28 3 23 161:152 59 4. Montreal 55 24 10 21 156:164 58 5. Calgary 52 23 3 26 138:149 49 6. Ottawa 55 22 5 28 153:187 49 7. Vancouver 50 21 3 26 135:164 45

Východní divize:

1. Pittsburgh 56 37 3 16 196:156 77 2. Washington 55 35 5 15 189:162 75 3. Boston 55 33 7 15 167:134 73 4. NY Islanders 56 32 7 17 156:128 71 5. NY Rangers 56 27 6 23 177:157 60 6. Philadelphia 56 25 8 23 163:201 58 7. New Jersey 56 19 7 30 145:194 45 8. Buffalo 56 15 7 34 138:199 37

Západní divize:

1. Vegas 55 39 2 14 185:124 80 2. Colorado 54 37 4 13 186:132 78 3. Minnesota 54 35 5 14 178:149 75 4. St. Louis 54 25 9 20 158:167 59 5. Arizona 56 24 6 26 153:176 54 6. Los Angeles 54 21 7 26 142:159 49 7. San Jose 55 21 7 27 151:193 49 8. Anaheim 56 17 9 30 126:179 43

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.