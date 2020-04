Krejčí slaví narozeniny doma, raději by ale bojoval o Stanley Cup

Boston - Dost času na oslavu dnešních 34. narozenin v rodinném kruhu má hokejový útočník David Krejčí při pandemii koronaviru. Raději by ale byl v tradičním zápřahu a bojoval o Stanleyův pohár. Opora Bostonu doufá, že o něj ještě bude mít šanci letos hrát. Především si ale přeje, aby svět zvládl boj s virem a život se vrátil do běžných kolejí.

Boston před přerušením sezony 12. března vedl NHL se 100 body ze 70 utkání o šest bodů před druhým St. Louis. "Byli jsme opravdu v dobré pozici s dvanácti zápasy do konce. Víme, že play off je jiné a začíná se od nuly. Ale po naší cestě v loňském play off a i v této sezoně jsme si hodně věřili," řekl Krejčí klubovému webu.

"Je to trošku frustrující, ale když se podíváte na CNN, vidíte to z jiné perspektivy... Jsem rád, že jsme všichni v bezpečí a zdraví," komentoval současnou vynucenou pauzu. Přestože je hokej na druhé koleji, snaží se Krejčí i jeho spoluhráči zůstat v nejlepší formě, kdyby NHL pokračovala.

Je mu jasné, že na svůj druhý triumf ve Stanleyově poháru už nemusí mít mnoho příležitostí. "Samozřejmě bych chtěl sezonu dohrát. Čím je člověk starší, tak neví, kolik sezon ho ještě čeká. Play off se blížilo, nikdo nechce zahodit sezonu a místo toho začít novou. Bylo by hezké ji dohrát," prohlásil šampion z roku 2011, který v roce 2013 a loni musel ve finále strávit porážku.

"Na druhou stranu nikdo neví, jak to bude po těch týdnech nebo měsících vypadat. Nebude asi záležet na tom, kdo byl první, patnáctý nebo dvanáctý. Jestli bude základní část pokračovat nebo se bude hrát rovnou play off, bude to pro každého jako začátek sezony," uvedl Krejčí.

Bere jako realitu, pokud se bude hrát bez diváků, i když by to bylo dříve jen těžko představitelné. "Bude to zvláštní, protože fanoušci jsou velkou součástí sportu. Ale jestli to tak bude muset být, tak to tak bude. Lidé by hokej rádi viděli v televizi, ale samozřejmě to bude jiné," řekl.

"Každý sní o tom, že získá pohár a zvedne ho nad hlavu před fanoušky. Potom to s nimi oslaví ve městě. Ale chápu, že to teď není možné. Tak to je a jsou teď mnohem důležitější věci. A lidé se chtějí aspoň v té televizi koukat, protože je to teď bez živého sportu nudné," řekl Krejčí.

Při současných reprízách si se spoluhráči vychutnali přes Zoom opakování sedmého zápasu finále Stanleyova poháru proti Vancouveru z roku 2011. "Bylo to příjemné. Když jsme byli offline, tak jsme to ještě nějakou dobu probírali. Je skvělé, že i po těch letech jsou všichni dobří přátelé," prohlásil Krejčí, který v letech 2011 i 2013 vyhrál produktivitu play off.

"Pro to člověk dělá sport. Má spoustu vzpomínek a řadu přátel. Myslím, že polovina hráčů z tohoto chatu už nehraje. Ale jsme si stále blízcí a byla velká sranda, když jsme se zase dali dohromady. Z každé sezony jsou skvělé zážitky a je jedno, jestli vyhrajete, nebo prohrajete," uvedl.

Po nadcházející sezoně skončí jednomu z lídrů Bruins šestiletý kontrakt na 43,5 milionu dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem. "O konci kariéry nepřemýšlím, to je jasné. Uvidíme, co se bude dít příští rok," řekl Krejčí, který je od začátku kariéry v NHL věrný barvám Bostonu.

Při karanténních opatřeních měl více času se věnovat manželce Naomi, dceři Elině a synovi Everettovi. "Není to jen v této situaci, ale čím je člověk starší, tak si všeho váží více. Užívám si každý den na ledě i čas s klukama při tripech. Stejně tak jsem rád doma jako táta a manžel. To byl vysněný život předtím, než přišlo tohle. Jsem si jistý, že koronavirus jednou porazíme a život se vrátí do normálu," dodal Krejčí.