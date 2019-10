Krejčí si počkal na šanci v Boloni a věří, že bude hrát víc

Praha - V optimálním rozpoložení dorazil na sraz fotbalové reprezentace před kvalifikačním duelem o postup na mistrovství Evropy proti Anglii Ladislav Krejčí. Sedmadvacetiletý sparťanský odchovanec nechyběl v posledních třech zápasech v základní sestavě Boloni na netradiční pozici levého obránce a v neděli vstřelil teprve druhý gól v italské nejvyšší soutěži. A první od roku 2016.

"Je příjemnější, když člověk nastupuje a je nápomocný týmu. Býval jsem hodně produktivní. V Itálii jsou to ale víceméně jen asistence, góly nepřicházely. Jsem rád, že včera tam padl gól. Škoda, že nebyl vítězný a nebylo to za tři body," řekl novinářům Krejčí. Jeho trefa hlavou pomohla Boloni k bodu za remízu 2:2 s Laziem Řím.

V premiérové sezoně v dresu Boloni si v Serii A připsal 37 startů, ale v následujících dvou dohromady pouze 30. I proto uvažoval o odchodu z klubu. "Ale pak jsem se vrátil do Boloni, začala příprava, a ať už to byl trenér Inzaghi nebo Mihajlovič, tak mi bylo řečeno, že klub se mnou počítá, i když jsem si myslel, že to vypadá na hostování. V tu chvíli nemáte na vybranou. Musíte se kousnout a makat," prohlásil Krejčí.

Trpělivost se vyplatila. "Snažil jsem se pořád dělat všechno stejně a věřit, že šance přijde. Přišla párkrát na konci sezony, potom v přípravě, jelikož se zranil spoluhráč, tak jsem toho docela dost odehrál. Věřil jsem, že dostanu příležitost hned od začátku, ale to se bohužel nestalo. Musel jsem počkat na svoji šanci, která teď přišla. A zase se snažím, abych ji využil a přesvědčil trenéra, aby mi dal víc zápasů," uvedl Krejčí.

V Boloni ale místo na levém kraji zálohy nastupuje v obraně. "Máme hodně individuálních tréninků a videí, kde se mi snaží pomoc. Učí mě, abych byl ve správném postavení. Není to úplně jednoduché, protože to není moje přirozená pozice. Je to zase něco nového, snažím se naučit něco jiného. Může mi to třeba pomoct do budoucna, protože bude víc pozic, na kterých budu moct nastoupit," konstatoval Krejčí.

Italský klub před sezonou zasáhla nepříjemná zpráva, jelikož její trenér Siniša Mihajlovič oznámil, že trpí akutní leukémií. "Pro nás všechny to byla obrovská rána. Byli jsme z toho špatní," konstatoval Krejčí. Mihajlovič z valné části připravuje mužstvo na dálku. "Každý trénink sleduje online, má video, kdy mu to promítají na počítači. Je v kontaktu s asistenty, okamžitě dokáže reagovat na trénink a měnit v něm věci," vyprávěl český reprezentant.

I přes pokračující léčbu se Mihajlovič zapojuje i přímo. "Před prvním zápasem Serie A nám slíbil, že bude na lavičce, i když byl ještě v nemocnici. Ale opustil ji jenom kvůli tomu, že nám dal slib, a přišel odkoučovat zápas s Veronou. A přišel i na nedělní zápas s Laziem. Měl by být vzorem pro všechny, nejen pro hráče. Nic nevzdává, bojuje. V tomhle je pro nás všechny příkladem," uvedl Krejčí.

A nic nevzdávat a bojovat chce teď Krejčí i v národním mužstvu, které v pátek čeká vedoucí tým kvalifikační skupiny Anglie. "Všichni vnímáme, že soupeř je favorit a že to bude složitý zápas. Bylo by ale špatně, kdybychom se před tím zápasem báli a šli do toho s tím, že jdeme prohrát. Tak do toho zápasu určitě nikdo jít nechce. Věřím, že všichni uděláme maximum pro to, abychom uhráli dobrý výsledek," prohlásil Krejčí.