Krejčí se Satoranským dali v NBA po třech bodech a znovu prohráli

Basketbalista New Yorku Evan Fournier (uprostřed) střílí na koš Washingtonu, snaží se ho zablokovat Kyle Kuzma. ČTK/AP/Jason DeCrow

New York - Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Vít Krejčí v pátečních zápasech NBA shodně zaznamenali po třech bodech a se svými týmy prohráli. Satoranského Washington podlehl New Yorku na jeho hřišti těsně 97:100 a po šesté prohře za sebou už se mu vzdálila šance na předkolo play off na rozdíl šesti výher. Oklahoma s Krejčím podlehla lídrovi Východní konference Miami 108:120.

Oba Češi shodně trefili v zápase trojku. Satoranský jednu ze dvou pokusů. K tomu za necelých deset minut na hřišti přidal i dva doskoky, asistenci a také pětkrát fauloval.

Washington vedl velkou část první půle, ale New York skóre otočil a ještě čtyři minuty před koncem vedli Knicks o 15 bodů. Pak ale Wizards začali mohutně dotahovat, po třech trojkách Kyleho Kuzmy byl rozdíl jediný bod, ale čtvrtou trojku už Kuzma neproměnil a New York z trestných hodů výhru pečetil.

"Nebral jsem si time out, aby soupeř neměl čas postavit obranu. Kuzma si věřil, dal předtím trojky, ale byl bych raději, kdyby najel do koše, získal koš, nebo tím rozebral obranu,“ řekl trenér Washingtonu Wes Unseld.

Krejčí strávil na hřišti 29 minut. Trefil jednu trojku ze čtyř pokusů, k tomu přidal pět doskoků včetně tří v útoku a dvě asistence. S ním na hřišti bylo skóre vyrovnané, ale Miami předvedlo dobrý kolektivní výkon, v závěru poločasu získalo dvouciferné vedení a to postupně navýšilo až na 29 bodů. Oklahoma tak utrpěla osmou prohru za sebou.

Lídr soutěže Phoenix se opět přiblížil k celkovému prvenství po základní části, v pátek zvítězil nad Chicagem 129:102. Aktuálně tak má náskok devíti výher na druhý Memphis, který prohrál s Atlantou 105:120, přičemž do konce zbývá 11 zápasů.

Phoenix zároveň vytvořil klubový rekord s 57 výhrami ze 71 zápasů a nikdy neměl sezonu rozehranou lépe. Devin Booker přispěl k výhře 28 body, Deandre Ayton 20 body. Suns přitom stále chybí klíčový hráč Chris Paul.

Nejlepším střelcem ligového večera byl Kevin Durant, který 38 body táhl Brooklyn k výhře 128:123 nad Portlandem. Nets tak drží osmou příčku ve Východní konferenci. Seth Curry mu pomohl sedmi trojkami a 27 body. Portland vedl na začátku druhé půle už o 18 bodů, ale Brooklyn dokázal skóre otočit.

Důležitou výhru si připsali Los Angeles Lakers, kteří zvítězili nad Torontem 128:123 po prodloužení a na deváté příčce už mají náskok tří výher na jedenácté San Antonio a příčky znamenající předčasný konec sezony. Tahounem Lakers byl opět LeBron James, který dal 19 ze svých 36 bodů v poslední čtvrtině a prodloužení. Russell Westbrook přidal triple double za 22 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

NBA:

Atlanta - Memphis 120:105, Brooklyn - Portland 128:123, Cleveland - Denver 119:116 po prodl., Houston - Indiana 118:121, Miami - Oklahoma City 120:108 (za hosty Krejčí 3 body, 5 doskoků a 2 asistence), New York - Washington 100:97 (za hosty Satoranský 3 body, 2 doskoky, 1 asistence), Philadelphia - Dallas 111:101, Phoenix - Chicago 129:102, Sacramento - Boston 97:126, San Antonio - New Orleans 91:124, Toronto - LA Lakers 123:128 po prodl., Utah - LA Clippers 121:92.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 69 43 26 62,3 2. Boston 71 43 28 60,6 3. Toronto 70 39 31 55,7 4. Brooklyn 71 37 34 52,1 5. New York 70 30 40 42,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 70 44 26 62,9 2. Chicago 70 41 29 58,6 3. Cleveland 70 40 30 57,1 4. Indiana 71 24 47 33,8 5. Detroit 70 19 51 27,1

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 71 47 24 66,2 2. Atlanta 70 35 35 50,0 3. Charlotte 70 35 35 50,0 4. Washington 69 29 40 42,0 5. Orlando 71 18 53 25,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 71 48 23 67,6 2. Dallas 70 43 27 61,4 3. New Orleans 70 29 41 41,4 4. San Antonio 71 27 44 38,0 5. Houston 70 17 53 24,3

Severozápadní divize:

1. Utah 70 44 26 62,9 2. Denver 71 42 29 59,2 3. Minnesota 71 41 30 57,7 4. Portland 69 26 43 37,7 5. Oklahoma City 70 20 50 28,6

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 71 57 14 80,3 2. Golden State 70 47 23 67,1 3. LA Clippers 73 36 37 49,3 4. LA Lakers 70 30 40 42,9 5. Sacramento 72 25 47 34,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.