Krejčí se opět stal první hvězdou, v NHL skórovalo celkem pět Čechů

New York - Hokejový útočník David Krejčí přispěl gólem a přihrávkou k výhře Bostonu 5:2 nad Buffalem a ve druhém utkání za sebou byl v NHL vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítězství podpořil David Pastrňák devatenáctou trefou v sezoně. Pavel Zacha pomohl New Jersey brankou a asistencí porazit doma Philadelphii 5:3. Hostům nestačily dvě přihrávky Jakuba Voráčka. Ondřej Palát dal rozdílový gól Tampy Bay při výhře 3:0 nad Dallasem. Jakub Vrána vstřelil jedinou branku Detroitu, který prohrál 1:3 v Carolině.

David Rittich vychytal po výměně z Calgary první výhru v dresu Toronta. Český gólman nastoupil za vedoucí tým Severní divize potřetí od začátku zápasu, kryl 15 střel a dovedl tým k vítězství 4:1 nad Vancouverem. Vítek Vaněček zlikvidoval třicet střel, ale s Washingtonem doma podlehl Pittsburghu 4:5 v prodloužení. Dominik Kubalík si připsal jednu přihrávku při prohře Chicaga 3:4 v prodloužení s Floridou.

Pastrňák se prosadil z prvního střídání a rychlý protiútok zakončil střelou z levého kruhu bez přípravy. Ze stejného místa udeřil v přesilové hře i Krejčí, který se vší silou opřel do přihrávky a jen pár desetin před první sirénou vrátil Bostonu vedení gólem na 2:1.

Buffalo vyrovnalo na začátku třetí třetiny, ale závěr vyzněl pro domácí. Krejčí ukázal své umění u čtvrtého gólu, když se zbavil dvou hráčů a po jeho přihrávce střílel Taylor Hall do odkryté branky.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy pak hovořil o prvotřídní akci, ale český útočník zůstal skromný. "Není k tomu moc co říct. Věděl jsem, že tam Hallsy bude. Seběhlo se to velmi rychle a jsem rád, že to vyšlo," řekl Krejčí.

Český centr pookřál právě s příchodem Halla, kterého Boston získal před uzávěrkou přestupů. Od té doby si Krejčí připsal jedenáct bodů (6+5) v deseti utkáních. "Beru to zápas po zápasu. Bez ohledu na to, zda jsem odehrál dobré nebo špatné utkání. Snažím se být připravený a makat od začátku," vysvětlil zvýšenou produktivitu. "Dobře se pohybujeme a hodně šancí si vytváříme z napadání," doplnil k souhře s Hallem.

Krejčí hraje i o svou další budoucnost, po sezoně mu končí smlouva v Bostonu, se kterým spojil celou dosavadní kariéru. "Nestarám se o to. Teď jsem tady a soustředím se na své výkony," řekl.

Čeští hráči se v New Jersey zapsali do statistik u všech branek od stavu 3:1. Po aktivitě Voráčka v útočném pásmu snížil ve druhé třetině Sean Couturier. Za domácí kontroval Zacha. Český útočník v 54. minutě zavezl puk do útočné třetiny a z levého kruhu vstřelil třináctý gól v sezoně, čímž si vyrovnal osobní maximum z ročníku 2018/19. Po Zachově behkendovém vyhození dojel puk při hře bez brankáře Jesper Bratt a upravil na 5:2.

Travis Konecny už jen zkorigoval skóre po přihrávce Voráčka a prohra pro Philadelphii znamená, že definitivně ztratila i teoretickou šanci na postup do play off. "Měli jsme vysoká očekávání a nenaplnili je," litoval útočník Flyers Scott Laughton.

Palát vstřelil v patnácté minutě první gól zápasu a bodoval posedmé v řadě (3+7). Nejproduktivnější český hráč v soutěži obral v útočném pásmu o puk Jamieho Oleksiaka a vzápětí otevřel skóre pohotovou střelou z mezikruží pod vyrážečku. "Důležitou součástí naší identity je napadání, kterým nutíme soupeře k chybám. To se ukázalo jako zásadní bod zápasu," uvedl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Ve třetí třetině zvýšil z trestného střílení Blake Coleman, který byl předtím faulován při úniku v oslabení. Třetí gól dal Brayden Point při závěrečné hře Dallasu bez brankáře. Palát byl zvolen druhou hvězdou zápasu, předčil jej jen Andrej Vasilevskij, který kryl všech dvacet střel.

Vrána vystihl nepřesnou rozehrávku Caroliny, zmocnil se na útočné modré čáře puku, díky rychlosti objel bránící hráče a bekhendem snížil v závěru druhé třetiny na 1:2. Více domácí Detroitu nedovolili a vyhráli i bez bodového příspěvku Martina Nečase, který vyšel počtvrté za sebou naprázdno.

Torontu se povedl klíčový trhák od 16. do 23. minuty, kdy zlomilo bezbrankový stav třemi trefami. Poté inkasoval Rittich z dorážky jediný gól, ale jeho spoluhráči při power play zpečetili výhru. "Je to úžasné," radoval se Rittich z první výhry v klubu, kam byl vyměněn 11. dubna. "Měl jsem šanci strávit s novými spoluhráči více času a to mi pomohlo. Bylo pro mě důležité, abychom se lépe poznali, cítím se pak lépe i na ledě," vysvětlil.

Vaněček minule vychytal druhou nulu v sezoně, které předcházel pětibrankový příděl od Bostonu. I tentokrát pustil pět gólů, za žádný ale nemohl.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

Tampa Bay - Dallas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 15. Palát, 49. Coleman z tr. střílení, 59. B. Point. Střely na branku: 28:20. Diváci: 4200 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát, 3. Coleman (všichni Tampa Bay).

Boston - Buffalo 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 2. Pastrňák, 20. Krejčí, 48. Coyle, 57. Hall (Krejčí), 59. Marchand - 15. Mittelstadt, 42. S. Reinhart. Střely na branku: 40:31. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Coyle, 3. T. Rask (všichni Boston).

New Jersey - Philadelphia 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Branky: 9. a 16. Šarangovič, 29. Boqvist, 54. Zacha, 56. Bratt (Zacha) - 28. Laughton, 33. Couturier (Voráček), 59. Konecny (Voráček). Střely na branku: 19:24. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Šarangovič, 2. Severson, 3. Boqvist (všichni New Jersey).

NY Rangers - NY Islanders 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 7. Komarov, 13. Wahlstrom, 22. Beauvillier, 55. Barzal. Střely na branku: 25:27. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. B. Nelson, 3. Komarov (všichni NY Islanders).

Washington - Pittsburgh 4:5 v prodl. (1:1, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 8. Oshie, 30. Orlov, 36. Sprong, 60. T. Wilson - 16. a 51. Kapanen, 29. F. Gaudreau, 39. Aston-Reese, 63. Guentzel. Střely na branku: 37:35. Vítek Vaněček odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 2133 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Kapanen (oba Pittsburgh), 3. Orlov (Washington).

Carolina - Detroit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 25. Skjei, 34. Foegele, 50. T. Teräväinen - 38. Vrána. Střely na branku: 32:17. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. T. Teräväinen, 2. Aho, 3. Skjei (všichni Carolina).

Toronto - Vancouver 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 16. W. Nylander, 21. Matthews, 23. Engvall, 60. Marner - 36. J.T. Miller. Střely na branku: 24:16. David Rittich odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval jeden gól z 16 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Matthews, 3. W. Nylander (všichni Toronto).

Chicago - Florida 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 14. Gaudette (Kubalík), 31. Hinostroza, 60. DeBrincat - 28. Wennberg, 34. Duclair, 50. Montour, 65. S. Bennett. Střely na branku: 27:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. S. Bennett (oba Florida), 3. DeBrincat (Chicago).

Minnesota - St. Louis 4:5 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1)

Branky: 38. Eriksson Ek, 43. Fiala, 56. V. Rask, 60. Kaprizov - 47. a 64. R. O´Reilly, 4. Blais, 28. Bozak, 31. Scandella. Střely na branku: 30:21. Diváci: 3000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. R. O´Reilly (St. Louis), 2. Fiala (Minnesota), 3. Krug (St. Louis).

Edmonton - Calgary 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 14. Neal - 7. a 28. E. Lindholm, 53. Dube. Střely na branku: 31:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. E. Lindholm, 3. R. Andersson (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. x-Carolina 50 33 7 10 164:120 73 2. x-Florida 52 33 5 14 170:144 71 3. x-Tampa Bay 50 34 2 14 170:129 70 4. Nashville 51 27 2 22 141:146 56 5. Dallas 50 21 12 17 140:132 54 6. Chicago 50 22 6 22 142:162 50 7. Detroit 52 17 9 26 116:162 43 8. Columbus 51 16 10 25 122:170 42

Severní divize:

1. x-Toronto 50 32 5 13 167:132 69 2. Edmonton 48 29 2 17 154:130 60 3. Winnipeg 49 27 3 19 150:138 57 4. Montreal 48 21 9 18 137:140 51 5. Calgary 49 22 3 24 131:140 47 6. Ottawa 50 19 4 27 139:174 42 7. Vancouver 44 19 3 22 118:142 41

Východní divize:

1. x-Washington 50 32 5 13 175:149 69 2. x-Pittsburgh 51 33 3 15 175:142 69 3. NY Islanders 50 30 5 15 140:114 65 4. Boston 49 29 6 14 144:121 64 5. NY Rangers 51 26 6 19 167:136 58 6. Philadelphia 50 22 7 21 143:182 51 7. New Jersey 50 16 7 27 132:177 39 8. Buffalo 51 13 7 31 124:179 33

Západní divize:

1. x-Vegas 48 35 2 11 165:105 72 2. x-Colorado 47 31 4 12 164:117 66 3. x-Minnesota 49 31 4 14 158:132 66 4. St. Louis 48 23 6 19 144:150 52 5. Arizona 50 21 5 24 134:160 47 6. San Jose 49 20 5 24 135:169 45 7. Los Angeles 47 18 6 23 126:140 42 8. Anaheim 50 15 7 28 109:162 37

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 48 84 (28+56) 2. Draisaitl (Edmonton) 48 67 (24+43) 3. Marner (Toronto) 50 62 (18+44) 4. MacKinnon (Colorado) 43 61 (19+42) 5. P. Kane (Chicago) 50 61 (15+46) 6. Matthews (Toronto) 46 60 (36+24) 7. Marchand (Boston) 47 60 (27+33) 8. Huberdeau (Florida) 52 58 (18+40) 9. Crosby (Pittsburgh) 50 56 (20+36) 10. Mark Stone (Vegas) 47 56 (19+37) 30. Palát (Tampa Bay) 50 45 (15+30) 35. Pastrňák (Boston) 42 43 (19+24) 46. Voráček (Philadelphia) 47 40 (9+31) 64. Nečas (Carolina) 47 37 (11+26) 75. Hertl (San Jose) 43 34 (15+19) 79. Krejčí (Boston) 45 34 (8+26) 88. Vrána (Detroit) 46 32 (17+15) 91. D. Kubalík (Chicago) 50 32 (16+16) 113. Zacha (New Jersey) 44 30 (13+17) 195. Hronek (Detroit) 52 23 (2+21)