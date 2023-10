Krejčí se nevešel do sestavy Minnesoty v NBA, je na listině volných hráčů

Minnesota - Basketbalista Vít Krejčí v NBA za Minnesotu Timberwolves hrát nebude. Vedení klubu nezařadilo třiadvacetiletého českého rozehrávače na soupisku pro novou sezonu a naopak jej umístilo na seznam volných hráčů. Informoval o tom oficiální web soutěže.

Krejčí zamířil do Minnesoty poté, co s ním v létě rozvázala smlouvu Atlanta Hawks. V Minnesotě podepsal zkušební kontrakt, nastoupil však i kvůli zranění levé ruky do jediného přípravného zápasu proti Dallasu. V něm zaznamenal za sedm minut čtyři body a dva doskoky.

V případě, že o rodáka ze Strakonic neprojeví nikdo zájem, mohl by Krejčí zamířit do nižší soutěže G-League, podle webu Eurohoops.net do spřátelenému týmu Iowa Wolves. Další variantou může být návrat do Evropy. Český reprezentant v minulosti hrál také za Oklahomu Thunder či španělskou Zaragozu. Do NBA byl draftován v roce 2020.

Krejčí odehrál v NBA celkem 59 zápasů. V první sezoně nastoupil v dresu Oklahomy k 30 utkáním a měl průměr 6,2 bodu a 23 odehraných minut. Za Atlantu v minulém ročníku nastoupil v 29 duelech, na palubovce strávil v průměru necelých šest minut a měl průměr 1,2 bodu.

Krejčí je pátým českých basketbalistou, který se do elitní zámořské soutěže dostal. Před ním hráli NBA Jiří Zídek mladší, Jiří Welsch, Jan Veselý a Tomáš Satoranský.