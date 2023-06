Krejčí se dostal v historické produktivitě Čechů v play off NHL na druhé místo

New York - Útočník David Krejčí z Bostonu se v letošním play off NHL posunul v historické tabulce produktivity českých hokejistů na druhé místo před Patrika Eliáše. Šestatřicetiletý Krejčí, jenž strávil v Bostonu celou kariéru v NHL, si ve 160 zápasech připsal 128 bodů za 43 branek a 85 asistencí. Eliáš, který byl věrný výhradně barvám New Jersey, nasbíral ve 162 utkáních 125 bodů (45+80). Rekordmanem je Jaromír Jágr s 201 body za 78 branek a 123 asistencí z 208 utkání.

Jako čtvrtý český hráč dokázal překonat hranici 100 bodů v play off Ondřej Palát z New Jersey, který ve 150 zápasech zaznamenal 101 bodů za 51 branek a 50 přihrávek. Na pátou pozici se posunul David Pastrňák z Bostonu, jenž má na kontě 79 bodů za 35 gólů a 44 asistencí ze 77 utkání.

Přehled historických statistik českých hokejistů v play off NHL:

Kanadské bodování:

1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 208 zápasů/201 bodů (78 branek + 123 asistencí), 2. David Krejčí (Boston) 160/128 (43+85), 3. Patrik Eliáš (New Jersey) 162/125 (45+80), 4. Ondřej Palát (Tampa Bay, New Jersey) 150/101 (51+50), 5. David Pastrňák (Boston) 77/79 (35+44), 6. Milan Hejduk (Colorado) 112/76 (34+42), 7. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 133/74 (34+40), 8. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 106/70 (26+44), 9. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 141/59 (20+39), 10. Michal Pivoňka (Washington) 95/55 (19+36).

Střelci:

1. Jaromír Jágr 208/78, 2. Ondřej Palát 150/51, 3. Patrik Eliáš 162/45, 4. David Krejčí 160/43, 5. David Pastrňák 77/35, 6. Milan Hejduk 112/34 a Petr Sýkora 133/34, 8. Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Los Angeles, Pittsburgh) 95/28, 9. Martin Straka 106/26, 10. Tomáš Hertl (San Jose) 62/24.

Nahrávači:

1. Jaromír Jágr 208/123, 2. David Krejčí 160/85, 3. Patrik Eliáš 162/80, 4. Ondřej Palát 150/50, 5. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 127/45, 6. David Pastrňák 70/44 a Martin Straka 106/44, 8. Milan Hejduk 112/42, 9. Petr Sýkora 133/40, 10. Robert Holík 141/39.

Nejvíce zápasů:

1. Jaromír Jágr 208, 2. Patrik Eliáš 162, 3. David Krejčí 160, 4. Ondřej Palát 150, 5. Robert Holík 141, 6. Petr Sýkora 133, 7. Petr Svoboda 127, 8. Dominik Hašek (Chicago, Buffalo, Detroit, Ottawa) 119, 9. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 113, 10. Milan Hejduk 112.