Krejčí s Pastrňákem si v NHL připsali tři body, zazářil i Nečas

New York - Útočník David Krejčí přispěl gólem a dvěma přihrávkami k výhře Bostonu 7:3 nad Washingtonem. Vítězství podpořil třemi asistencemi i David Pastrňák. Martin Nečas si v utkání NHL poprvé připsal čtyři body (2+2), s Carolinou ale po divokém průběhu prohrál 6:8 v Torontu. Krejčí i Nečas byli vyhlášeni třetími hvězdami zápasu stejně jako Pavel Francouz, který dovedl Colorado k výhře 7:3 ve Vegas.

Boston položil základ úspěchu v úvodní třetině, kterou vyhrál 4:0. Pod první gól se podepsal Krejčí, jehož střelu dorazil nadvakrát Jake DeBrusk. Podobným způsobem zaznamenal první bod Pastrňák, který vypálil a Brad Marchand zvýšil z dorážky na 2:0. Oba čeští útočníci poté připravili čtvrtý gól a Pastrňákovu přihrávku usměrnil do branky Patrice Bergeron. Tomu Pastrňák přihrál i na poslední gól zápasu.

Boston prohrál s Washingtonem 16 z předchozích 17 zápasů, ale úvodní třetinu ovládl. "Chtěli jsme jít do vánoční přestávky dobře naladěni. Naším plánem bylo střílet, tlačit se do branky a mít okolo ní hráče. To nám v první třetině vycházelo," řekl Pastrňák. "Poslední dobou jsme proti Washingtonu zažívali těžké časy, proto jsem rád, že jsme je porazili," dodal.

Ve třetí třetině měl Pastrňák rozmíšku s Tomem Wilsonem, který českého útočníka píchl hokejkou někam do slabin. Útočník Washingtonu pak v 54. minutě dohrál u střídaček českého útočníka, který se po něm ohnal pěstí, a začala mela. Oba hráče se snažil oddělit rozhodčí, Pastrňák ztratil rovnováhu a upadl na led. Havířovského rodáka, na kterého se pořád sápal Wilson, poté bránil vlastním tělem asistent rozhodčího.

Oba hlavní aktéři dostali dvě minuty za hrubost, Wilson navíc vyfasoval osobní trest. "Zápas trochu připomínal play off. Někdy se taková utkání odehrají i v prosinci," řekl Pastrňák. "Jsou to tvrďáci, ale nenecháme se nikým mlátit," podotkl.

Washington se prosadil až za stavu 0:5 a dvěma góly snížil. Druhý gól padl po české akci. Radko Gudas přihrál Jakubu Vránovi, jehož střelu tečoval Lars Eller. Vzápětí ale při hře bez gólmana přidal Krejčí v 57. minutě trefou do prázdné branky šestý gól.

Carolina prohrávala v šesté minutě už 0:3 a do branky poslala Petra Mrázka, jenž sledoval obrat svého týmu. Hlavní roli hrál Nečas, který v přesilové hře v závěru první třetiny tečí snížil na 2:3 a v 36. minutě vyrovnal pohotovou střelou z pravého kruhu. Za dalších 64 sekund už Carolina vedla 5:3, když Nečas krátce po svém druhém gólu přihrál po úspěšném napadání zpoza branky Eriku Haulovi a pak se prosadil i Andrej Svečnikov.

Toronto poprvé překonalo Mrázka až v úvodu třetí třetiny. Hostům vrátil dvoubrankový náskok Haula po další Nečasově asistenci, ale hráči Maple Leafs se pak během 59 sekund prosadili třikrát, z toho dvakrát Mitchell Marner, a otočili na 7:6. Poslední gól dal Pierre Engvall do prázdné branky. Mrázek chytil 27 z 31 střel, Nečas se v produktivitě nováčků posunul na páté místo (8+13).

"Byl to pravděpodobně nejšílenější zápas, jaký jsem odehrál v profesionálním hokeji. Hrálo se nahoru dolu. Začali jsme špatně, ale ve druhé třetině jsme dominovali a netuším, co se to s námi ve třetí třetině stalo," uvedl Nečas, který dosud v NHL zažil jen jeden vícebodový večer. Dvacetiletý útočník si před měsícem a půl proti Ottawě připsal gól a přihrávku. V prosinci se i vinou zranění trápil, až minule přerušil asistencí sérii osmi zápasů bez bodu.

Rozčarovaný byl z průběhu utkání i trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Někteří odehráli výborný zápas, jiní na začátku zápasu i na konci spali. V dnešním hokeji potřebujete, aby všichni šlapali. Ten obrat je k ničemu, když ho nedotáhnete. Raději bych po tom začátku prohrál 0:8," prohlásil.

Colorado s Francouzem v zádech nebodovalo naposledy 2. listopadu. Od té doby má český brankář bilanci devíti výher a jedné prohry v prodloužení. Plzeňský rodák ve Vegas chytil 29 střel, nestačil pouze na tři dorážky. V dresu poražených se blýskl sedm srážkami Tomáš Nosek, který také asistoval u gólu na 1:1. Avalanche ale brzy kontrovali dvěma trefami a vedení si pohlídalo.

Pavel Zacha se podílel gólem a přihrávkou na kanonádě New Jersey, které zvítězilo v Chicagu 7:1. Domácí vedli i díky asistenci Davida Kämpfa. Devils rozhodli ve druhé třetině, v níž soupeři odskočili z 1:1 na 5:1. U čtvrté trefy si připsal asistenci Zacha, který v předposlední minutě ranou z mezikruží uzavřel skóre.

S chutí si zastřílela i Tampa Bay, která doma porazila Floridu 6:1. Pod výhru se podepsal Ondřej Palát dvěma přihrávkami, kterými Lightning v závěru první třetiny zvýšili náskok na 3:0. Z českých hráčů bodoval v bohatém pondělním programu NHL ještě Jakub Voráček, po jehož akci zpečetila Philadelphia v závěru vítězství 5:1 nad New Yorkem Rangers.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Toronto - Carolina 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)

Branky: 52. a 52. Marner, 1. Spezza, 4. W. Nylander, 6. Tavares, 43. Matthews, 52. Barrie, 59. Engvall - 20. a 36. Nečas, 36. a 46. Haula (na obě Nečas), 14. B. McGinn, 37. Svečnikov. Střely na branku: 39:41. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 54:09 minuty, inkasoval čtyři góly z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 19.176. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Tavares (oba Toronto), 3. Nečas (Carolina).

Minnesota - Calgary 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 25. Eriksson Ek, 30. Kunin, 58. E. Staal. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17.596. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Eriksson Ek, 3. Kunin (všichni Minnesota).

Boston - Washington 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)

Branky: 19. a 60. Bergeron (na obě Pastrňák a na první Krejčí), 6. DeBrusk (Krejčí), 14. Marchand (Pastrňák), 14. Bjork, 27. Coyle, 57. Krejčí - 35. Ovečkin, 56. Eller (Vrána, Gudas), 58. Hathaway. Střely na branku: 17:42. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Coyle, 3. Krejčí (všichni Boston).

Tampa Bay - Florida 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Branky: 16. a 59. Hedman (na první Palát), 1. B. Point, 19. Sergačjov (Palát), 26. Killorn, 30. Kučerov - 23. Huberdeau. Střely na branku: 34:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. B. Point, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Columbus 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky: 7. Lee, 34. Barzal - 27. Stenlund, 30. Gerbe, 57. Gavrikov. Střely na branku: 37:35. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Gavrikov (Columbus), 2. Barzal (NY Islanders), 3. Gerbe (Columbus).

Philadelphia - NY Rangers 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Branky: 40. a 56. Sanheim, 48. a 58. K. Hayes, 60. Aube-Kubel (Voráček) - 27. Fast. Střely na branku: 30:35. Diváci: 19.776. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Hart, 3. Sanheim (všichni Philadelphia).

Ottawa - Buffalo 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky: 20. a 46. Pageau, 59. B. Tkachuk - 36. Girgensons. Střely na branku: 29:44. Diváci: 11.838. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Pageau, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa).

Nashville - Arizona 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 19. F. Forsberg, 28. Arvidsson, 50. Josi - 39. Crouse, 51. Chychrun. Střely na branku: 41:28. Diváci: 17.697. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Arvidsson, 3. Rinne (všichni Nashville).

Winnipeg - Montreal 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Branky: 12. Connor, 37. Laine - 16. a 17. Tatar, 25. a 29. Danault, 40. Domi, 52. Lehkonen. Střely na branku: 29:48. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Tatar, 3. Suzuki (všichni Montreal).

Chicago - New Jersey 1:7 (1:1, 0:4, 0:2)

Branky: 4. Z. Smith (Kämpf) - 15. J. Hughes, 21. P.K. Subban, 28. Severson, 31. Hayden (Zacha), 38. Zajac, 41. Coleman, 59. Zacha. Střely na branku: 33:44. Diváci: 21.559. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Severson, 3. Hayden (všichni New Jersey).

Vancouver - Edmonton 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 12. Motte, 45. Horvat, 54. Q. Hughes, 60. Eriksson - 16. Nugent-Hopkins, 24. Klefbom. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18.851. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes (Vancouver), 2. Klefbom (Edmonton), 3. Horvat (Vancouver).

Vegas - Colorado 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)

Branky: 11. Reaves (Nosek), 32. Pacioretty, 43. Carrier - 5. a 37. Bellemare, 15. Nieto, 18. Kadri, 35. Landeskog, 44. Rantanen, 57. Ničuškin. Střely na branku: 32:38. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 90,63 procent. Diváci: 18.425. Hvězdy zápasu: 1. Bellemare, 2. Ničuškin, 3. Francouz (všichni Colorado).

Los Angeles - St. Louis 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Branky: 19. Iafallo - 5. a 13. B. Schenn, 6. Schwartz, 12. Dunn. Střely na branku: 30:28. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Pietrangelo, 3. Bortuzzo (všichni St. Louis).

Tabulky NHL: -------- Východní konference, Atlantická divize: 1. Boston 38 22 9 7 130:100 53 2. Toronto 38 20 4 14 133:122 44 3. Montreal 37 18 6 13 121:117 42 4. Florida 36 18 5 13 127:121 41 5. Buffalo 38 17 7 14 115:119 41 6. Tampa Bay 35 18 4 13 124:111 40 7. Ottawa 38 16 4 18 106:123 36 8. Detroit 38 9 3 26 82:150 21 Metropolitní divize: 1. Washington 38 26 5 7 137:111 57 2. NY Islanders 35 23 3 9 105:91 49 3. Philadelphia 37 21 5 11 121:106 47 4. Pittsburgh 36 21 4 11 120:96 46 5. Carolina 37 22 2 13 124:102 46 6. Columbus 37 17 6 14 98:106 40 7. NY Rangers 36 17 4 15 114:118 38 8. New Jersey 36 12 5 19 91:128 29 Západní konference, Centrální divize: 1. St. Louis 38 24 6 8 118:99 54 2. Colorado 37 23 3 11 134:103 49 3. Winnipeg 37 21 2 14 113:107 44 4. Dallas 38 20 4 14 100:97 44 5. Nashville 36 18 6 12 126:116 42 6. Minnesota 38 18 5 15 118:126 41 7. Chicago 38 15 6 17 105:125 36 Pacifická divize: 1. Arizona 39 21 4 14 112:99 46 2. Vegas 40 20 6 14 122:118 46 3. Edmonton 40 20 4 16 117:124 44 4. Calgary 39 19 5 15 104:116 43 5. Vancouver 38 19 4 15 124:115 42 6. Anaheim 37 15 4 18 96:114 34 7. Los Angeles 39 15 4 20 99:124 34 8. San Jose 38 16 2 20 101:133 34 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 40 62 (21+41) 2. Draisaitl (Edmonton) 40 61 (22+39) 3. MacKinnon (Colorado) 37 55 (21+34) 4. Pastrňák (Boston) 38 54 (28+26) 5. Marchand (Boston) 38 54 (19+35) 6. Eichel (Buffalo) 37 51 (24+27) 7. Huberdeau (Florida) 36 48 (14+34) 8. J. Carlson (Washington) 38 48 (13+35) 9. P. Kane (Chicago) 38 46 (20+26) 10. Panarin (NY Rangers) 36 45 (20+25) 11. Matthews (Toronto) 38 43 (24+19) 12. Kučerov (Tampa Bay) 34 40 (13+27) 13. Barkov (Florida) 36 40 (11+29) 14. Scheifele (Winnipeg) 37 39 (17+22) 15. E. Pettersson (Vancouver) 38 39 (17+22) 16. Guentzel (Pittsburgh) 36 37 (18+19) 17. A. Svečnikov (Carolina) 37 37 (16+21) 18. Pacioretty (Vegas) 40 37 (16+21) 19. Perron (St. Louis) 38 37 (15+22) 20. Teräväinen (Carolina) 37 37 (7+30) 45. Vrána (Washington) 38 31 (15+16) 51. Hertl (San Jose) 34 30 (14+16) 82. Krejčí (Boston) 32 27 (8+19) 83. Voráček (Philadelphia) 37 27 (8+19) 154. Palát (Tampa Bay) 35 20 (10+11) 159. Nečas (Carolina) 33 21 (8+13) 184. Hronek (Detroit) 36 19 (7+12) Další čeští hokejisté: D. Kubalík (Chicago) 36 16 (10+6) Zacha (New Jersey) 33 16 (3+13) Faksa (Dallas) 38 14 (8+6) O. Kaše (Anaheim) 31 14 (3+11) Kempný (Washington) 30 13 (3+10) Simon (Pittsburgh) 36 13 (2+11) Chytil (NY Rangers) 27 12 (9+3) Gudas (Washington) 38 11 (1+10) Kämpf (Chicago) 38 10 (5+5) Nosek (Vegas) 37 8 (5+3) Frolík (Calgary) 35 8 (4+4) Zadina (Detroit) 13 8 (3+5) Chlapík (Ottawa) 18 5 (2+3) Hájek (NY Rangers) 27 5 (0+5) Šimek (San Jose) 16 4 (1+3) Rutta (Tampa Bay) 18 4 (1+3) Polák (Dallas) 18 4 (0+4) Sobotka (Buffalo) 16 3 (1+2) D. Kaše (Philadelphia) 5 1 (1+0) Rittich (Calgary) 29 1 (0+1) Radil (San Jose) 14 0 (0+0) Francouz (Colorado) 16 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 24 0 (0+0) Brankáři: Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 16 zápasech 864:07 minuty, inkasoval 32 branek, má průměr 2,22 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 93,2 procenta. David Rittich (Calgary) odchytal v 29 zápasech 1751:39 minuty, inkasoval 79 branek, má průměr 2,71 obdrženého gólu na utkání, úspěšnost zákroků 91,5 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 24 zápasech 1407:47 minuty, inkasoval 63 branek, má průměr 2,69 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,2 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Střelci: 1. Pastrňák (Boston) 28 branek, 2. Eichel (Buffalo), Matthews (Toronto) oba 24, 4. Ovečkin (Washington) 23, 5. Draisaitl (Edmonton) 22, 5. Aho (Carolina), MacKinnon (Colorado), Duclair (Ottawa), McDavid (Edmonton) všichni 21, 10. Panarin (NY Rangers), P. Kane (Chicago) oba 20, ...23. Vrána (Washington) 15, 31. Hertl (San Jose) 14.