Krejčí s Pastrňákem postoupili s Bostonem a na MS se nepředstaví

Hokejista Bostonu David Krejčí se raduje z gólu v 6. utkání druhého kola play off NHL na ledě Columbusu.

Hokejista Bostonu David Krejčí se raduje z gólu v 6. utkání druhého kola play off NHL na ledě Columbusu. ČTK/AP/Jay LaPrete

New York - Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák postoupili s Bostonem díky výhře 3:0 v Columbusu do finále Východní konference NHL a na mistrovství světa na Slovensku se nepředstaví. Krejčí se na rozhodujícím triumfu podílel gólem a nahrávkou a vysloužil si ocenění pro druhou hvězdu večera. Boston ovládl sérii 4:2 na zápasy a v duelu o postup do finále Stanley Cupu vyzve Carolinu s brankářem Petrem Mrázkem.

Naopak ve výběru reprezentačního kouče Miloše Říhy se stále může objevit útočník Tomáš Hertl ze San Jose, které v šestém duelu podlehlo Coloradu 3:4 v prodloužení. Finalistu Západní konference tak určí až poslední možné utkání. O vítězství Avalanche se v 63. minutě zasloužil kapitán Gabriel Landeskog. V případě vyřazení Colorada počítá národní mužstvo s gólmanem Pavlem Francouzem.

Bruins poprvé překonali brankáře Sergeje Bobrovského v deváté minutě. Gól Seana Kuralyho však nakonec neplatil, jelikož jeho spoluhráč Joakim Nordström ruského gólmana nedovoleně atakoval.

Svěřenci trenéra Bruce Cassidyho se dočkali ve 33. minutě. Jake DeBrusk těsně před levým kruhem vystřelil a napálil tyčku, ale puk se na druhé straně odrazil od mantinelu k najetému Krejčímu, který pohotově a přesně vystřelil ke vzdálenější tyči.

Ve 47. minutě se Blue Jackets ocitli blízko vyrovnání, ale zakončení obránce Zacha Werenskiho skončilo na tyči. A tak o dvě minuty později udeřil Boston po trefě Marcuse Johanssona. Za 101 sekund stanovil konečné skóre David Backes, u jehož gólu asistoval Krejčí.

Bruins se naposledy z triumfu radovali v roce 2011, kdy ukončili devětatřicetileté čekání na Stanley Cup. O dva roky později se i s Jaromírem Jágrem v sestavě znovu probojovali do finále, v němž však podlehli Chicagu.

"Dneska se nám sice podařilo uzavřít sérii, ale pořád jsme od cíle hrozně daleko," řekl dvaatřicetiletý Krejčí, jehož krajan Pastrňák obstaral rozhodující zásah v pátém duelu.

Boston se s Hurricanes ve vyřazovací části utkal dvakrát a vzájemná bilance je vyrovnaná. Zatímco v roce 1999 postoupil dál Boston, o deset let později byla úspěšnější Carolina.

K postupu Bruins výrazně přispěl brankář Tuuka Rask, který se díky 39 zákrokům a celkově šesté nule v play off v kariéře stal nejlepším hráčem utkání.

"Ze všech našich hráčů podával v sérii nejvyrovnanější výkony. Některým hráčům se dařilo zápas od zápasu, ale jemu to šlo každý večer," pochválil dvaatřicetiletého Fina Cassidy.

"Snažíme se tvrdě bránit a dostávat se do přečíslení. To se nám dnes povedlo. Celou sezonu bojujeme jeden za druhého. Skvělé týmové úsilí," konstatoval Rask.

Columbus v utkání čtyřikrát orazítkoval brankovou konstrukci. "Je to zklamání. Hráli jsme velmi dobře, jenže jsme neuspěli. Je to frustrující, protože jsem si vážně nemyslel, že se s vámi (novináři) budu bavit o vyřazení. Vytvořili jsme si šance, ale neproměnili je," uvedl kapitán Blue Jackets Nick Foligno.

San Jose proti Coloradu třikrát dotahovalo. Zápas poslal do nastavení v 58. minutě druhou trefou večera bek Marc-Edouard Vlasic. V prodloužení si však zadák Erik Karlsson nepohlídal krajana Landeskoga, který duel ukončil. Třemi body za dvě branky a přihrávku se pod triumf domácích podepsal útočník J.T. Compher.

"Předtím jsem v prodloužení nikdy neskóroval. Je to velmi vzrušující, když se vám to povede před vlastními diváky. V poslední době jsem nebyl spokojený se svojí produktivitou. Nepředstavoval jsem pro soupeře žádnou hrozbu, takže je velmi příjemné, že jsem dnes rozhodl," poznamenal Landeskog.

Avalanche jsou blízko zopakování historie. Před 17 lety čelili taktéž v šestém zápase druhého kola play off proti Sharks vyřazení, ale stejně jako nyní i tehdy odvrátil konec sezony ve třetí minutě nastaveného času Švéd, jímž byl Peter Forsberg. Colorado vyhrálo i následující duel a zatím naposledy postoupilo do finále Západní konference.

2. kolo play off NHL:

--------

Východní konference - 6. zápas:

Columbus - Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 33. Krejčí, 49. M. Johansson, 51. Backes (Krejčí). Střely na branku: 39:29. Diváci: 19.219. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Krejčí, 3. M. Johansson (všichni Boston). Konečný stav série: 2:4.

Západní konference - 6. zápas:

Colorado - San Jose 4:3 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 39. a 44. Compher, 25. Jost, 63. Landeskog - 35. a 58. Vlasic, 40. Burns. Střely na branku: 26:22. Diváci: 18.098. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. Compher (oba Colorado), 3. Vlasic (San Jose). Stav série: 3:3.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Couture (San Jose) 13 14 (9+5) 2. MacKinnon (Colorado) 11 13 (6+7) 3. Rantanen (Colorado) 11 13 (5+8) 4. Marchand (Boston) 13 13 (5+8) 5. Hertl (San Jose) 13 12 (8+4) 6. Mark Stone (Vegas) 7 12 (6+6) 7. Burns (San Jose) 13 12 (5+7) 8. E. Karlsson (San Jose) 13 12 (0+12) 9. Schwartz (St. Louis) 12 11 (8+3) 10. Pastrňák (Boston) 13 11 (6+5) 17. Krejčí (Boston) 13 10 (4+6)

Střelci:

1. Couture 9 branek, 2. Hertl (oba San Jose), Schwartz (St. Louis) oba 8, 4. Pastrňák (Boston), Mark Stone (Vegas), MacKinnon (Colorado), Teräväinen (Carolina) všichni 6, 8. Bergeron, Coyle, Marchand (všichni Boston), Duchene, Panarin (oba Columbus), Hintz, A. Radulov (oba Dallas), Bäckström (Washington), Rantanen (Colorado), Matthews (Toronto), Pacioretty (Vegas), Foegele (Carolina), Tarasenko (St. Louis), Burns (San Jose) všichni 5, ...22. Krejčí (Boston) 4.