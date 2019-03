New York - Útočník David Krejčí rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 4:3 nad Carolinou. V základní hrací době si připsal i asistenci a stal se první hvězdou zápasu. Filip Zadina se po přihrávce Filipa Hronka trefil v soutěži poprvé, ale s Detroitem prohrál v Coloradu 3:4 v prodloužení. Ondřej Palát pomohl asistencí k výhře lídra soutěže Tampy Bay 5:2 nad Winnipegem.

Boston prohrával po gólech Sebastiana Aha 0:2, ale v rozmezí 33. až 43. minuty skóre otočil. Vyrovnávací branka padla po akci Krejčího. Český útočník získal na obranné modré čáře puk a rychlý průnik po levé straně zakončil střelou, kterou dorazil Jake DeBrusk. Oba si v prodloužení role prohodili. DeBrusk vybojoval kotouč a z otočky ho přihrál před branku, kam si najel Krejčí a pěkným blafákem oklamal gólmana Curtise McElhinneyho.

Krejčí vyzdvihl práci svého parťáka. "Provedl to skvěle. Obral za brankou jejich hráče o puk a přihrál mi ho z otočky přímo na čepel. Měl jsem tak možnost jít do kličky, hodně mi to usnadnil. Má formu. Výborně bruslí, tvoří hru," chválil. "Hrajeme spolu už dva roky a víme, co od od sebe čekat. Říkal jsem mu, že mu to (za gól na 2:2) dlužím, proto jsem rád, že nám to na konci klaplo," dodal DeBrusk.

Oba skvěle zaplňují mezeru po Davidu Pastrňákovi, který vynechal po operaci palce na levé ruce už desátý zápas. Během jeho absence si Krejčí připsal čtrnáct (4+10) a DeBrusk patnáct bodů (8+7).

"Rozumí si. Krech tu lajnu řídí. Když mu to jde, pozvedne i hráče okolo. Když nemá svůj den, je to pro ně těžší, protože kontroluje hru ve středu hřiště. Oni (Krejčího křídla) ji můžou ovlivnit svou rychlostí, ale pokud se jim daří, je to obvykle díky souhře s ním," řekl trenér Bruce Cassidy.

I díky produktivitě Krejčího formace získal Boston v posledních deseti utkáních 19 z 20 možných bodů a posunul se na druhé místo ve Východní konferenci. "Naučili jsme se vyhrávat zápasy v nejrůznějších situacích," těšilo Krejčího, který by mohl ve zbytku základní části atakovat i svoje osobní rekordy. Na kontě má 57 bodů (16+41) z 66 zápasů. Neproduktivnější sezonu zažil před deseti lety (22+51).

Moc nechybělo, aby si vítěznou branku připsal také Zadina, který hrál v NHL čtvrtý zápas. Český útočník dostal Detroit v 58. minutě do vedení 3:2, když se po Hronkově pasu prosadil v přesilové hře střelou z pravého kruhu. Colorado ale vyrovnalo za 38 sekund zásluhou Tysona Barrieho a v prodloužení dokonal obrat Nathan MacKinnon.

Zadina uspěl střelou bez přípravy. "Hroney mi skvěle přihrál, tohle trénujeme. Je to krásný pocit, ale byl bych ještě větší radost, kdybychom vyhráli," řekl Zadina, který byl v utkání nejpilnějším střelcem. Vyslal celkem pět pokusů na branku a svým výkonem si řekl v průběhu zápasu o více prostoru - na ledě strávil osmnáct minut, ve kterých si připsal i jeden náraz a kladný bod do statistiky +/-.

"Vypadá každým zápasem nebezpečněji. Začíná si vytvářet i více šancí při hře pět na pět. Už ve druhé třetině výborně vystřelil, ale Varlamov puk skvěle vyrazil. I v přesilových hrách byl velmi dynamický. Odehrál zatím nejlepší zápas a jeho výkony mají stoupající tendenci. To je pro nás dobré znamení," řekl trenér Detroitu Jeff Blashill.

Útočník Dallasu Radek Faksa opustil v polovině třetí třetiny zápasu s New York Rangers hrací plochu, aby podstoupil standardní vyšetření, zda neutrpěl otřes mozku. Hlavou se udeřil o mantinel poté, co ho na hrazení narazil Mike Zibanejad. Faksa zůstal chvíli ležet a na pomoc mu přispěchal lékař, ale vrátil se na střídačku, než putoval na ošetřovnu. Dallas sice následnou pětiminutovou přesilovou hru nevyužil, ale udržel výhru 1:0.

Palát připravil první gól zápasu, když z vlastního pásma přihrál puk rozjetému Yanni Gourdemu na útočnou modrou čáru mezi obránce Winnipegu. Gourde v úniku nezaváhal. Tampa Bay sice o vedení přišla, ale čtyřmi zásahy během 29. až 40. minuty odskočila na 5:1. Už jí tak ani nemusel mrzet kuriózní gól, kterým hosté uzavřeli skóre. Jacob Trouba nahazoval puk od červené čáry do pásma a ten po odrazu od mantinelu skončil v opuštěné brance. Gólman Andrej Vasilevskij čekal na puk už za brankou.

New York Islanders udolali Ottawu 5:4 po samostatných nájezdech a Barry Trotz dosáhl jako čtvrtý trenér v historii NHL na metu 800 výher. Zajímavý milník pokořil i Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu zařídil gólem a dvěma přihrávkami nejen výhru 3:2 v prodloužení nad Floridou, ale překonal i hranici 1200 bodů. Před ním to dokázalo 47 hokejistů.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

Boston - Carolina 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 33. Wagner, 39. DeBrusk (Krejčí), 43. Bergeron, 62. Krejčí - 7. a 22. Aho, 53. Williams. Střely na branku: 38:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Wagner (oba Boston), 3. Aho (Carolina).

New Jersey - Columbus 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 37. Zajac - 1. a rozhodující sam. nájezd Atkinson. Střely na branku: 30:18. Diváci: 12.085. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson (Columbus), 2. Zajac, 3. Coleman (oba New Jersey).

NY Islanders - Ottawa 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 3:2, 0:2 - 0:0)

Branky: 9. B. Nelson, 23. D. Toews, 26. Lee, 31. Johnston, rozhodující sam. nájezd Eberle - 21. Gibbons, 27. O. Lindberg, 48. Z. Smith, 56. Pageau. Střely na branku: 38:27. Diváci: 11.445. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. D. Toews (oba NY Islanders), 3. C. Anderson (Ottawa).

Pittsburgh - Florida 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 21. a 63. Guentzel, 31. Crosby - 2. Borgström, 38. Trocheck. Střely na branku: 37:34. Diváci: 18.484. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Trocheck (Florida).

Tampa Bay - Winnipeg 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 2. Gourde (Palát), 29. Erne, 35. Stamkos, 45. Paquette, 50. B. Point - 7. Wheeler, 56. Trouba. Střely na branku: 38:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Erne, 2. Kučerov, 3. Joseph (všichni Tampa Bay).

Nashville - Minnesota 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 2. C. Smith, 34. B. Boyle, 43. Josi, 49. Arvidsson, rozhodující sam. nájezd Johansen - 16. a 58. Fiala, 38. Aberg, 43. Fehr. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.668. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Johansen, 3. Josi (všichni Nashville).

Dallas - NY Rangers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 22. J. Klingberg. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.974. Hvězdy zápasu: 1. Bishop, 2. J. Klingberg (oba Dallas), 3. Georgijev (NY Rangers).

Colorado - Detroit 4:3 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0)

Branky: 22. Compher, 49. Rantanen, 59. Barrie, 63. MacKinnon - 17. Kronwall, 43. DeKeyser, 58. Zadina (Hronek). Střely na branku: 34:23. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Rantanen, 3. Barrie (všichni Colorado).

Arizona - Anaheim 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 19. Crouse - 4. Silfverberg, 44. Henrique, 52. Terry. Střely na branku: 23:31. Diváci: 11.305. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg (Anaheim), 2. Crouse (Arizona), 3. Henrique (Anaheim).

Los Angeles - Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 52. Luff - 4. Gallagher, 31. Weal, 41. S. Weber. Střely na branku: 27:24. Diváci: 17.764. Hvězdy zápasu: 1. S. Weber, 2. Price, 3. Mete (všichni Montreal).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 67 51 4 12 263:176 106 2. Boston 66 40 9 17 198:164 89 3. Toronto 66 41 4 21 239:188 86 4. Montreal 67 36 7 24 204:194 79 5. Buffalo 66 30 8 28 190:211 68 6. Florida 66 28 12 26 209:227 68 7. Detroit 66 23 10 33 182:227 56 8. Ottawa 67 23 6 38 199:251 52

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 66 38 7 21 192:161 83 2. Washington 66 38 7 21 226:208 83 3. Carolina 66 36 7 23 199:180 79 4. Pittsburgh 66 35 9 22 229:204 79 5. Columbus 66 37 3 26 205:198 77 6. Philadelphia 66 32 8 26 201:219 72 7. NY Rangers 66 27 11 28 190:219 65 8. New Jersey 67 25 9 33 189:225 59

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 69 39 5 25 207:184 83 2. Winnipeg 66 39 4 23 224:198 82 3. St. Louis 65 34 6 25 187:181 74 4. Dallas 66 34 5 27 167:170 73 5. Minnesota 67 32 8 27 186:196 72 6. Colorado 67 29 12 26 220:211 70 7. Chicago 66 27 9 30 220:250 63

Pacifická divize:

1. Calgary 66 41 7 18 234:192 89 2. San Jose 66 39 8 19 238:206 86 3. Vegas 67 36 5 26 201:187 77 4. Arizona 66 32 5 29 177:186 69 5. Edmonton 66 29 7 30 187:216 65 6. Vancouver 66 27 9 30 180:206 63 7. Anaheim 67 26 9 32 147:204 61 8. Los Angeles 66 24 8 34 159:210 56

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 67 108 (31+77) 2. P. Kane (Chicago) 65 94 (40+54) 3. McDavid (Edmonton) 62 92 (33+59) 4. Crosby (Pittsburgh) 63 86 (30+56) 5. Rantanen (Colorado) 67 85 (29+56) 6. J. Gaudreau (Calgary) 66 84 (30+54) 7. MacKinnon (Colorado) 67 84 (34+50) 8. Draisaitl (Edmonton) 66 83 (41+42) 9. Wheeler (Winnipeg) 66 81 (18+63) 10. Marner (Toronto) 66 81 (24+57) 29. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35) 50. Voráček (Philadelphia) 65 59 (18+41) 55. Hertl (San Jose) 61 58 (29+29) 58. Krejčí (Boston) 66 57 (16+41) 117. Vrána (Washington) 66 40 (19+21)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 45 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 41, 3. P. Kane (Chicago) 40, 4. Point (Tampa Bay), Tavares (Toronto) oba 37, 6. Atkinson (Columbus), DeBrincat (Chicago), Pavelski (San Jose), Skinner (Buffalo) všichni 36, 10. MacKinnon (Colorado), Stamkos (Tampa Bay) oba 34, ...16. Pastrňák (Boston) 31, 24. Hertl (San Jose) 29, 79. Vrána (Washington) 19, 88. Voráček (Philadelphia) 18.