Washington - Útočník David Krejčí zařídil v nedělním utkání NHL vítězným gólem triumf hokejistů Bostonu 1:0 ve Washingtonu. Rodák ze Šternberku se stal třetí hvězdou večera. U branky mu asistoval David Pastrňák, který bodoval počtvrté v řadě. Bruins uspěli po třech zápasech, Capitals prohráli osmý z posledních devíti duelů.

V souboji českých brankářů uspěl David Rittich, který 34 zákroky dovedl Calgary k výhře 4:3 v Carolině. Jihlavský rodák se dočkal ocenění pro první hvězdu utkání. Jeho protějšek Petr Mrázek pochytal 28 střel. Proti sobě se postavili i 23. ledna a i tehdy se z úspěchu radoval Rittich na úkor vítkovického odchovance. Flames potvrdili čtvrtým triumfem z pěti zápasů pozici nejlepšího celku Západní konference.

Vítězná akce Bostonu se zrodila v 31. minutě. Pastrňák zavezl puk do útočného pásma, přihrál obránci Toreymu Krugovi a ten nabil Krejčímu na ránu bez přípravy z levého kruhu. Dvaatřicetiletý centr skóroval po pěti zápasech.

Bruins ukončili sérii 14 porážek s Capitals. Na poslední vítěze Stanley Cupu vyzráli poprvé od 29. března 2014. V aktuální sezoně utržili od Washingtonu na jeho ledě hned v úvodním zápase debakl 0:7. Nevyšel jim ani následující pokus před vlastními diváky, kteří viděli porážku 2:4.

Nejlepším hráčem utkání byl zvolen brankář Bruins Tuukka Rask, jenž pochytal 24 střel a 253. výhrou vytvořil nový klubový rekord. Předčil tak Tinyho Thompsona, který v Bostonu působil v letech 1928 až 1939.

"Vaše jméno je v kronikách. Toť vše. Doufejme, že přidám pár dalších (vítězství)," prohlásil jednatřicetiletý Fin, jenž za Bruins poprvé nastoupil v ročníku 2007/08.

"Celý večer měl vše pod kontrolou. Skoro až do konce jsme před ním dobře čistili prostor, a když se nám to nepovedlo, podržel nás. Mám z něj radost stejně jako jeho spoluhráči. Snad na tom bude stavět," poznamenal trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Na druhé straně předvedl povedený výkon gólman Braden Holtby, jenž si poradil s 38 střelami. Klíčem k úspěchu Bruins bylo ubránění Alexandra Ovečkina, s 37 góly nejlepšího střelce soutěže. Kapitán Washingtonu se vrátil do sestavy poté, co musel vynechat předchozí zápas kvůli odřeknutí účasti v Utkání hvězd.

Sedminásobnému nejlepšímu kanonýrovi NHL chybí jediný bod, aby si uzmul pozici nejproduktivnějšího ruského hokejisty v historii soutěže. Aktuálně se o ni dělí se Sergejem Fjodorovem. Oba posbírali 1179 bodů. "Mám radost, že se mu to proti mně nepovedlo. Netušil jsem to, jinak bych to měl v hlavě. Už proti němu hrát nebudu, takže je to v pohodě," podotkl Rask.

Montreal zdolal Edmonton 4:3 v prodloužení, rozhodující gól vsítil útočník Jonathan Drouin. Oilers ztratili páté utkání v řadě.

Výsledky NHL:

Washington - Boston 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 31. Krejčí (Pastrňák). Střely na branku: 24:39. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Rask (Boston), 2. Holtby (Washington), 3. Krejčí (Boston).

Carolina - Calgary 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 5. Teräväinen, 39. Hamilton, 60. Sebastian Aho - 8. E. Lindholm, 28. D. Ryan, 33. Hathaway, 54. Hanifin. Střely na branku: 37:32. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 58:11 minut, inkasoval čtyřikrát z 32 střel a měl úspěšnost zákroků 87,5 procenta. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval třikrát z 37 střel a měl úspěšnost zákroků 91,9 procenta. Diváci: 12.621. Hvězdy zápasu: 1. Rittich (Calgary), 2. Teräväinen (Carolina), 3. D. Ryan (Calgary).

Montreal - Edmonton 4:3 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 3. S. Weber, 22. Domi, 54. Kotkaniemi, 61. Drouin - 10. a 35. Draisaitl, 29. McDavid. Střely na branku: 27:24. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Domi (Montreal), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. McDavid (Edmonton).