Krejčí přihrál na tři góly, skórovali Chytil a Zadina

Praha - Útočník David Krejčí pomohl hokejistům Bostonu třemi asistencemi k výhře 5:4 po nájezdech nad New Jersey. V rozstřelu se prosadil David Pastrňák, na druhé straně neuspěl Pavel Zacha. Filip Chytil překonal Vítka Vaněčka a gólem přispěl k vítězství New York Rangers 5:2 nad Washigtonem. Filip Zadina vstřelil za asistence Filipa Hronka jedinou branku Detroitu, který prohrál na ledě Floridy 1:4.

Krejčí se zapsal poprvé do statistik v šesté minutě z přečíslení tři na dva. Český útočník zavezl středem hřiště puk z vlastního pásma do útočného a přihrál na pravou stranu Nicku Ritchiemu, který vyrovnal na 1:1. Krejčí zaznamenal druhou asistenci ve 36. minutě v přesilové hře, ve které snížil Brad Marchand střelou z mezikruží na 2:3.

Boston celý zápas dotahoval, ve třetí třetině vyrovnal z 2:4. Utkání poslal do prodloužení Matt Grzelcyk, jenž se trefil v 56. minutě od modré čáry po vhazovaní, které vyhrál Krejčí. Čtyřiatřicetiletý útočník si vylepšil bilanci v této sezoně na 1+20 a jen jedna asistence ho dělí od jubilejní 500. přihrávky v NHL. Rodák ze Šternberku byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, jeho formace s Craigem Smithem a Ritchiem na křídlech nasbírala sedm bodů.

"Krech (Krejčí) nás táhl. Dominuje v lize už dlouho, pravděpodobně je to nejkomplexnější hráč v soutěži. Je neskutečné, jak dokáže zpomalit hru, jak trpělivě čeká, než se hráči uvolní. Jeho řada hrála fenomenálně. Vypadá to, že jim to začíná klapat. To je dobře, potřebujeme, aby to každému šlo, pokud chceme bojovat o pohár," řekl Marchand o Krejčím a jeho útoku.

V rozstřelu se prosadili se svými kličkami domácí útočníci Charlie Coyle a Pastrňák, zatímco Jaroslav Halák kryl oba nájezdy. V první sérii ho nepřelstil Zacha, jehož střela trefila levý beton slovenského brankáře. Gólman Bostonu Daniel Vladař sledoval zápas ze střídačky.

New York Rangers prohrávali už v páté minutě 0:2, ale v závěru druhé třetiny snížil Chytil svým šestým gólem v sezoně. Český útočník vypíchl na obranné modré čáře puk Dmitriji Orlovovi a z úniku překonal Vaněčka forhendovým blafákem. "Filův gól nám hodně pomohl. Probudil nás po té špatné první třetině a zlepšili jsme se," řekl Artěmij Panarin, který v utkání vstřelil gól a na dva přihrával.

Zbývají čtyři trefy přidali domácí ve třetí třetině. Vaněček v zápase chytil 22 střel, za žádný ze čtyř gólů nemohl. Poslední padl při hře Washingtonu bez brankáře. "Nějaké chyby uděláte pokaždé, ale když vedou k přečíslením nebo necháte před brankou volného hráče soupeře, je to těžké. To rozhodlo," pronesl kouč Capitals Peter Laviolette. Jeho svěřenci prohráli jen dva z posledních dvanácti zápasů.

Zadina, který v předchozích deseti zápasech neskóroval, se prosadil ve 28. minutě v přesilové hře střelou z pravého kruhu pod horní tyčku. Svým čtvrtým zásahem v sezoně snížil na 1:3, ale brzy poté vrátil Floridě tříbrankový náskok Carter Verhaeghe, s dvěma góly největší hvězda zápasu.

Florida se bodově vyrovnala dvěma nejlepším týmům soutěže Washingtonu a Tampě Bay, která na svém ledě podlehla Columbusu 1:3. Do čela se mohla dostat Carolina, ale i přes střeleckou aktivitu 32:16 podlehla v Chicagu 1:2.

Montreal nastoupil v NHL po koronavirové pauze po deseti dnech a porazil doma Edmonton 4:0. Mnohem déle čekal na svůj další start v soutěži Michael Frolík, který poslední zápas odehrál 7. března 2020 ještě v dresu Buffala. Třiatřicetiletý útočník se před Vánoci upsal Canadiens, ale v přípravném kempu si nevybojoval místo v sestavě a zůstal mezi náhradníky. Šanci dostal až nyní.

"Už je to nějaký čas, kdy jsem hrál naposled a nikdy nevíte, může být i můj poslední zápas. Chci ale chytit příležitost za pačesy a ukázat, že stále můžu v téhle lize hrát. Zápas si chci užít, ale budu asi předtím i trochu nervózní. Věřím, že to ale opadne, až vstoupím na led," řekl před utkáním Frolík, který odehrál v soutěži 850 zápasů a získal s Chicagem v roce 2013 Stanleyův pohár.

Kladenský odchovanec nastupoval ve čtvrté formaci Montrealu, na ledě strávil necelých dvanáct minut a připsal si tři srážky i jednu střelu na branku. Canadiens rozhodli povedeným začátkem. První gól dali už v úvodním střídání a v 16. minutě vedli o tři branky. Soupeři, který má ve svém středu dva nejproduktivnější hráče NHL Connora McDavida a Leona Draisaitla, povolili jen 17 střel.

NHL:

Boston - New Jersey 5:4 po sam. nájezdech (1:2, 1:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 6. N. Ritchie (Krejčí), 36. Marchand (Krejčí), 51. McAvoy, 56. Grzelcyk (Krejčí), rozhodující sam. nájezd Coyle - 2. Wood, 10. McLeod, 24. Zajac, 38. Palmieri. Střely na branku: 48:35. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Krejčí, 3. Coyle (všichni Boston).

NY Rangers - Washington 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Branky: 16. Chytil, 45. Kakko, 47. Fox, 57. Panarin, 60. Bučněvič - 3. Oshie, 5. Dowd. Střely na branku: 27:32. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58:32 minuty, inkasoval čtyři góly z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 84,61 procenta. Diváci: 1761 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Šesťorkin, 3. Kakko (všichni NY Rangers).

Tampa Bay - Columbus 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 45. M. Joseph - 31. Bjorkstrand, 40. Savard, 59. Atkinson. Střely na branku: 38:21. Diváci: 3800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins (Columbus), 2. Hedman (Tampa Bay), 3. Werenski (Columbus).

Florida - Detroit 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky: 12. a 33. Verhaeghe, 1. Huberdeau, 13. Connolly - 28. Zadina (Hronek). Střely na branku: 33:36. Diváci: 4321 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Bobrovskij, 3. Huberdeau (všichni Florida).

Montreal - Edmonton 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Branky: 1. Kotkaniemi, 4. Lehkonen, 16. Gallagher, 38. Tatar. Střely na branku: 32:17. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Tatar, 3. Byron (všichni Montreal).

Chicago - Carolina 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 21. D. Strome, 25. DeBrincat - 36. A. Svečnikov. Střely na branku: 16:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Lankinen, 3. D. Strome (všichni Chicago).

Nashville - Dallas 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 30. Josi, 45. Järnkrok, 62. Tolvanen - 27. Robertson, 32. Hintz. Střely na branku: 26:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Tolvanen, 2. Järnkrok, 3. Josi (všichni Nashville).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 35 24 2 9 124:85 50 2. Florida 36 23 4 9 119:99 50 3. Carolina 34 23 3 8 113:86 49 4. Nashville 37 19 1 17 95:109 39 5. Chicago 37 17 5 15 106:115 39 6. Columbus 37 14 8 15 94:118 36 7. Dallas 33 11 10 12 91:91 32 8. Detroit 37 12 4 21 80:119 28

Severní divize:

1. Toronto 35 22 3 10 116:91 47 2. Winnipeg 36 22 2 12 119:99 46 3. Edmonton 37 22 1 14 122:107 45 4. Montreal 32 15 9 8 104:87 39 5. Calgary 37 16 3 18 96:112 35 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 36 12 4 20 94:135 28

Východní divize:

1. Washington 35 23 4 8 121:104 50 2. NY Islanders 36 22 4 10 106:84 48 3. Pittsburgh 36 23 2 11 117:94 48 4. Boston 32 18 5 9 88:77 41 5. Philadelphia 34 17 4 13 106:123 38 6. NY Rangers 35 16 4 15 112:94 36 7. New Jersey 34 13 5 16 83:106 31 8. Buffalo 34 6 5 23 71:122 17

Západní divize:

1. Vegas 33 24 1 8 108:75 49 2. Colorado 34 22 4 8 118:77 48 3. Minnesota 33 21 2 10 97:82 44 4. St. Louis 35 16 6 13 100:113 38 5. Arizona 35 16 5 14 92:103 37 6. Los Angeles 33 13 6 14 92:94 32 7. San Jose 34 14 4 16 95:118 32 8. Anaheim 37 11 6 20 83:123 28

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 37 63 (21+42) 2. Draisaitl (Edmonton) 37 54 (19+35) 3. P. Kane (Chicago) 37 49 (13+36) 4. Marner (Toronto) 35 44 (13+31) 5. Scheifele (Winnipeg) 36 43 (15+28) 6. Huberdeau (Florida) 36 41 (14+27) 7. Matthews (Toronto) 32 40 (23+17) 8. Rantanen (Colorado) 34 40 (20+20) 9. Mark Stone (Vegas) 32 40 (12+28) 10. Crosby (Pittsburgh) 35 39 (14+25) 33. Palát (Tampa Bay) 35 31 (12+19) 50. Nečas (Carolina) 31 28 (9+19) 53. Pastrňák (Boston) 25 27 (14+13) 71. D. Kubalík (Chicago) 37 26 (11+15) 76. Voráček (Philadelphia) 31 26 (5+21) 106. Vrána (Washington) 34 22 (10+12) 136. Hronek (Detroit) 37 21 (2+19) 137. Krejčí (Boston) 28 21 (1+20) 141. Hertl (San Jose) 28 20 (10+10) 153. Zacha (New Jersey) 33 19 (7+12)