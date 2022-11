Krejčí poprvé v sezoně NBA skóroval, Atlanta ale vysoko prohrála

New York - Vít Krejčí zaznamenal první body v tomto ročníku NBA, ale basketbalisté Atlanty vysoko prohráli 109:139 na palubovce Toronta. Trenér Hawks Nate McMillan dal v jednoznačném zápase výraznější prostor hráčům z lavičky a český reprezentant odehrál šest a půl minuty, tedy nejvíce v sezoně. Mezi střelce se premiérově zapsal poté, co po rychlém přechodu do útoku zasmečoval. Následně proměnil trojku z rohu. K pěti bodům přidal jeden doskok. Neporaženi zůstávají v soutěži Milwaukee Bucks, kteří udolali Detroit 110:108.

Atlanta se nevypořádala s agresivní hrou soupeře. "Nebyli jsme připraveni hrát. Prostě nám nakopali zadek," prohlásil Dejounte Murray, který byl s 20 body nejlepším střelcem Atlanty. Trae Young se protrápil ke 14 bodům a deseti asistencím, ale měl zároveň i deset ztrát.

"Soupeř prostě hrál s větším nasazením. Sešrotovali nás," řekl McMillan. Toronto táhl s 31 body a 12 doskoky Pascal Siakam. "Pascalovi se hodně daří. Mělo by se o něm začít mluvit jako o kandidátovi na MVP, pokud bude hrát takhle," prohlásil spoluhráč Scottie Barnes, který přidal 21 bodů.

Detroit se překvapivě držel s Milwaukee celý zápas i díky 27 bodům Cadea Cunninghama a 23 bodům Bojana Bogdanoviče. Pistons dokonce dokázali dohnat šestnáctibodové manko. Jenže 45 sekund před koncem za vyrovnaného stavu trefil klíčovou trojku Jrue Holiday. Bucks už výhru uhájili a zůstali jediným neporaženým týmem v soutěži. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 31 body, Holiday zaznamenal 25 bodů a deset asistencí, Brook Lopez 24 bodů.

"Jrue je kouzelník. Tyhle jeho stepbacky jsou neskutečné," ocenil vítěznou střelu spoluhráče Bobby Portis. "Skvělí hráči předvádějí skvělé akce. A tohle byla skvělá střela," pronesl o vítězném pokusu kouč Detroitu Dwane Casey.

Kevin Durant pomohl 36 body k teprve druhé výhře Brooklynu v sezoně a Nets zvítězili 116:109 nad Indianou. Kyrie Irving přidal 28 bodů. Durant v každém ze sedmi zápasů sezony dal alespoň 25 bodů, což je klubový rekord. Zároveň se posunul před Vince Cartera na 19. místo historického pořadí střelců NBA s 25.754 body.

Philadelphia zvítězila 118:111 nad Washingtonem, přestože postrádala kvůli nemoci klíčového pivota Joela Embiida. Tyrese Maxey dal za vítěze 28 bodů a James Harden k 23 bodům přidal i 17 asistencí. Wizards nestačilo ani 32 bodů Kristapse Porzingise.

Utah pokračuje v překvapivě dobrých výkonech a tentokrát si vyšlápl na Memphis (121:105). Finský pivot Lauri Markkanen zaznamenal 31 bodů a 10 asistencí. Memphis tradičně táhl Ja Morant s 37 body, ale tentokrát postrádal pomoc druhé hvězdy týmu Desmonda Banea, který ze zdravotních důvodů chyběl. Hráči Jazz v zápase trefili 19 trojek.

Výsledky NBA

Brooklyn - Indiana 116:109, Charlotte - Sacramento 108:115, LA Clippers - Houston 95:93, Milwaukee - Detroit 110:108, Toronto - Atlanta 139:109 (za hosty Krejčí 5 bodů, 1 doskok), Utah - Memphis 121:105, Washington - Philadelphia 111:118.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 6 4 2 66,7 2. Toronto 7 4 3 57,1 3. New York 6 3 3 50,0 4. Philadelphia 8 4 4 50,0 5. Brooklyn 7 2 5 28,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 6 6 0 100 2. Cleveland 6 5 1 83,3 3. Chicago 7 3 4 42,9 4. Indiana 8 3 5 37,5 5. Detroit 8 2 6 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 7 4 3 57,1 2. Charlotte 7 3 4 42,9 Washington 7 3 4 42,9 4. Miami 7 2 5 28,6 5. Orlando 7 1 6 14,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 7 5 2 71,4 2. New Orleans 6 4 2 66,7 3. Memphis 7 4 3 57,1 4. Dallas 6 3 3 50,0 5. Houston 8 1 7 12,5

Severozápadní divize:

1. Portland 6 5 1 83,3 2. Utah 8 6 2 75,0 3. Denver 7 4 3 57,1 Minnesota 7 4 3 57,1 5. Oklahoma City 6 3 3 50,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 6 5 1 83,3 2. Golden State 7 3 4 42,9 LA Clippers 7 3 4 42,9 4. Sacramento 6 2 4 33,3 5. LA Lakers 6 1 5 16,7