Krejčí poprvé trénoval s týmem v Pekingu, Švédové zrušili modelové utkání

Peking - Útočník David Krejčí se dnes poprvé zapojil do tréninku hokejové reprezentace v Pekingu poté, co měl po středečním příletu do dějiště her pozitivní test na koronavirus. Český tým však přišel o jediný přípravný zápas, který měl sehrát před olympijským turnajem. Na přání Švédů, kteří měli být jejich soupeřem, byl nedělní modelový duel zrušen.

Vedle pětatřicetiletého Krejčího, který loni po dlouholetém působení v NHL zamířil do extraligové Olomouce, absolvoval dnešní přípravu na ledě i další útočník Lukáš Sedlák, jenž v pátek netrénoval s ohledem na hraniční výsledky testů a zůstal v olympijské vesnici. V Pekingu už je také brankář Šimon Hrubec a čeká ve vesnici na výsledky testů.

Další komplikací je zrušení modelového tréninkového utkání, které bylo naplánované na neděli. Zrušeno bylo na přání Švédů, patrně kvůli pozitivním testům na covid-19 u několika hráčů. Svěřenci kouče Filipa Pešána tak budou místo zápasu pouze trénovat.

"Bohužel si musíme poradit. Chtěli jsme si proti Švédům vyzkoušet ostřejší trénink ve formě zápasu, ale bohužel se nedá nic dělat. Švédové to odvolali. Já budu pevně doufat, že se připravíme tréninkově na první zápas," řekl Pešán s tím, že Seveřané duel odvolali kvůli koronavirové hrozbě.

"Bojí se covidu, asi jako všichni tady. Jsou to zápasy bez rozhodčích, bez časomíry. Kdyby covid nebyl, asi by do toho Švédové šli. Ale dneska mi volal (trenér) Johan Garpenlöv. Omlouval se, že nám to sice slíbili, ale prostě mají celkově trable i uvnitř týmu. Neřekl mi jaké, ale že se kvůli tomu musí omluvit ze zápasu," dodal reprezentační kouč s tím, že krok svého kolegy respektuje.

Do turnaje vstoupí Češi ve středu 9. února zápasem proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února.