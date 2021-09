Krejčí poprvé neskóroval, Olomouc ale porazila Zlín 4:2

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 9. kole extraligy Zlín 4:2 a vyhráli druhé ze tří domácích utkání v řadě. Dvěma asistencemi se pod výhru Hanáků podepsal hvězdný útočník David Krejčí, který poprvé v sezoně vyšel střelecky naprázdno.

Na střídačce Zlína poprvé chyběl trenér Robert Svoboda, který dnes rezignoval. Společně s dosavadním asistentem Martinem Hamrlíkem vedl tým kouč zlínských juniorů Luboš Jenáček, ani oni ale Berany k první tříbodové výhře v sezoně nedovedli. Zlín je i nadále poslední.

Olomouc se rychle dostala do vedení, když po 22 sekundách připravil Krejčí gól Kucserovi, který skóroval poprvé v sezoně. Vyrovnat mohl v přesilové hře Mikúš, trefil ale pouze tyč. Následná teč slovenského centra Beranů skončila vedle domácí branky.

Další zlínské šance neproměnili znovu Mikúš a Honejsek. Na druhé straně musel Huf vyrážet ránu Koloucha z mezikruží. Ve dvanácté minutě přišlo vyrovnání, Sedláčka příklepem překonal obránce Novotný, který využil zaváhání Krejčího, jenž ztratil puk ve středním pásmu.

Na začátku druhé třetiny si hostující gólman poradil se dvěma pokusy Kucsery. Ve 24. minutě ovšem chyboval při střele bývalého spoluhráče Řezníčka a kotouč mu přes lapačku propadl do sítě.

Odpovědět se snažil Šlahař, zlínský odchovanec v olomoucké brance Sedláček jej ale zblízka vychytal. Při vyloučení Žižky tvrdě pálili Černý a Kucsera, Huf v obou případech zasáhl. Třetí olomoucký gól přidal Knotek, kterého v prostoru mezi kruhy nalezl Burian. Zakončení Veselého a Bambuly pak zastavily brankové konstrukce.

Zvýšit náskok domácích mohli Navrátil s Burianem, Huf u pravé tyče jejich náporu odolal. Olomouc však zanedlouho uspěla v přesilovce, Krejčího bekhendovou přihrávku využil k přesné ráně z nápřahu kapitán Ondrušek. Bývalá hvězda Bostonu si tak připsala desátý bod v sezoně.

Zlín následně dokázal soupeře zatlačit do defenzivy, Sedláčka však překonat nedokázal. Huf se následně vyznamenal při střeleckých pokusech Káni. Konečnou podobu skóre dal v 55. minutě Trška, jenž využil přesilovou hru.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to hrozně těžký zápas. V první třetině jsme začali dobře, každá pětka odehrála dobré střídání. Pak jsme ale trochu odešli. Zlín měl v první třetině dost šancí, ze kterých mohl skórovat. Kuba Sedláček výborně zachytal. Rozhodl druhý gól, který nás trochu uklidnil. To samé třetí trefa. Poté jsme hru kontrolovali, i když Zlín měl také své možnosti. Musím říct, že soupeř předvedl výborný výkon."

Martin Hamrlík (Zlín): "Gratuluji Olomouci k výhře. Odehráli jsme ale dobrý zápas, zlomila to druhá branka, která byla hodně laciná. To samé třetí gól, při kterém zůstal před bránou volný hráč. Celkově ale nemám klukům co vytknout. Hráli, co jsme si řekli. Že povedu mužstvo místo Roberta Svobody, jsem se dozvěděl včera večer. Klukům jsme říkali, ať se nebojí hrát. Když budou předvádět podobné výkony, sebevědomí půjde nahoru."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Kucsera (D. Krejčí), 24. Řezníček (Kunc, J. Káňa), 34. J. Knotek (V. Burian, Švrček), 43. Ondrušek (D. Krejčí, J. Káňa) - 12. M. Novotný, 55. P. Trška (T. Mikúš, Veselý). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Axman, Kajínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 5114.

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, D. Krejčí, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, V. Burian - Kunc, Nahodil, Klimek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a Tomajko.

Zlín: Huf - P. Trška, M. Novotný, Suhrada, Žižka, Matyáš Hamrlík, Gazda, Dluhoš - Kubiš, T. Mikúš, Šlahař - Veselý, Honejsek, Köhler - Fryšara, Hejcman, Okál - Karafiát, P. Sedláček, Sebera. Trenér: Martin Hamrlík.