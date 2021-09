Krejčí pomohl Olomouci gólem k výhře nad Mladou Boleslaví 3:2 v prodloužení

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v utkání 1. kola nové extraligové sezony Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. Hned při premiéře po návratu z NHL skóroval za domácí hvězdný útočník David Krejčí, jenž nastoupil v elitní formaci Hanáků s Janem Káňou a Lukášem Kucserou. Oba góly hostů, kteří v duelu dvakrát vedli, dal Valentin Claireaux. O vítězství Olomouce rozhodl v oslabení Jan Knotek.

Do zápasu vstoupili lépe hosté a po pěti minutách své mírné převahy se dočkali také úvodní branky. Kotala v úniku dvou proti jednomu předložil puk před prázdnou branku Claireauxovi a francouzský útočník se nemýlil. Vzápětí mohla srovnat Krejčího formace, ale neujala se střela Kucsery a ani bekhendová dorážka Káni. Jen těsně vedle levé tyče pak proletěla střela boleslavského Kelemena a Dufkovu střelu po vhazování si pohlídal Lukáš. Z dobré pozice střílel také domácí obránce Černý, Krošelj však zasáhl.

Olomouci vyšel vstup do druhé třetiny a po 21 sekundách vyrovnala. Ondruškovo nahození od modré čáry tečoval mimo Krošeljův dosah Krejčí a připsal si hned v prvním zápase za Olomouc první branku. Těžkým zákrokem se poté prezentoval domácí brankář Lukáš, který v přečíslení dvou proti jednomu vychytal Dufka. Stejně dobrý zákrok předvedl o malou chvíli později také hostující Krošelj proti teči Nahodila.

Dobré brankářské výkony potvrzovali maskovaní muži i nadále: olomoucký Lukáš uspěl proti Kousalovi i následným dorážkám a Krošelj betonem vytěsnil střelu Ostřížka z mezikruží. Brankou pak neskončila ani střela Koloucha z podobné pozice během přesilové hry. Hosté zahrozili před koncem druhé třetiny, jenže Kousal puk za Lukáše nedostal a vzápětí došlo na pěstní souboj mezi Dujsíkem a Jánošíkem.

Na začátku třetí třetiny sehráli dobrou přesilovou hru hosté, jenže puk za Lukáše a obětavé bránící olomoucké hráče nedostali. Následujících 10 minut bylo oboustranně opatrných a cílem obou mužstev bylo hlavně neinkasovat. Další velká šance přišla znovu v přesilové hře a byla hned gólová. Kousalovu přihrávku šikovnou tečí usměrnil za Lukášova záda Claireaux a přidal svoji druhou branku v zápase.

Vedení však Boleslavi nevydrželo dlouho, hned o 16 sekund později prostřelil Krošelje Švrček a srovnal na 2:2. Tři minuty před koncem základní hrací doby mohl rozhodnout Tomeček, jenže trefil jen lapačku hostujícího brankáře.

Domácí vstoupili do prodloužení v pokračující přesilové hře a vytěžili z ní několik nebezpečných střel, v brance však žádná z nich neskončila. Následně dostala možnost přesilové hry také Mladá Boleslav, ale gól v ní paradoxně inkasovala. V oslabení ujel obráncům Knotek, položil si bránícího hráče a Krošelje překonal střelou mezi betony.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "První domácí zápas proti jednomu z favoritů soutěže byl ohromně těžký. Dostali jsme laciný gól na 0:1, což nás trošku zbrzdilo. Potom už jsme se do toho dostali a byl to takový náš typický ubojovaný zápas. Dvakrát jsme prohrávali a dokázali jsme to srovnat. Pro vývoj zápasu byl strašně důležitý hlavně náš druhý gól. V prodloužení pak Honza Knotek krásnou individuální akcí rozhodl. Jsme rádi, že jsme dnes dali tři góly, protože v přípravě jsme jich moc nedávali. Pro nás jsou to dnes zlaté dva body. Hráči bojovali a podali parádní výkon."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a dali jsme úvodní gól. Měli jsme dobrý pohyb a hra se nám líbila. Do druhé třetiny jsme vstoupili vlažně a soupeř nás zaslouženě potrestal. Pak to bylo vyrovnané utkání. Podařilo se nám využít přesilovku, kde to kluci krásně sehráli, ale po 15 vteřinách jsme si nechali dát vyrovnávací gól, což nás samozřejmě stálo tři body. Přesilovka čtyři na tři jde za námi. Měli jsme kratší přípravu, tohle jsme ještě netrénovali a inkasovaný gól toho byl vyústěním. Krejčího by chtěl mít v týmu každý a my samozřejmě nejsme výjimkou. Dodá týmu klid a Olomouci hodně pomůže, je to pan hokejista. Hlavně u přesilovek jsme si ho všímali více a chtěli jsme, aby byl co nejméně na puku."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Krejčí (Ondrušek, J. Káňa II), 55. Švrček (J. Knotek), 64. J. Knotek (Švrček) - 6. Claireaux (Kotala, Dufek), 55. Claireaux (P. Kousal, Ševc). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:4, navíc Dujsík - Jánošík oba 5 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4502.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, J. Káňa II - V. Tomeček, Nahodil, Klimek - Navrátil, J. Knotek, Ostřížek - Olesz, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Šidlík - D. Šťastný, A. Zbořil, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kelemen - Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.