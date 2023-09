Krejčí po vyřazení v kayakcrossu cítil křivdu, Poláka nařkl ze simulování

Londýn - Český slalomář Jakub Krejčí cítil po vyřazení v osmifinále kayakcrossu na mistrovství světa křivdu. O kontaktu s Tadeuszem Kuchnem věděl, ale nemyslel si, že by za něj zasloužil odsun ze druhé příčky na konec pořadí v jízdě. Polský závodník podle něj následky srážky zveličoval.

"Byla to shoda náhod, že se mu to z lodě odrazilo dozadu do helmy, a on tam simuloval, jako kdybych mu přelomil obratle. Po jízdě jsem se ním bavil, jestli je v pohodě, a on řekl, že ne, a držel se tam za hlavu. Přitom ten kontakt tam byl podle mě minimální. To, že někdo někoho trošku bouchne, k tomu sportu podle mě patří. Mrzí mě, jak to dopadlo," litoval Krejčí v rozhovoru s českými novináři.

Byl by nerad, kdyby se simulování v kayakcrossu rozmohlo. "Přijde mi to dost nesportovní a naprosto zbytečné, k našemu sportu to vůbec nepatří. To, že je to kontaktní disciplína, o tom každý ví. A jestli pak rozhodčí na to budou brát nějaký ohled, těžko říct. Možná by se mohlo zavést do pravidel, že za to může být zase on diskvalifikovaný nebo tak něco," řekl Krejčí.

Diváci i sami závodníci těžko posuzují, co je v kayakcrossu ještě přípustné a co už nikoliv. "Pravidla jsou sice stanovená, ale každý rozhodčí má jiný metr, což si myslím, že je špatně, protože by ty metry měly být nastavené stejně. To (je špatně), že to přezkoumávají a nejdřív řeknou, že to bylo čisté, pak to znova přezkoumávají a najednou je to fault (chyba)," podivoval se Krejčí.

Pravidla se navíc poměrně často mění. "Myslím, že jsou stanovena tak nějak dobře, spíš zakazují moc kontakt. Když jedeme ve čtyřech a jsou brány namačkané, bude tam kontakt vždycky. Záleží spíš na rozhodčích, co tam budou pouštět," uvažoval nadějný český kajakář.

Po sobotním stříbru Jiřího Prskavce také on přišel o naději na účast na olympijských hrách v Paříži v kategorii K1. Proto se podobně jako Vít Přindiš hodlá zaměřit na kayakcross, kde je ještě naděje. "Určitě chceme něco naplánovat s trenérem, je to jediná možnost, jak se dostat na olympiádu jako specialista. Musíme se na to víc zaměřit. Musím mít trochu víc štěstí," přemítal.

Nepředvídatelná disciplína, při níž spolu závodí v přímém souboji čtyři lodě, se mu líbí. "Je nová, průjezdy jsou jiné než na slalomu a máme se tam hrozně moc co učit. Je ta voda zase trošku z jiného úhlu a mě to hrozně moc baví. Poslední dobou na tom trénujeme víc a myslím, že to následně pomáhá i do slalomu, že si z toho můžeme něco vzít. I si hlava odpočine od slalomu," líčil mnohonásobný medailista z mezinárodních mládežnických akcí.

Na seniorském světovém šampionátu debutoval. Na úvod MS v Londýně pomohl ke zlatu české hlídce. V závodě kajakářů se blýskl nejrychlejším kvalifikačním časem, ale pak vypadl v semifinále. "Ty pocity jsou hořkosladké, protože se mi povedla kvalifikační jízda ve slalomu, teď jsem postoupil s docela hezkou jízdou z time trialu a pak se mi to hned nevydařilo. Musím si to přebrat, až budu v klidu doma," dodal.